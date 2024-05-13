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Швейцарія хоче повернути 11 тисяч українських чоловіків, які нині перебувають у країні

швейцарія

Представники двох парламентських політичних партій Швейцарії почали публічно обговорювати необхідність повернення в Україну військовозобов’язаних чоловіків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Neue Zürcher Zeitung.

Зазначається, що згідно з інформацією Федерального департаменту юстиції Швейцарії (FDJP), у країні наразі проживає  близько 11 тисяч українських чоловіків.

За словами національного радника Вільної демократичної партії Крістіана Вассерфалена, той, хто потенційно підлягає військовій службі в Україні, не має обґрунтованих претензій на статус захисту S – він спрямований у першу чергу на жінок, дітей та людей похилого віку, які потребують захисту.

"Ми не хочемо приховувати де-факто дезертирів, які втекли з країни, оборонна війна якої тепер потребує їхньої присутності", – заявив він.

За словами політика, Швейцарія має допомогти Україні розв'язати кадрову проблему та "зняти навантаження із важко обтяжених швейцарських міграційних структур".

"Якби існування Швейцарії опинилося під загрозою, ми не були б раді розміщенню іншими країнами у себе сотень тисяч наших солдатів", – сказав голова з питань притулку Швейцарської народної партії Паскаль Шмід.

Також він додав, що планує провести розслідування із цього.

Голова Українського Товариства у Швейцарії Андрей Лужницький своєю чергою назвав такі заяви цинічними і такими, що є "морально-політичною заявою про банкрутство".

"Це цинічна спроба розв'язати українську проблему. І це від політиків країни, яка навіть не дозволила третім країнам передати швейцарську зброю для допомоги Україні. Якщо військовозобов'язаних справді відправлять назад, то маю надію, що їм нададуть зброю", – сказав Лужницький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Науседа говорили про повернення українських чоловіків, - радник президента Литви Будріс

Нагадаємо,  Уряд заборонив пересилати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за кордон. Тепер призовники зможуть отримати їх тільки в Україні.

На тлі цього в Німеччині оголосили, що рішення призупинити консульські послуги для українських чоловіків призовного віку не вплине на їхній статус біженців.

Водночас у Литві допускають, що можуть посприяти поверненню до України чоловіків призовного віку. Там заявляють, що ще не розглядали конкретні сценарії та стежать за діями Польщі в цьому питанні.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна може допомогти Україні повернути військовозобов’язаних додому. Він зазначив, що поляки обурені, коли бачать українців призовного віку "в готелях і кафе".

Водночас Міністерство внутрішніх справ Польщі пообіцяло продовжити тимчасовий захист для українських біженців, які не матимуть паспортів.

У США заявили, що Вашингтон не має жодного рішення чи офіційної позиції щодо спроби України повернути військовозобов’язаних. Однак уряд країни поважає право Києва визначати свою політику.

Нещодавно віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

Автор: 

Швейцарія (862) повернення (231) мобілізація (3036)


