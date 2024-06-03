У Литві схвалили продовження заборони на ретрансляцію російських і білоруських телеканалів

Парламентський комітет з культури Сейму Литви ухвалив рішення про продовження заборони на мовлення російських і білоруських телеканалів.

Про це повідомляє LRT, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що термін дії останнього обмеження мав завершитися 1 жовтня 2024 року.

Згідно з поправками, ініційованими міністерством культури Литви, пропонується продовжити заборону на невизначений термін.

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"Щоб щоразу не повертатися до цього положення і не подовжувати цю заборону, ми домовилися, що просто спиратимемося на Стратегію національної безпеки, яка затверджена Сеймом і в якій Російська Федерація та Республіка Білорусь вказані як країни, що становлять небезпеку та загрозу для національної безпеки", - зазначив міністр культури Литви Симонас Кайріс.

Він додав, що обмеження діятимуть доти, доки Росія і Білорусь у цій стратегії будуть позначені як загроза.

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