Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила план помощи Украине на 5 млрд франков

Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила выделение дополнительного финансирования для собственных вооруженных сил и оказания помощи Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Законодатели отклонили 15-миллиардный пакет помощи, который включал 10,1 миллиарда франков дополнительного финансирования для вооруженных сил Швейцарии и 5 миллиардов франков (5,58 миллиарда долларов) помощи Украине.

Пакет был задуман как вклад в безопасность Швейцарии и "мир в Европе" из-за войны, которую ведет Россия против Украины. Помощь Украине предусматривалась на поддержку реконструкции и восстановления инфраструктуры в стране.

Однако, как отмечает Reuters, в последние недели многие ожидали поражения этого плана, особенно против него были законодатели с правой стороны. Правые националистические законодатели настаивают на том, чтобы Швейцария оставалась строго нейтральной.

Читайте также: Швейцария хочет вернуть 11 тысяч украинских мужчин, которые сейчас пребывают в стране