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Топ коментарі
+37
Чудова новина! Швейцарія гарна країна, правда дорогувата трохи. Але ж нефіг відсиджуватись, спостерігаючи альпійські краєвиди. Сподіваюсь, що і інші країни підтримають і повертатимуть хитрожопих ухилянтів.
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13.05.2024 06:36
+28
Розуміючи твоє ухилянтське їство, скажу тобі так: "Ні, любчику, не з фронту. І з фронту писати не буду ніколи, хай це тебе втішить. Бо жінкам, та ще і пенсійного віку на фронті робити нічого."
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13.05.2024 06:46
+19
Молодцями були б, коли відправили додому палестинців, арабів і африканців, які лазять по вулицях з прапорами, серуть і ніде не працюють. А так однобоко якось виходить, дискримінація по національному признаку.
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13.05.2024 08:01
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Чим гіршою буде ситуація в Україні, тим більший тиск буде на чоловіків-українців, які опинилися за кордоном під-час війни.Та і третій рік війни йде...
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13.05.2024 06:46 Відповісти
Воювати зрештою всі будуть. Було б чим. Чув, що Швейцарія відмовилась надати Україні набої для німецьких "гепардів", що ефективно збивають безпілотники та гелікоптери. Сподіваюсь, що цю позицію буде змінено
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13.05.2024 06:55 Відповісти
А що не так? Або в українському війську, або вже в російському після окупації
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13.05.2024 07:24 Відповісти
"Втікти". Думка того, що щойно з Місяця))
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13.05.2024 07:52 Відповісти
На жаль, втекти не вийде. Це тільки ненадовго відтягне результат. І не тому, що хтось когось кудись вишле. Це тільки за рішенням суду можна, а Зєрмак такого робити не буде. Втечі, у тому числі і з Близького Сходу, тільки підсилюють агресора. Якщо на фронті 20, а не один чоловік, це збільшує вірогідність перемоги. Своєю втечею чоловіки не рятують свої родини, а наражають їх на небезпеку, по суті, знищують їх майбутнє. Бо, якщо агресор буде підсилений, то світовим поліцейським стане блок з Китаю, Росії, Ірану, Північної Кореї. І сподіватись, що виживемо при них, марно. Тоді вже краще тікати у Північну Корею, щоб не петляти світом. Вірно кажуть ті, хто вважає, що воювати прийдеться всім, тільки на якій стороні, за що і в якості кого.
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13.05.2024 08:39 Відповісти
Майбутнє країни знищило (точніше - добило) саме її населення у 2019му році. Сьогодні - то все наслідки. Те, що ви описуєте - "Китай і Ко світовий поліцейський " і т.п. - то малоймовірно. Перед цим має бути велика війна та перерозподіл сфер впливу. І Україна не є якимось надзвичайно великим гравцем у цьому всьому, саме завдяки вибору у 2019му році. Результат війни в Україні, звичайно, вплине на подальший розвиток подій, але не настільки глобально, як ви кажете. Ну відкинемо ми кацапів на кордон 1991 року - що це змінить в глобальному світовому сенсі? Рашка затаїться і буде готуватися до наступної війни кілька років, але вже капітальніше - ми ж до москви не дійдемо, як до Берліну, так? І другий варіант (не дай бог) - рашка захоплює всю Україну. Рашка виснажена, так само має готуватися до наступних походів на Європу кілька років, ще весь час партизани та теракти на нових територіях, а захід вже рельно бачить, що справа пахне керосином і ставить все на військові рейки. Як бачите, в ГЛОБАЛЬНОМУ сенсі війна в Україні не особливо впливає на світовий порядок. Китай може напасти на Тайвань (або не напасти) при будь-якому розкладі.
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13.05.2024 11:11 Відповісти
Так про це ж і написано, про глобальне. Скільки ж бігатимуть? Далеко не втечуть, а своїми діями підсилюють усіх агресорів. А підсилені вони об'єднуються і запанують. Хочеться перевірити? Дарма. Одні вже перевірили, реготали, суки. Коли їм було казано, що зеленський йде знищувати Україну, сміялися наді мною. Тепер у крові купаються, недоумки, хоча б покаялися та замислилися. Бо знову шукають собі геморою у вигляді притул.
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14.05.2024 10:48 Відповісти
Підсилені втікачами яким чином? Що рашка захопить Україну? Так я про це писав, що навіть такий розклад не підсилить рашку. Навпаки, може суттєво послабити (в усякому разі на найближчі років 5-7) - озброєні бунти в армії серед мобілізованих українців, теракти, партизанщина тощо.

Тепер у крові купаються, недоумки, хоча б покаялися та замислилися.

