Зеленський і Науседа говорили про повернення українських чоловіків, - радник президента Литви Будріс

Повернення українських чоловіків призовного віку з Латвії обговорювалось на рівні президентів країн під час їх останньої зустрічі у Вільнюсі.

Про це заявив радник президента Литви з питань національної безпеки Кястутіс Будріс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Такою мірою і в тому вигляді, в якому Україна вважатиме це за необхідне, ми, звичайно, будемо з ними розмовляти і допомагати в реалізації. Це навіть не обговорюється, як і щодо інших потреб України", - пояснив Бурдіс.

Радник президента Литви вважає, що для того, щоби таке політичне рішення ефективно реалізовувалося, воно "має бути принаймні регіональним рішенням" на міждержавному рівні.

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"Якщо ми запровадимо суворіші умови проживання та роботи в Литві для громадян України, які ухиляються від зобов'язань в Україні, і якщо (вони) зможуть переїхати до сусідньої країни і там такого режиму не буде - наскільки це буде ефективно? Це буде скоріше імітація", - підкреслив Бурдіс.

Призупинення консульських послуг для чоловіків призовного віку

Уряд заборонив пересилати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за кордон. Тепер призовники зможуть отримати їх тільки в Україні.

На тлі цього в Німеччині оголосили, що рішення призупинити консульські послуги для українських чоловіків призовного віку не вплине на їхній статус біженців.

Водночас у Литві допускають, що можуть посприяти поверненню до України чоловіків призовного віку. Там заявляють, що ще не розглядали конкретні сценарії та стежать за діями Польщі в цьому питанні.

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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна може допомогти Україні повернути військовозобов’язаних додому. Він зазначив, що поляки обурені, коли бачать українців призовного віку "в готелях і кафе".

Водночас Міністерство внутрішніх справ Польщі пообіцяло продовжити тимчасовий захист для українських біженців, які не матимуть паспортів.

У США заявили, що Вашингтон не має жодного рішення чи офіційної позиції щодо спроби України повернути військовозобов’язаних. Однак уряд країни поважає право Києва визначати свою політику.

Нещодавно віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.