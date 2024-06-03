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заборона (1425) Литва (2265) пропаганда (2758) телебачення (1161)

У Литві схвалили продовження заборони на ретрансляцію російських і білоруських телеканалів

Ретрансляція каналів РФ та Білорусі у Литві

Парламентський комітет з культури Сейму Литви ухвалив рішення про продовження заборони на мовлення російських і білоруських телеканалів.

Про це повідомляє LRT, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що термін дії останнього обмеження мав завершитися 1 жовтня 2024 року.

Згідно з поправками, ініційованими міністерством культури Литви, пропонується продовжити заборону на невизначений термін.

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"Щоб щоразу не повертатися до цього положення і не подовжувати цю заборону, ми домовилися, що просто спиратимемося на Стратегію національної безпеки, яка затверджена Сеймом і в якій Російська Федерація та Республіка Білорусь вказані як країни, що становлять небезпеку та загрозу для національної безпеки", - зазначив міністр культури Литви Симонас Кайріс.

Він додав, що обмеження діятимуть доти, доки Росія і Білорусь у цій стратегії будуть позначені як загроза.

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Супер !!! а у нас зебільний зе-телелохотрон коли закриють ???
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03.06.2024 08:45 Відповісти
І правильно зробили.Бо там вже не залишилось телеканалів,тільки телеанали
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03.06.2024 11:42 Відповісти
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03.06.2024 08:56 Відповісти
Дерьмак вже , побудував , під дахом херпіду , таке саме 🐏🐑🦠зомбіоболваніваніє ( марахвон, ФрідомРада ТВ, скрізь темники з підручними журналістками , які самі заглядають в пасті підрашистним прихвостням ПадалікамАрестовічам НАЦЗРАДІ ( відрижкою СССР) ніде в ЕС нема такої абракадабри
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03.06.2024 09:14 Відповісти
Латвія ПЕРЕДАЄ для України комплекси ППО MANTIS
https://www.youtube.com/watch?v=Qbll66EAtSE
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03.06.2024 09:25 Відповісти
Литва заборонила Україна пхає "хароших" росіян в етер, форуми із ними проводить у Львові То яка країна з рашкою воює?
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03.06.2024 11:00 Відповісти
 
 