Покаятися - це зрозуміти та ПРИЙНЯТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за наслідки своїх вчинків. А це вже вимагає досить великого внутрішнього стрижня. А це про більшість. Є у мене родич. Воює з 2014го. І зараз. При чому вояка реально крутий і не тупий. Особисто і Залужного і Сирського знає. Так от, не певен, що він за Зє голосував - напряму не питав, але весь час агриться, коли я за Порошенка кажу, мовляв страшна людина (ну я теж Порошенка не люблю, але звичайно ж за нього голосував у 2019). І от останній раз казав, що є записи перемовин кацапських пілотів, які в перші дні бомбили Київ, де вони в ефір кажуть "Що за *****, нам обіцяли зелене світло та відсутність ППО". Коротше, він певен, що Зє та дерьмак домовлялися про здачу України, але військові не дали цього зробити. Ну я йому і кажу, "Ну то може краще б Порошенко був президентом? Такого б не було б, правда?" На що він заткнувся на півхвилини, а потім видав: "Та було б таке ж, тільки продав би за дорожче".
Ось в чому сенс. Людям дуже важко визнавати свої помилки, особливо, коли вони десь в глибині душі розуміють, що їх помилка призвела до сотень тисяч жертв. Так що і не сподівайтеся на якесь там покаяння чи щось таке. Більше того, наступний раз вони проголосують все одно за якогось засранця, який буде розказувати найкращі казки.
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14.05.2024 12:14 Відповісти
"А це про більшість." - "А це НЕ про більшість", звичайно.
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14.05.2024 12:21 Відповісти
То вояка не дуже то "не тупий", якщо вважає, що і Порошенко продав би, тільки дорожче. Виявляється, близькість до Залужного і Сирського (якого Залужний збирався звільнити) не додає розуму. Спитали б у нього, а чому ж Порошенко при владі не продав, не встиг? Або ви все вигадуєте, схоже на пропаганду до майбутніх виборів.
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15.05.2024 00:07 Відповісти
Це я вам кажу приклад, про те, що як важко свою помилку визнати. Хоча, як я і казав, в цілому людина недурна.
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15.05.2024 00:11 Відповісти
І ще одне. Я, наприклад, планував виїхати вже з 2019 року. Але то ковід, то ліньки, бо робота/зарплата/квартири/гараж/дача, то страшно, бо вже під 50. Але дуже не хотів, щоб син ріс в країні з таким населенням та владою. А війна дала підсрачника і допомогла вирішитися на цей крок. Так що я певен, що багато людей, які виїхали, вони не від війни тікали, а від України в тому стані, в якому вона перебуває з 2019го року, на превеликий жаль. Як сказала б мосійчучка - "Я емігрант, а не біженець/ухилянт" .
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14.05.2024 12:20 Відповісти
А кому ж рятувати Україну, щоб вона не була у стані 2019 року?
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14.05.2024 23:56 Відповісти
Тільки час з цим може справитися. 30, 40 років... Коли помруть всі, хто пам'ятає ще совок. Коли виросте нове покоління, що матиме за взірець Європу, а не рашку. Яке не дивитиметься серіали про ментів, не танцюватиме під кіркорова. Коли зрозуміють, що більше не буде ковбаси по 2.20, а електрики по 1.60. Коли зрозуміють, що треба працювати, щоб щось мати, а не чекати подачки від влади. А до того, щоб ти не робив, на наступних виборах тупе бидло все одно все просре. А я вже стомився від цього всього та зневірився. Думав, що може от війна змінить в суспільстві та владі щось на краще, але вона навпаки вскрила у більшості людей тільки ще більше негативних сторін. Але якщо вже війна не може людям вправити мізки, то тільки довгий-довгий час.
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15.05.2024 00:27 Відповісти
Відпочиньте. І продовжуйте "капати" на мізки, вода камінь точить. Мене теж іноді охоплює зневіра, але коли бачу хоч одного, який отямився, це додає сил. Зневірюються нехай Зєрмак з менеджерами і подоляківці
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15.05.2024 11:12 Відповісти
І слава Богу, що ти не йдеш до ТЦК. Такі полудурки там непотрібні. Йди втопися у річці глибокій, щоб сім'я не пускати. Тим більше подоляківцю. І які ж ви мерзенні, зелені.
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14.05.2024 10:38 Відповісти
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14.05.2024 23:58 Відповісти
Не бреши, воювати будуть всі, окрім депутатів ВР, суддів, прокурорів, ментів та клоунів з кварталу. Піди у райвідділок поліції або у суд і та розкажи їм, що воюватимуть всі, а не лозунги верещиш.
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13.05.2024 09:03 Відповісти
Так і має бути, поліція, судді, прокурори мають займатись своєю державною справою, бо якщо вони підуть на фронт, то хто буде ловити ухилянтів, діти і жінки чи що?
Депутати також мають бронь, бо це влада, а без влади країна не може існувати навіть під час війни.
Не потрібно кивати на когось, ти чому не на фронті?
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13.05.2024 10:33 Відповісти
Ті, хто працюють, не мають часу постійно сидіти в форумах.
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13.05.2024 08:12 Відповісти
Добре, що жінок з дітьми не висилатимуть
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13.05.2024 06:46 Відповісти
бачу, плєбсу не зрозумілі очевидні речі... якщо ситуація буде становитися гірше, випруть всіх! бо діти також в змозі тягати набої або підривати мости
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13.05.2024 08:52 Відповісти
Так і має бути, чому хтось за тебе "ухилянта" має захищати державу, всі країни мають повернути тих ухилянтів та дизертирів в Україну, так і буде, вже є домовленість, Швейцарія розпочала процес.
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13.05.2024 10:38 Відповісти
чому тебе - пєдофіла, це має турбувати?
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13.05.2024 10:44 Відповісти
США,поверніть абдрістовіча. Немає кому за лінію фронту ходити.)
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13.05.2024 06:47 Відповісти
😂
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13.05.2024 07:44 Відповісти
Проснулися? Вони вже перебігли хто куди.То в Італію,а деякі во Францію.
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13.05.2024 06:48 Відповісти
Вони ще рік назад носилися з геніальним задумом взагалі всіх включно з жінками вислати прямо у війну.

