Оккупанты пожаловались на взлом платформы для телетрансляций в Крыму

В оккупированном Крыму 9 мая взломали одну из платформ для трансляции телеканалов.

Об этом сообщил советник главы оккупационной администрации Крыма Олег Крючков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Технические службы ведут работы. В ближайшее время проблема будет решена", - сказал он.

Крючков заявил, что эфирное вещание ТВ и радио на полуострове происходит в обычном режиме.

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Ранее 9 мая, как сообщал Цензор.НЕТ, российские хакеры взломали кабельное вещание телеканалов "Интер" и группы StarLightMedia. В течение около 20 минут они транслировали в эфире телеканалов парад на Красной площади в Москве.