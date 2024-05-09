Оккупанты пожаловались на взлом платформы для телетрансляций в Крыму
В оккупированном Крыму 9 мая взломали одну из платформ для трансляции телеканалов.
Об этом сообщил советник главы оккупационной администрации Крыма Олег Крючков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Технические службы ведут работы. В ближайшее время проблема будет решена", - сказал он.
Крючков заявил, что эфирное вещание ТВ и радио на полуострове происходит в обычном режиме.
Ранее 9 мая, как сообщал Цензор.НЕТ, российские хакеры взломали кабельное вещание телеканалов "Интер" и группы StarLightMedia. В течение около 20 минут они транслировали в эфире телеканалов парад на Красной площади в Москве.
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krot_lub
показать весь комментарий09.05.2024 13:11 Ответить Мне нравится 0
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Алекс Скела
показать весь комментарий09.05.2024 13:13 Ответить Мне нравится 4
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