До того ж регулярно ставили і ставлять заборони на продаж своєї зброї в Україну навіть іншим країнам.

Популізм як завжди не особливо розумним заходить на ура.
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13.05.2024 06:50 Відповісти
всі країни мають повернути тих ухилянтів та дизертирів в Україну, так і буде, вже є домовленість, Швейцарія розпочала процес.
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13.05.2024 10:39 Відповісти
Це нічого іншого як прояв wishful thinking. Іншими словами вам так хочеться щоб було.
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13.05.2024 11:01 Відповісти
Так это по любому мажоры,простому беженцу в Швейцарии делать нечего,пусть еще и с Монако договорятся.
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13.05.2024 06:55 Відповісти
мажори біженцями не стають
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13.05.2024 06:58 Відповісти
а чорножопих, яких там засилля, вони ьеж з країни повисилають?
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13.05.2024 07:07 Відповісти
Варто медкомісію для початку пройти,та потім військову підготовку,а вже тоді говорити про 11 тисяч)
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13.05.2024 07:21 Відповісти
Медкомісію тут пройдуть. Придатними будуть всі. Так це працює.
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13.05.2024 09:26 Відповісти
Маловато беженцев в благодатной Швейцарии. Хотя там цены конечно.
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13.05.2024 07:25 Відповісти
Краще б Швейцарія зброю дала, а не прикидувалася "нетральною", при цьому зберігаючи ********** гроші в своїх банках.
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13.05.2024 07:41 Відповісти
Швейцарія завжди була як те лагідне теля, яке дві корови ссе. Першу Світову пропетляла, а на Другій Світовій ще й некисло заробила на єврейських вкладах і німецьких оборутках. Все, що не стосується великих грошей, її не цікавить. Завжди нейтральна, завжди багата, завжди обережна.
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13.05.2024 07:57 Відповісти
Щоб петляти як Швейцарія, треба мати таку ж армію як у Швейцарії і таку ж мілітаризацію суспільства.
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13.05.2024 09:48 Відповісти
Яка ще в х... армія в Швейцарії? Швейцарські гвардійці, чи що? Банки, репутація, спеціалісти в банківській сфері на протязі століть,- ось головна зброя Швейцарії! І вона цю зброю береже!
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13.05.2024 16:37 Відповісти
Швейцарія все правильно робить, нічого там переховуватись ухилянтам та дезертирам.
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13.05.2024 10:52 Відповісти
В якій бригаді служиш?
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13.05.2024 11:05 Відповісти
По-перше. Європейські країни мабуть не знають ,чи не звернули уваги, що в нас закритий кордон з 24.02.2022. Тому більшість чоловіків, яка виїхала - має право на відстрочку. Були і якийсь підробки документів, мабуть. Але більшість реально супроводжували інвалидів, або мали 3- х дітей, і подібне. І їх повернення нічого не дасть, їх не мобілізують, крім того, що зіпсує життя їх родинам.

