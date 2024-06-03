Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила план помощи Украине на 5 млрд франков
Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила выделение дополнительного финансирования для собственных вооруженных сил и оказания помощи Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Законодатели отклонили 15-миллиардный пакет помощи, который включал 10,1 миллиарда франков дополнительного финансирования для вооруженных сил Швейцарии и 5 миллиардов франков (5,58 миллиарда долларов) помощи Украине.
Пакет был задуман как вклад в безопасность Швейцарии и "мир в Европе" из-за войны, которую ведет Россия против Украины. Помощь Украине предусматривалась на поддержку реконструкции и восстановления инфраструктуры в стране.
Однако, как отмечает Reuters, в последние недели многие ожидали поражения этого плана, особенно против него были законодатели с правой стороны. Правые националистические законодатели настаивают на том, чтобы Швейцария оставалась строго нейтральной.
Пожалуйста, подождите...
Дивлячись на ту антикорупційну красу, як її призначали, - бажаючих допомогти грошима в таку країну явно буде небагато...
За 3 дні,мені двічі,останній раз позавчора,водії в берлінських міських автобусах не продали квиток тому,що я до них звертався англійською,а не німецькою!!! Я виходив,сідав в наступний(10 хвилин) і попадав на "нормального"...
Ублюдочна нація!..Британці,французи в 1000 раз привітніші!
А більшість резонансів то журналісти виявили...
По ее https://zn.ua/ukr/energetics/minenerho-porakhuvalo-tarif-jakij-maje-buti-dlja-naselennja-7-5-hrn-za-kilovat.html словам , новый действующий тариф (4,32 грн/кВт-ч) компенсирует только расходы на производство и доставку энергии.
І сірих полутОнів в ній немає
Тож той хто не підтримав Україну
Кацапським вбивцям падла помагає
https://www.yahoo.com/news/ukrainian-commander-said-troops-trained-071347433.html
Звісно - може швейцарці хотіли щоб до них з України приїхали одні лише високоморальні біженці та ще й з дипломатичними освітами , чи з дипломами інстітутів благородних дєвіц .!
На жаль високоморальні зараз всі на фронті ,, і в першу чергу допомога потрібна саме їхнім сім'ям , які через кацапські обстріли інфраструктури України сидять без світла води і тд.