Швейцария хочет вернуть 11 тысяч украинских мужчин, которые сейчас пребывают в стране
Представители двух парламентских политических партий Швейцарии начали публично обсуждать необходимость возвращения в Украину военнообязанных мужчин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Neue Zürcher Zeitung.
Отмечается, что согласно информации Федерального департамента юстиции Швейцарии (FDJP), в стране сейчас проживает около 11 тысяч украинских мужчин.
По словам национального советника Свободной демократической партии Кристиана Вассерфалена, тот, кто потенциально подлежит военной службе в Украине, не имеет обоснованных претензий на статус защиты S - он направлен в первую очередь на женщин, детей и стариков, нуждающихся в защите.
"Мы не хотим скрывать де-факто дезертиров, которые сбежали из страны, оборонная война которой теперь нуждается в их присутствии", - заявил он.
По словам политика, Швейцария должна помочь Украине решить кадровую проблему и "снять нагрузку с тяжело обремененных швейцарских миграционных структур".
"Если бы существование Швейцарии оказалось под угрозой, мы не были бы рады размещению другими странами у себя сотен тысяч наших солдат", - сказал председатель по вопросам убежища Швейцарской народной партии Паскаль Шмид.
Также он добавил, что планирует провести расследование по этому поводу.
Председатель Украинского Общества в Швейцарии Андрей Лужницкий в свою очередь назвал такие заявления циничными и такими, что являются "морально-политическим заявлением о банкротстве".
"Это циничная попытка решить украинскую проблему. И это от политиков страны, которая даже не позволила третьим странам передать швейцарское оружие для помощи Украине. Если военнообязанных действительно отправят обратно, то надеюсь, что им предоставят оружие", - сказал Лужницкий.
Напомним, Правительство запретило пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Теперь призывники смогут получить их только в Украине.
На фоне этого в Германии объявили, что решение приостановить консульские услуги для украинских мужчин призывного возраста не повлияет на их статус беженцев.
В то же время в Литве допускают, что могут поспособствовать возвращению в Украину мужчин призывного возраста. Там заявляют, что еще не рассматривали конкретные сценарии и следят за действиями Польши в этом вопросе.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна может помочь Украине вернуть военнообязанных домой. Он отметил, что поляки возмущены, когда видят украинцев призывного возраста "в отелях и кафе".
В то же время Министерство внутренних дел Польши пообещало продлить временную защиту для украинских беженцев, которые не будут иметь паспортов.
В США заявили, что Вашингтон не имеет никакого решения или официальной позиции относительно попытки Украины вернуть военнообязанных. Однако правительство страны уважает право Киева определять свою политику.
Недавно вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.
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Тепер у крові купаються, недоумки, хоча б покаялися та замислилися.
Покаятися - це зрозуміти та ПРИЙНЯТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за наслідки своїх вчинків. А це вже вимагає досить великого внутрішнього стрижня. А це про більшість. Є у мене родич. Воює з 2014го. І зараз. При чому вояка реально крутий і не тупий. Особисто і Залужного і Сирського знає. Так от, не певен, що він за Зє голосував - напряму не питав, але весь час агриться, коли я за Порошенка кажу, мовляв страшна людина (ну я теж Порошенка не люблю, але звичайно ж за нього голосував у 2019). І от останній раз казав, що є записи перемовин кацапських пілотів, які в перші дні бомбили Київ, де вони в ефір кажуть "Що за *****, нам обіцяли зелене світло та відсутність ППО". Коротше, він певен, що Зє та дерьмак домовлялися про здачу України, але військові не дали цього зробити. Ну я йому і кажу, "Ну то може краще б Порошенко був президентом? Такого б не було б, правда?" На що він заткнувся на півхвилини, а потім видав: "Та було б таке ж, тільки продав би за дорожче".
Ось в чому сенс. Людям дуже важко визнавати свої помилки, особливо, коли вони десь в глибині душі розуміють, що їх помилка призвела до сотень тисяч жертв. Так що і не сподівайтеся на якесь там покаяння чи щось таке. Більше того, наступний раз вони проголосують все одно за якогось засранця, який буде розказувати найкращі казки.
Депутати також мають бронь, бо це влада, а без влади країна не може існувати навіть під час війни.
Не потрібно кивати на когось, ти чому не на фронті?
До того ж регулярно ставили і ставлять заборони на продаж своєї зброї в Україну навіть іншим країнам.
Популізм як завжди не особливо розумним заходить на ура.
По-друге, Зеленський не готувався до війни, звернув ракетну і танкову програму. розмінував Чонгар. Вони крадуть мільярди на яцях по 17 і на оборонних спорудах. Зараз в Харківський області вони відзвітували, що оборонні укріплення були готові на 98%, а по факту тільки на 30%. Пост від вчора: На українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін, - командир підрозділу ЗСУ Ярославський. "Знаю, що 125 ТРО, які покинули позиції( на Харківському кордоні прим.), вже дає розклад про те, що їм впарювали на підпис акти приймання передачі фортифікацій, які навіть на 30% були не готові як завершене будівництво. Сподіваюся, що винні понесуть покарання", - додав Ярославський.
Джерело:
Тому ОП відволікає увагу від своїх корупционних злочинів, перемикаючи увагу на українських чоловіків, у тому числі у Європі, налаштовуючи європейськи країни, що в всьому вони винні. Якби не ухилянти, то був би Крим за 3 дні... Але кажуть в ЗСУ, що так людей не вистачає. але їх завжди не буде вистачати. Люди є. Зброї теж менше, чем в росії, але достатньо, щоб видбивати ворога. Головна проблема- це погане керування і управління в ЗСУ, погане бойове злагодження, і неякісне застосування людей. Відсутність оборонних споруд.
Тому це все просто перевод стрілок від того, хто дійсно несе відповідальність за все- Верховного Головнокомандувача В.А. Зеленського.
одягаєте стрінги, позичаєте у жінки косметичку - малюєте бойовий макіяж, прапор 🌈 в руки та на вулиці
101% гарантії що не тронуть, а ще й посилену охорону нададуть
Зазначається, що згідно з інформацією Федерального департаменту юстиції (FDJP), у країні наразі проживає близько 11 тисяч українських чоловіків.
А це ще треба довести. Самі створили прецедент.
Цього року приз переможця "Євробачення" отримав представник Швейцарії Nemo з піснею "The Code". Nemo позиціонує себе як небінарне обличчя і тому просить звертатися до нього з використанням займенника "вони".
Кажеш, що ти вже не він, а ВОНИ, вимагаєш тебе не ображати. Ну, а якщо хочеш взагалі джек-пот, позиціонуєш себе темношкірою жінкою лесбіянкою. Бінго.
вони ось тут ображають лише, почекають доки українські воїни розгребуть нечисть , а потім 90% припреться назад
нах кому вони впали - європейці новоспечені, які не взмозі самоорганізуватися на мітинги на противагу тим безсмертним полкам
Після отримання від міністерства фінансів США переліку 364 осіб, що являються громадянами України і знаходяться на території Швейцарії в різного роду статусі, які підлягають поглибленому моніторингу своєї фінансової діяльності і аналізу стану банківських активів, уряд Швейцарської конфедерації почав розробку комплексу заходів щодо повернення всіх громадян України, що знаходяться на території Швейцарії, до України.
Але вам тиловим пацюків - жополизам все одне не змінити реальність - всі і так бачать наскільки кончені ваші зелені хазяї ....