По-друге, Зеленський не готувався до війни, звернув ракетну і танкову програму. розмінував Чонгар. Вони крадуть мільярди на яцях по 17 і на оборонних спорудах. Зараз в Харківський області вони відзвітували, що оборонні укріплення були готові на 98%, а по факту тільки на 30%. Пост від вчора: На українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін, - командир підрозділу ЗСУ Ярославський. "Знаю, що 125 ТРО, які покинули позиції( на Харківському кордоні прим.), вже дає розклад про те, що їм впарювали на підпис акти приймання передачі фортифікацій, які навіть на 30% були не готові як завершене будівництво. Сподіваюся, що винні понесуть покарання", - додав Ярославський.

Джерело:

Тому ОП відволікає увагу від своїх корупционних злочинів, перемикаючи увагу на українських чоловіків, у тому числі у Європі, налаштовуючи європейськи країни, що в всьому вони винні. Якби не ухилянти, то був би Крим за 3 дні... Але кажуть в ЗСУ, що так людей не вистачає. але їх завжди не буде вистачати. Люди є. Зброї теж менше, чем в росії, але достатньо, щоб видбивати ворога. Головна проблема- це погане керування і управління в ЗСУ, погане бойове злагодження, і неякісне застосування людей. Відсутність оборонних споруд.

Тому це все просто перевод стрілок від того, хто дійсно несе відповідальність за все- Верховного Головнокомандувача В.А. Зеленського.
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13.05.2024 07:57 Відповісти
Швейцарії пофіг. Вона хоч і європейська країна але ж не у Євросоюзі. Тим більш, що Швейцарія найбільш мілітаризована країна Європи. Там просто ніколи не зрозуміють, як можна не воювати за свою країну.
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13.05.2024 09:44 Відповісти
Їх ще раз уважно пречитайте те, що я написав. Їх все рівно не мобілізують, бо вони мають право на відстрочку. Тільки зелені клоуни зіпсують людям бажання навіть після війни сюди повертатися, або донатити. За рік кількість валютних переказів в Україну зменшилася на 4 мільярди доларів, чогоб це?... Думаєте жінки з дітьми сюди повернуться , до речі? Ще і чоловіки до них виїдуть.
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14.05.2024 13:19 Відповісти
Якщо ви пишете про нестачу людей в ЗСУ, то пишіть тоді для чого саме їх не вистачає, про загальну кількість мобілізованих, про величезні мільйонні втрати ЗСУ на цій війні, про загальну кількість банківських карткових рахунків особового складу ЗСУ та інших силовиків, яким нараховуються до сотні мільярдів грн виплат щомісяця під час війни.
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13.05.2024 12:08 Відповісти
Ви не по темі мого посту ,про щось інше, своє.
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14.05.2024 13:16 Відповісти
Бо ви поширюєте брехливу зелену пропаганду про нестачу мобілізованих наче кацапи уже вбили мільйони українців на цій війні
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14.05.2024 13:38 Відповісти
Я навіть твій наклеп не хочу коментувати. Якусь маячню ти написав не в тему зовсім. Вчися розуміти написане. Книжки читай.
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14.05.2024 17:07 Відповісти
Лайфхак ухилянтам , які бояться повернення в Україну
одягаєте стрінги, позичаєте у жінки косметичку - малюєте бойовий макіяж, прапор 🌈 в руки та на вулиці

101% гарантії що не тронуть, а ще й посилену охорону нададуть
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13.05.2024 08:25 Відповісти
хто ти воєн? як тобі вдається тримати фронт і одночасно строчити свої геніальні твори?
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13.05.2024 08:55 Відповісти
Таблетки від галюцинацій ще не приймало?
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13.05.2024 09:18 Відповісти
тобі не вистачило? чи ти не знаєш де видають?
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13.05.2024 09:23 Відповісти
Щас генофонд нации швидко перебежит в соседние страны )
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13.05.2024 08:27 Відповісти
Тю, не бачу ніяких проблем.

Зазначається, що згідно з інформацією Федерального департаменту юстиції (FDJP), у країні наразі проживає близько 11 тисяч українських чоловіків.

А це ще треба довести. Самі створили прецедент.

