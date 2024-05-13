Швейцарія хоче повернути 11 тисяч українських чоловіків, які нині перебувають у країні
Представники двох парламентських політичних партій Швейцарії почали публічно обговорювати необхідність повернення в Україну військовозобов’язаних чоловіків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Neue Zürcher Zeitung.
Зазначається, що згідно з інформацією Федерального департаменту юстиції Швейцарії (FDJP), у країні наразі проживає близько 11 тисяч українських чоловіків.
За словами національного радника Вільної демократичної партії Крістіана Вассерфалена, той, хто потенційно підлягає військовій службі в Україні, не має обґрунтованих претензій на статус захисту S – він спрямований у першу чергу на жінок, дітей та людей похилого віку, які потребують захисту.
"Ми не хочемо приховувати де-факто дезертирів, які втекли з країни, оборонна війна якої тепер потребує їхньої присутності", – заявив він.
За словами політика, Швейцарія має допомогти Україні розв'язати кадрову проблему та "зняти навантаження із важко обтяжених швейцарських міграційних структур".
"Якби існування Швейцарії опинилося під загрозою, ми не були б раді розміщенню іншими країнами у себе сотень тисяч наших солдатів", – сказав голова з питань притулку Швейцарської народної партії Паскаль Шмід.
Також він додав, що планує провести розслідування із цього.
Голова Українського Товариства у Швейцарії Андрей Лужницький своєю чергою назвав такі заяви цинічними і такими, що є "морально-політичною заявою про банкрутство".
"Це цинічна спроба розв'язати українську проблему. І це від політиків країни, яка навіть не дозволила третім країнам передати швейцарську зброю для допомоги Україні. Якщо військовозобов'язаних справді відправлять назад, то маю надію, що їм нададуть зброю", – сказав Лужницький.
Нагадаємо, Уряд заборонив пересилати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за кордон. Тепер призовники зможуть отримати їх тільки в Україні.
На тлі цього в Німеччині оголосили, що рішення призупинити консульські послуги для українських чоловіків призовного віку не вплине на їхній статус біженців.
Водночас у Литві допускають, що можуть посприяти поверненню до України чоловіків призовного віку. Там заявляють, що ще не розглядали конкретні сценарії та стежать за діями Польщі в цьому питанні.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна може допомогти Україні повернути військовозобов’язаних додому. Він зазначив, що поляки обурені, коли бачать українців призовного віку "в готелях і кафе".
Водночас Міністерство внутрішніх справ Польщі пообіцяло продовжити тимчасовий захист для українських біженців, які не матимуть паспортів.
У США заявили, що Вашингтон не має жодного рішення чи офіційної позиції щодо спроби України повернути військовозобов’язаних. Однак уряд країни поважає право Києва визначати свою політику.
Нещодавно віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.
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Тепер у крові купаються, недоумки, хоча б покаялися та замислилися.
Покаятися - це зрозуміти та ПРИЙНЯТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за наслідки своїх вчинків. А це вже вимагає досить великого внутрішнього стрижня. А це про більшість. Є у мене родич. Воює з 2014го. І зараз. При чому вояка реально крутий і не тупий. Особисто і Залужного і Сирського знає. Так от, не певен, що він за Зє голосував - напряму не питав, але весь час агриться, коли я за Порошенка кажу, мовляв страшна людина (ну я теж Порошенка не люблю, але звичайно ж за нього голосував у 2019). І от останній раз казав, що є записи перемовин кацапських пілотів, які в перші дні бомбили Київ, де вони в ефір кажуть "Що за *****, нам обіцяли зелене світло та відсутність ППО". Коротше, він певен, що Зє та дерьмак домовлялися про здачу України, але військові не дали цього зробити. Ну я йому і кажу, "Ну то може краще б Порошенко був президентом? Такого б не було б, правда?" На що він заткнувся на півхвилини, а потім видав: "Та було б таке ж, тільки продав би за дорожче".
Ось в чому сенс. Людям дуже важко визнавати свої помилки, особливо, коли вони десь в глибині душі розуміють, що їх помилка призвела до сотень тисяч жертв. Так що і не сподівайтеся на якесь там покаяння чи щось таке. Більше того, наступний раз вони проголосують все одно за якогось засранця, який буде розказувати найкращі казки.
Депутати також мають бронь, бо це влада, а без влади країна не може існувати навіть під час війни.
Не потрібно кивати на когось, ти чому не на фронті?
До того ж регулярно ставили і ставлять заборони на продаж своєї зброї в Україну навіть іншим країнам.
Популізм як завжди не особливо розумним заходить на ура.
По-друге, Зеленський не готувався до війни, звернув ракетну і танкову програму. розмінував Чонгар. Вони крадуть мільярди на яцях по 17 і на оборонних спорудах. Зараз в Харківський області вони відзвітували, що оборонні укріплення були готові на 98%, а по факту тільки на 30%. Пост від вчора: На українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін, - командир підрозділу ЗСУ Ярославський. "Знаю, що 125 ТРО, які покинули позиції( на Харківському кордоні прим.), вже дає розклад про те, що їм впарювали на підпис акти приймання передачі фортифікацій, які навіть на 30% були не готові як завершене будівництво. Сподіваюся, що винні понесуть покарання", - додав Ярославський.
Джерело:
Тому ОП відволікає увагу від своїх корупционних злочинів, перемикаючи увагу на українських чоловіків, у тому числі у Європі, налаштовуючи європейськи країни, що в всьому вони винні. Якби не ухилянти, то був би Крим за 3 дні... Але кажуть в ЗСУ, що так людей не вистачає. але їх завжди не буде вистачати. Люди є. Зброї теж менше, чем в росії, але достатньо, щоб видбивати ворога. Головна проблема- це погане керування і управління в ЗСУ, погане бойове злагодження, і неякісне застосування людей. Відсутність оборонних споруд.
Тому це все просто перевод стрілок від того, хто дійсно несе відповідальність за все- Верховного Головнокомандувача В.А. Зеленського.
одягаєте стрінги, позичаєте у жінки косметичку - малюєте бойовий макіяж, прапор 🌈 в руки та на вулиці
101% гарантії що не тронуть, а ще й посилену охорону нададуть
Зазначається, що згідно з інформацією Федерального департаменту юстиції (FDJP), у країні наразі проживає близько 11 тисяч українських чоловіків.
А це ще треба довести. Самі створили прецедент.
Цього року приз переможця "Євробачення" отримав представник Швейцарії Nemo з піснею "The Code". Nemo позиціонує себе як небінарне обличчя і тому просить звертатися до нього з використанням займенника "вони".
Кажеш, що ти вже не він, а ВОНИ, вимагаєш тебе не ображати. Ну, а якщо хочеш взагалі джек-пот, позиціонуєш себе темношкірою жінкою лесбіянкою. Бінго.
вони ось тут ображають лише, почекають доки українські воїни розгребуть нечисть , а потім 90% припреться назад
нах кому вони впали - європейці новоспечені, які не взмозі самоорганізуватися на мітинги на противагу тим безсмертним полкам
Після отримання від міністерства фінансів США переліку 364 осіб, що являються громадянами України і знаходяться на території Швейцарії в різного роду статусі, які підлягають поглибленому моніторингу своєї фінансової діяльності і аналізу стану банківських активів, уряд Швейцарської конфедерації почав розробку комплексу заходів щодо повернення всіх громадян України, що знаходяться на території Швейцарії, до України.
Але вам тиловим пацюків - жополизам все одне не змінити реальність - всі і так бачать наскільки кончені ваші зелені хазяї ....