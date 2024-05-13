Швейцария хочет вернуть 11 тысяч украинских мужчин, которые сейчас пребывают в стране

Представители двух парламентских политических партий Швейцарии начали публично обсуждать необходимость возвращения в Украину военнообязанных мужчин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Neue Zürcher Zeitung.

Отмечается, что согласно информации Федерального департамента юстиции Швейцарии (FDJP), в стране сейчас проживает около 11 тысяч украинских мужчин.

По словам национального советника Свободной демократической партии Кристиана Вассерфалена, тот, кто потенциально подлежит военной службе в Украине, не имеет обоснованных претензий на статус защиты S - он направлен в первую очередь на женщин, детей и стариков, нуждающихся в защите.

"Мы не хотим скрывать де-факто дезертиров, которые сбежали из страны, оборонная война которой теперь нуждается в их присутствии", - заявил он.

По словам политика, Швейцария должна помочь Украине решить кадровую проблему и "снять нагрузку с тяжело обремененных швейцарских миграционных структур".

"Если бы существование Швейцарии оказалось под угрозой, мы не были бы рады размещению другими странами у себя сотен тысяч наших солдат", - сказал председатель по вопросам убежища Швейцарской народной партии Паскаль Шмид.

Также он добавил, что планирует провести расследование по этому поводу.

Председатель Украинского Общества в Швейцарии Андрей Лужницкий в свою очередь назвал такие заявления циничными и такими, что являются "морально-политическим заявлением о банкротстве".

"Это циничная попытка решить украинскую проблему. И это от политиков страны, которая даже не позволила третьим странам передать швейцарское оружие для помощи Украине. Если военнообязанных действительно отправят обратно, то надеюсь, что им предоставят оружие", - сказал Лужницкий.

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Напомним, Правительство запретило пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Теперь призывники смогут получить их только в Украине.

На фоне этого в Германии объявили, что решение приостановить консульские услуги для украинских мужчин призывного возраста не повлияет на их статус беженцев.

В то же время в Литве допускают, что могут поспособствовать возвращению в Украину мужчин призывного возраста. Там заявляют, что еще не рассматривали конкретные сценарии и следят за действиями Польши в этом вопросе.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна может помочь Украине вернуть военнообязанных домой. Он отметил, что поляки возмущены, когда видят украинцев призывного возраста "в отелях и кафе".

В то же время Министерство внутренних дел Польши пообещало продлить временную защиту для украинских беженцев, которые не будут иметь паспортов.

В США заявили, что Вашингтон не имеет никакого решения или официальной позиции относительно попытки Украины вернуть военнообязанных. Однако правительство страны уважает право Киева определять свою политику.

Недавно вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.