Цього року приз переможця "Євробачення" отримав представник Швейцарії Nemo з піснею "The Code". Nemo позиціонує себе як небінарне обличчя і тому просить звертатися до нього з використанням займенника "вони".

Кажеш, що ти вже не він, а ВОНИ, вимагаєш тебе не ображати. Ну, а якщо хочеш взагалі джек-пот, позиціонуєш себе темношкірою жінкою лесбіянкою. Бінго.
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13.05.2024 08:47 Відповісти
Сикунам, дизертирам, ухилянтам, халявщикам ... закінчується халява навіть на чужинських мусорках і панелях. Може в Африку з"їбетесь та там пошукаєте собі нову "родіну"?
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13.05.2024 08:55 Відповісти
Е ні
вони ось тут ображають лише, почекають доки українські воїни розгребуть нечисть , а потім 90% припреться назад

нах кому вони впали - європейці новоспечені, які не взмозі самоорганізуватися на мітинги на противагу тим безсмертним полкам
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13.05.2024 09:21 Відповісти
Ахах.... Опять не о чем))) в оригинале статьи говорится о том, что некоторые популисты несут дичь))
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13.05.2024 08:57 Відповісти
що, жим жим
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13.05.2024 09:03 Відповісти
Ахах, Я живу в самой человекоориентированной стране Европы. "Жим-жим" должен быть не у меня. Но если Вам так легче думать - это Ваше право.
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13.05.2024 09:08 Відповісти
Щей в догін підсрачників надавати
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13.05.2024 09:01 Відповісти
Ти даватимеш підручників, сидячи в коментах на форумі?
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13.05.2024 09:05 Відповісти
напевно, в Швейцарії немає демографічних проблем і проблем з дешевою робочою силою, всі інші країни їх намагаються вирішити за рахунок біженців, прикриваючись гарними гаслами
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13.05.2024 09:45 Відповісти
До Швейцарії зовсім не просто припертись на заробітки зі своєю дешевою робочою силою. Вона там просто не потрібна. Там все дуже дорого, але й зарплати доволі значні. Там навіть нема розуміння, як це наймати дешевих заробітчан, зза кордону. У 2016 Швейцарці на референдумі, відмовились від запропонованого, гарантованого щомісячного доходу 2,5 тисяч швейцарських франків (2,5000 доларів). Виплата пропонувалась всім, незалежно працює людина, чи ні. Вони бабло на халяву відмовились,щомісяця отримувати, а ти про дешеву рабсилу кажеш.
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13.05.2024 10:01 Відповісти
я кажу, що у них немає з цим проблем. От наших олігархів Швейцарія радо приймає і точно не випре, як і усіх інших з великим баблом, навіть з росії
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13.05.2024 10:11 Відповісти
Ти якщо вже брешеш, що знаходишся в Україні, то бреши серйозно, по дорослому. Щоб і прапорець біля нікнейма був , ане як у тебе (Nederland). Можеш тепер добрехати, що ти просто використовуєш "VеPеNе".
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13.05.2024 10:16 Відповісти
Вірне і своєчасне рішення. Товстопиких та жирносраких при перетину кордону повинно чекати ТЦК.
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13.05.2024 11:40 Відповісти
13.‎05.‎2024

Після отримання від міністерства фінансів США переліку 364 осіб, що являються громадянами України і знаходяться на території Швейцарії в різного роду статусі, які підлягають поглибленому моніторингу своєї фінансової діяльності і аналізу стану банківських активів, уряд Швейцарської конфедерації почав розробку комплексу заходів щодо повернення всіх громадян України, що знаходяться на території Швейцарії, до України.
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13.05.2024 11:40 Відповісти
Швейцарська конфедерація навчить українців батьківщину любити
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13.05.2024 14:52 Відповісти
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13.05.2024 14:59 Відповісти
Скільки в коментах хитрожопих зеленоботів Дєрьмака -Зеленського ,які сидять в тилу - лижуть дупу своїм хазяям і розповідають ,як всім іншим потрбіно воювати .
Але вам тиловим пацюків - жополизам все одне не змінити реальність - всі і так бачать наскільки кончені ваші зелені хазяї ....
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13.05.2024 18:52 Відповісти
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