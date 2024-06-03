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Новости Помощь Украине
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Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила план помощи Украине на 5 млрд франков

швейцарія

Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила выделение дополнительного финансирования для собственных вооруженных сил и оказания помощи Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Законодатели отклонили 15-миллиардный пакет помощи, который включал 10,1 миллиарда франков дополнительного финансирования для вооруженных сил Швейцарии и 5 миллиардов франков (5,58 миллиарда долларов) помощи Украине.

Пакет был задуман как вклад в безопасность Швейцарии и "мир в Европе" из-за войны, которую ведет Россия против Украины. Помощь Украине предусматривалась на поддержку реконструкции и восстановления инфраструктуры в стране.

Однако, как отмечает Reuters, в последние недели многие ожидали поражения этого плана, особенно против него были законодатели с правой стороны. Правые националистические законодатели настаивают на том, чтобы Швейцария оставалась строго нейтральной.

Читайте также: Швейцария хочет вернуть 11 тысяч украинских мужчин, которые сейчас пребывают в стране
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Топ комментарии
+18
Заради справедливості послом у Швейцарії сидить 100% прокурорша Бєнядіктова.
Дивлячись на ту антикорупційну красу, як її призначали, - бажаючих допомогти грошима в таку країну явно буде небагато...
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03.06.2024 21:20
+14
Гнила нація. Звикли доїти всіх за рахунок того, що в них гроші зі всього світу лежать.
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03.06.2024 20:58
+10
Суворо нейтральною це щоб можна було приймати гроші з усіх сторін.
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03.06.2024 20:59
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Гнила нація. Звикли доїти всіх за рахунок того, що в них гроші зі всього світу лежать.
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03.06.2024 20:58 Ответить
нічого дивного-бо вкрадені нацистами коштовності до цього часу зберігаються у швейцарських банках...
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03.06.2024 21:07 Ответить
Заради справедливості послом у Швейцарії сидить 100% прокурорша Бєнядіктова.
Дивлячись на ту антикорупційну красу, як її призначали, - бажаючих допомогти грошима в таку країну явно буде небагато...
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03.06.2024 21:20 Ответить
Німці,це європейські кацапи...
За 3 дні,мені двічі,останній раз позавчора,водії в берлінських міських автобусах не продали квиток тому,що я до них звертався англійською,а не німецькою!!! Я виходив,сідав в наступний(10 хвилин) і попадав на "нормального"...
Ублюдочна нація!..Британці,французи в 1000 раз привітніші!
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03.06.2024 21:41 Ответить
Суворо нейтральною це щоб можна було приймати гроші з усіх сторін.
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03.06.2024 20:59 Ответить
лепрекони цілувались в десна з гітлером, комуністами і/притча про зниклий золотий запас срср/ і далі по списку, а тут дівочість і сором'язливість проявилась. Можна уявити скільки там болтається газпромівського бабла.
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03.06.2024 21:04 Ответить
Дивно що тебе, пітуха рязанського, до цих пір не зобанили.
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03.06.2024 21:14 Ответить
- ушлепок під краденим правопором зникни в свій мордор
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03.06.2024 21:13 Ответить
Ти, казачок засланий сьогоднішньої реєстрації, постиш тут кацапомовних блохерів? зникни геть!
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03.06.2024 21:24 Ответить
Ось і перша реакція на вільнення Ситника та інші удари ОПи по залишкам незалежних антикорупційних органах
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03.06.2024 21:14 Ответить
Ситник такий самий як і Шабунін. Цих шлангів треба було давно позбутися.
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03.06.2024 21:29 Ответить
Беня диктова рулит,за то вечерний самит95 и компот.
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03.06.2024 21:40 Ответить
А який толк з того Ситника тільки гроші проїдають великими зарплатами.... всіх корупціонерів відпустив "реформований" антикорупційний суд...

А більшість резонансів то журналісти виявили...
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03.06.2024 21:34 Ответить
Цена за 1 кВт украинской электроэнергии для населения должна составлять 7 грн 50 коп, - замминистра энергетики Украины Гринчук

По ее https://zn.ua/ukr/energetics/minenerho-porakhuvalo-tarif-jakij-maje-buti-dlja-naselennja-7-5-hrn-za-kilovat.html словам , новый действующий тариф (4,32 грн/кВт-ч) компенсирует только расходы на производство и доставку энергии.
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03.06.2024 21:17 Ответить
мені чесно вже здається що ніхто з влади не вірить в якесь вирішення війни вони просто тягнуть гроші де є можливість щоб забезпечити собі майбутнє на заході... десь там в Лондоні біля Бджоляра та кулі в лоб
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03.06.2024 21:36 Ответить
Історія сьогодні чорно-біла
І сірих полутОнів в ній немає
Тож той хто не підтримав Україну
Кацапським вбивцям падла помагає
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03.06.2024 21:20 Ответить
Мабуть кацапня зробила цікаву ропозицію.
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03.06.2024 21:24 Ответить
...цікаву та дуже дорогу пропозицію.
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03.06.2024 21:31 Ответить
Існує не лише брак грошей, але й брак ветеранів з бойовим досвідом. Новобранці, які йдуть на передову без ретельної підготовки, можуть загинути в бою. І вони схильні до побічних ефектів.
https://www.yahoo.com/news/ukrainian-commander-said-troops-trained-071347433.html
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03.06.2024 21:33 Ответить
Я вам відкрию страшну таємницю)Швейцарський парламент є дуже народний,а тому вони представляють сам народ,а народ вже зрозумів,який контингент приїхав за 3 останні роки сюди,під виглядом біженців(Є тут і люди з автівками ,вартість яких перевищує 100 тис.,є тут заробітчани,котрі з ЄС під виглядом біженців в'їхали,є алкоголіки,туніядці,ухилянти,злодії,повії і є також бідні біженці(З усієї маси біженців ,заледве 20 % змогли працевлаштуватися(((Тому така реакція парламенту.
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03.06.2024 21:34 Ответить
Швейцарський антимігрантський плакат.

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03.06.2024 21:54 Ответить
Ну тоді я теж відкрию таємницю , - у кожній країні є такий специфічний контингент . І можливо - і в самій Швейцарії .
Звісно - може швейцарці хотіли щоб до них з України приїхали одні лише високоморальні біженці та ще й з дипломатичними освітами , чи з дипломами інстітутів благородних дєвіц .!
На жаль високоморальні зараз всі на фронті ,, і в першу чергу допомога потрібна саме їхнім сім'ям , які через кацапські обстріли інфраструктури України сидять без світла води і тд.
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03.06.2024 22:40 Ответить
я вам відкрию страшну таємницю - ваші "законодавці з правого боку" на підсосі у фюрера рашки.
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03.06.2024 23:21 Ответить
хм... ну я думаю ЕС нужно сворачивать торговлю и инвестиции в Швейцарию, и выводить из нее все свое бабло. Пусть и дальше нейтральничают )
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03.06.2024 21:55 Ответить
пассивные пдры готовы принмать во все места если нормально платят! так было во все времена их «нейтралитета»!
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03.06.2024 22:08 Ответить
Потужна робота мадам Венедіктової, яскравий результат
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03.06.2024 22:32 Ответить
І знову кишенькові правачки..
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03.06.2024 23:19 Ответить
тепер стає очевидним .чому українські "зелені зрадники" на чолі із фсбешною агнтурою під керівництвом єрмака країноюдля "глобальної прорашистської куйні" обрали Швейцарію...
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03.06.2024 23:44 Ответить
 
 