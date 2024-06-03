Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила план із допомоги Україні на 5 млрд франків
Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила виділення додаткового фінансування для власних збройних сил та надання допомоги Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Законодавці відхилили 15-мільярдний пакет допомоги, який включав 10,1 мільярда франків додаткового фінансування для збройних сил Швейцарії та 5 мільярдів франків (5,58 мільярда доларів) допомоги Україні.
Пакет був задуманий як внесок у безпеку Швейцарії та "мир у Європі" через війну, яку веде Росія проти України. Допомога Україні передбачалася на підтримку реконструкції та відновлення інфраструктури в країні.
Однак, як зазначає Reuters, останніми тижнями багато хто очікував поразки цього плану, особливо проти нього були законодавці з правого боку. Праві націоналістичні законодавці наполягають на тому, щоб Швейцарія залишалася суворо нейтральною.
Будь ласка, зачекайте...
Дивлячись на ту антикорупційну красу, як її призначали, - бажаючих допомогти грошима в таку країну явно буде небагато...
За 3 дні,мені двічі,останній раз позавчора,водії в берлінських міських автобусах не продали квиток тому,що я до них звертався англійською,а не німецькою!!! Я виходив,сідав в наступний(10 хвилин) і попадав на "нормального"...
Ублюдочна нація!..Британці,французи в 1000 раз привітніші!
А більшість резонансів то журналісти виявили...
По ее https://zn.ua/ukr/energetics/minenerho-porakhuvalo-tarif-jakij-maje-buti-dlja-naselennja-7-5-hrn-za-kilovat.html словам , новый действующий тариф (4,32 грн/кВт-ч) компенсирует только расходы на производство и доставку энергии.
І сірих полутОнів в ній немає
Тож той хто не підтримав Україну
Кацапським вбивцям падла помагає
https://www.yahoo.com/news/ukrainian-commander-said-troops-trained-071347433.html
Звісно - може швейцарці хотіли щоб до них з України приїхали одні лише високоморальні біженці та ще й з дипломатичними освітами , чи з дипломами інстітутів благородних дєвіц .!
На жаль високоморальні зараз всі на фронті ,, і в першу чергу допомога потрібна саме їхнім сім'ям , які через кацапські обстріли інфраструктури України сидять без світла води і тд.