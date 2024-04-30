Зеленський і Науседа говорили про повернення українських чоловіків, - радник президента Литви Будріс
Повернення українських чоловіків призовного віку з Латвії обговорювалось на рівні президентів країн під час їх останньої зустрічі у Вільнюсі.
Про це заявив радник президента Литви з питань національної безпеки Кястутіс Будріс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
"Такою мірою і в тому вигляді, в якому Україна вважатиме це за необхідне, ми, звичайно, будемо з ними розмовляти і допомагати в реалізації. Це навіть не обговорюється, як і щодо інших потреб України", - пояснив Бурдіс.
Радник президента Литви вважає, що для того, щоби таке політичне рішення ефективно реалізовувалося, воно "має бути принаймні регіональним рішенням" на міждержавному рівні.
"Якщо ми запровадимо суворіші умови проживання та роботи в Литві для громадян України, які ухиляються від зобов'язань в Україні, і якщо (вони) зможуть переїхати до сусідньої країни і там такого режиму не буде - наскільки це буде ефективно? Це буде скоріше імітація", - підкреслив Бурдіс.
Призупинення консульських послуг для чоловіків призовного віку
Уряд заборонив пересилати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за кордон. Тепер призовники зможуть отримати їх тільки в Україні.
На тлі цього в Німеччині оголосили, що рішення призупинити консульські послуги для українських чоловіків призовного віку не вплине на їхній статус біженців.
Водночас у Литві допускають, що можуть посприяти поверненню до України чоловіків призовного віку. Там заявляють, що ще не розглядали конкретні сценарії та стежать за діями Польщі в цьому питанні.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна може допомогти Україні повернути військовозобов’язаних додому. Він зазначив, що поляки обурені, коли бачать українців призовного віку "в готелях і кафе".
Водночас Міністерство внутрішніх справ Польщі пообіцяло продовжити тимчасовий захист для українських біженців, які не матимуть паспортів.
У США заявили, що Вашингтон не має жодного рішення чи офіційної позиції щодо спроби України повернути військовозобов’язаних. Однак уряд країни поважає право Києва визначати свою політику.
Нещодавно віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про це заявив радник президента Литви з питань національної безпеки Кястутіс "
Бігом в Україну !!!
а чому більше півтора мільйона здорових, крепких,
мусара, другі силовики пенсіонери мвс та зсу, чиновники, їх родичі не воюють нікуя
якщо призвано 1,2 млн, то чому нема ким міняти???
накуя зешобла роздає бронь тим кого можна замінити жінками або інвалідами.
чому ослуга чиновників та депутаті, це водії, охорона, повара, садівники і тд не призиваються???
воно б насрало і щось брехало... але ми щось почулиб
Литві як і всьому ЕС нах не впало годувати мордатих "біженців". Для них ворог русня, а драпанувші через Тису ухилянти, або псевдоволонтьори- неповертанти, лайно мало чим краще.
По першу, це здебільшого кваліфіковані люди, по друге це не араби. І по третє, кожна країна яка приймає біженців, отримує набагато більше грошей, чим витрачає на них.
Тому не піз,и.
Так і називається Третя Світова Війна в Европі за ухилянтів.
ЕС допомагає Україні, тим хлопцям що в окопах. Наусєда як і більшість литовців збирають їм допомогу, виділяють їм кошти.
А от смердюче лайно дременувше через Тису за спинами ЗСУ, визиває лиш закономірну огиду.
Якщо для вас банк Європи і інші фонди то дерево. То хай буде дерево.
Так хто дав право заганяти людей безлімітно під хрести?
А згідно Європейського законодавства не можливо видати біженців на бійню.
Маю також надію, що Науседа сказав Зелі, що півмільйона військовослужбовців сидить у тилу. І жодного дня не були на фронті за час війни.
Логічно спочатку би було з цим розібратися, а вже аж після того просити європейців насильно повертати військовозобов'заних з за кордону.
А інакше ні один не вернеться додому навіть добровільно.
А інакше ні один не вернеться додому навіть добровільно.
Представил картину.
Весь резерв послали на фронт - выбили.
Ментов и военных пенсионеров - погибли.
Сын Данилова и Ермак - тяжело ранены.
И только тогда, глядя на это народ из за границы потянулся домой, и сразу в окопы. Как последняя надежда Украины.
Самим не смешно?
Да, забыл, там же еще Монако, вы после них?
Ей (идеей) всё пропахло.
Я знаю как сделать всех счастливыми.
Вернуть военных с фронта.
Открыть границы. Оставить в покое нашедших захист. Перестанут гибнуть граждане. Ведь жизнь отдельно взятого человека бесценна.
Догадались решение?
Если не знаете, могу объявить.
Но и тут ***** клоуну свинью подложил.
Опубликовали темы стамбульских соглашений.
Если ща на них согласиться, резонный вопрос нах было тянуть?
А, если серьезно, меня пугает тот негатив который раскручивают СМИ, в том числе и Цензор. Не проходит дня без "самодурства" ТЦК и страданий получивших убежище. Общество подводят к принятию.... того решения
Про це заявив радник президента Литви Джерело:
************
Як можна досі плутати Литву і Латвію?
Принаймні, це вияв неповаги до наших балтійських друзів.
Ведь, творя в судьбе своей уют,
Знают подсознательно, что каждого
В чем-то непременно нае...ут.
Воно тупо не здатне навчатися мислити більш ніж на один хід...
1995-2000 рр. КНЕУ за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію юриста.
1997-2003 рр. - актор, сценарист, художній керівник команди Клубу веселих і кмітливих «Квартал 95».
Тобто через два рочки х.у.й поклав на навчання наш "юрист"
Гінтанас Науседа
1982-1987 факультет економіки промисловості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Вільнюського університету
1987-1989 економічний факультет
Докторський ступінь у галузі соціальних наук в 1993.
1990-1992 практика в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Мангаймському університеті в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччині
стажування в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3 Бундестазі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BD Бонні (1994) і у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Світовому банку у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Вашингтоні (1998).
1992-1993 - старший науковий співробітник Інституту економіки та приватизації.
1993-1994 очолював відділ фінансового ринку в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 Державному управлінні у справах цін і конкуренції .
З 1994 року заступник начальника відділу з нагляду за комерційними банками (1994-1996), директор департаменту грошово-кредитної політики (1996-2000) і член правління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8 Банку Литви (1998-2000).
ну от про що може говорити розумна людина із юридичною мавпою?
-----------------------------
Зеля, как тебя нежно по губам-то, а? Может сам по просрАченным повесткам в ТЦК съездишь на трамвае?
Щодо заяв поляків і литовців - це просто популістські заяви, зроблені для підігрування тупорилому газлайтингу Зе-влади. Ця ідіотська тактика Зеленського - робити суперечливі заяви, щоби заплутати людей. Авось хтось обісреться і сам повернеться в Україну. Це все хєрня
Директива 2001/55/ЄC передбачає автоматичне надання притулку на території Євросоюзу в разі масового й раптового припливу біженців із третіх країн. Директиву активовано невдовзі після вторгнення кацапії в Україну, 4 березня 2022 р., строком на рік. Згодом її дію продовжили. Останнє рішення про продовження ухвалено наприкінці вересня 2023 р. Згідно з ним, тимчасовий захист українцям надаватиметься до 4 березня 2025 р., тобто протягом трьох років з моменту застосування Директиви, що є максимально можливим терміном її дії.
Питання міграції все ще залишаються в компетенції національних урядів, - це ухвалення рішення щодо перебування українців кожною країною-членом окремо залежно від різних інтересів, запитів уряду України, розстановки політичних сил тощо.