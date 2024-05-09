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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты пожаловались на взлом платформы для телетрансляций в Крыму

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В оккупированном Крыму 9 мая взломали одну из платформ для трансляции телеканалов.

Об этом сообщил советник главы оккупационной администрации Крыма Олег Крючков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Технические службы ведут работы. В ближайшее время проблема будет решена", - сказал он.

Крючков заявил, что эфирное вещание ТВ и радио на полуострове происходит в обычном режиме.

Также смотрите: Российские хакеры взломали сигнал StarLightMedia и "Интера" и транслировали парад в Москве. ВИДЕО

Ранее 9 мая, как сообщал Цензор.НЕТ, российские хакеры взломали кабельное вещание телеканалов "Интер" и группы StarLightMedia. В течение около 20 минут они транслировали в эфире телеканалов парад на Красной площади в Москве.

Автор: 

Крым (26371) телевидение (897)


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Дурдом, діти малі.
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09.05.2024 13:11 Ответить
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09.05.2024 13:13 Ответить
 
 