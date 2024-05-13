Швейцарія хоче повернути 11 тисяч українських чоловіків, які нині перебувають у країні

Представники двох парламентських політичних партій Швейцарії почали публічно обговорювати необхідність повернення в Україну військовозобов’язаних чоловіків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Neue Zürcher Zeitung.

Зазначається, що згідно з інформацією Федерального департаменту юстиції Швейцарії (FDJP), у країні наразі проживає близько 11 тисяч українських чоловіків.

За словами національного радника Вільної демократичної партії Крістіана Вассерфалена, той, хто потенційно підлягає військовій службі в Україні, не має обґрунтованих претензій на статус захисту S – він спрямований у першу чергу на жінок, дітей та людей похилого віку, які потребують захисту.

"Ми не хочемо приховувати де-факто дезертирів, які втекли з країни, оборонна війна якої тепер потребує їхньої присутності", – заявив він.

За словами політика, Швейцарія має допомогти Україні розв'язати кадрову проблему та "зняти навантаження із важко обтяжених швейцарських міграційних структур".

"Якби існування Швейцарії опинилося під загрозою, ми не були б раді розміщенню іншими країнами у себе сотень тисяч наших солдатів", – сказав голова з питань притулку Швейцарської народної партії Паскаль Шмід.

Також він додав, що планує провести розслідування із цього.

Голова Українського Товариства у Швейцарії Андрей Лужницький своєю чергою назвав такі заяви цинічними і такими, що є "морально-політичною заявою про банкрутство".

"Це цинічна спроба розв'язати українську проблему. І це від політиків країни, яка навіть не дозволила третім країнам передати швейцарську зброю для допомоги Україні. Якщо військовозобов'язаних справді відправлять назад, то маю надію, що їм нададуть зброю", – сказав Лужницький.

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Нагадаємо, Уряд заборонив пересилати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за кордон. Тепер призовники зможуть отримати їх тільки в Україні.

На тлі цього в Німеччині оголосили, що рішення призупинити консульські послуги для українських чоловіків призовного віку не вплине на їхній статус біженців.

Водночас у Литві допускають, що можуть посприяти поверненню до України чоловіків призовного віку. Там заявляють, що ще не розглядали конкретні сценарії та стежать за діями Польщі в цьому питанні.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна може допомогти Україні повернути військовозобов’язаних додому. Він зазначив, що поляки обурені, коли бачать українців призовного віку "в готелях і кафе".

Водночас Міністерство внутрішніх справ Польщі пообіцяло продовжити тимчасовий захист для українських біженців, які не матимуть паспортів.

У США заявили, що Вашингтон не має жодного рішення чи офіційної позиції щодо спроби України повернути військовозобов’язаних. Однак уряд країни поважає право Києва визначати свою політику.

Нещодавно віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.