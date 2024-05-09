Окупанти поскаржилися на злам платформи для телетрансляцій в Криму

В окупованому Криму 9 травня зламали одну з платформ для трансляції телеканалів.

Про це повідомив радник голови окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Крим.Реалії.

"Технічні служби ведуть роботи. Найближчим часом проблему буде вирішено", - сказав він.

Крючков заявив, що ефірне мовлення ТБ та радіо на півострові відбувається в звичному режимі.

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Раніше 9 травня, як повідомляв Цензор.НЕТ, російські хакери зламали кабельне мовлення телеканалів "Інтер" та групи StarLightMedia. Протягом близько 20 хвилин вони транслювали в ефірі телеканалів парад на Красній площі в Москві.