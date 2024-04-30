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Новини
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Зеленський і Науседа говорили про повернення українських чоловіків, - радник президента Литви Будріс

Зеленський та Науседа обговорили повернення призовників до України

Повернення українських чоловіків призовного віку з Латвії обговорювалось на рівні президентів країн під час їх останньої зустрічі у Вільнюсі.

Про це заявив радник президента Литви з питань національної безпеки Кястутіс Будріс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi. 

"Такою мірою і в тому вигляді, в якому Україна вважатиме це за необхідне, ми, звичайно, будемо з ними розмовляти і допомагати в реалізації. Це навіть не обговорюється, як і щодо інших потреб України", - пояснив Бурдіс.

Радник президента Литви вважає, що для того, щоби таке політичне рішення ефективно реалізовувалося, воно "має бути принаймні регіональним рішенням" на міждержавному рівні.

Читайте: Повернення військовозобов’язаних з-за кордону є питанням справедливості, - Кулеба

"Якщо ми запровадимо суворіші умови проживання та роботи в Литві для громадян України, які ухиляються від зобов'язань в Україні, і якщо (вони) зможуть переїхати до сусідньої країни і там такого режиму не буде - наскільки це буде ефективно? Це буде скоріше імітація", - підкреслив Бурдіс.

Призупинення консульських послуг для чоловіків призовного віку

Уряд заборонив пересилати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за кордон. Тепер призовники зможуть отримати їх тільки в Україні.

На тлі цього в Німеччині оголосили, що рішення призупинити консульські послуги для українських чоловіків призовного віку не вплине на їхній статус біженців.

Водночас у Литві допускають, що можуть посприяти поверненню до України чоловіків призовного віку. Там заявляють, що ще не розглядали конкретні сценарії та стежать за діями Польщі в цьому питанні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Студенти, аспіранти та викладачі матимуть відстрочку від мобілізації. УМОВИ

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна може допомогти Україні повернути військовозобов’язаних додому. Він зазначив, що поляки обурені, коли бачать українців призовного віку "в готелях і кафе".

Водночас Міністерство внутрішніх справ Польщі пообіцяло продовжити тимчасовий захист для українських біженців, які не матимуть паспортів.

У США заявили, що Вашингтон не має жодного рішення чи офіційної позиції щодо спроби України повернути військовозобов’язаних. Однак уряд країни поважає право Києва визначати свою політику.

Нещодавно віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) Литва (2379) повернення (229) мобілізація (3023) Науседа Гітанас (333)


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Топ коментарі
+31
Наусєда послав його, але так щоб зеля не образився, бо Науседа дипломат, а зеля нелегетимний зам дєрьмака.
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30.04.2024 18:35
+24
Паскудна сволота їздить по цивілізованим країнам та ганьбиться, намагаючись зіпсувати життя тим, кому вдалося покинути створений ним ЗЕконцтабір. Лицемірна сволота, яка вважає, що нормально жити має лише він та його друзі з ЗЕбанди.
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30.04.2024 18:39
+17
ментов з татаровим відправляй на фронт
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30.04.2024 18:34
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Вговорив Науседу?
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30.04.2024 18:26 Відповісти
Наусєда послав його, але так щоб зеля не образився, бо Науседа дипломат, а зеля нелегетимний зам дєрьмака.
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30.04.2024 18:35 Відповісти
Его место в плохом цирке а не на дипломатическом поле.
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30.04.2024 19:21 Відповісти
Аргументы есть?
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30.04.2024 19:25 Відповісти
есть.
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30.04.2024 19:58 Відповісти
зЄлєпукін дипломат, ти єпанутий??? вОно двух слів не може зв'язати, ти про що??? воно на прес-конференціях в вухо ствать навушник щоб йому долбойобу казали відповіді!!! Знайшов дипломата, воно дуже гарно вміє грати своїм огризком на роялі і нюхати муку!!! Це твій дипломат!!!!
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30.04.2024 21:48 Відповісти
Ти сліпий чи поганий? Із Зєлей весь дипломатичний світ спілкується, впритул не бачиш?
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01.05.2024 08:01 Відповісти
Весь світ спілкується!!!! Тому що воно сидить в кріслі преза, і це все за для народу України з ним якби то обговорюють, і там знають що важливі рішення приймають ті на кого народ возлагає надії, а так весь світ знає що воно некчема!!!
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01.05.2024 13:05 Відповісти
не гірше за минулих політиків
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01.05.2024 19:56 Відповісти
Від коли воно стало політиком??? Нікчема, гірше за всіх, разом з яником!!! Треба бути ідіотом щоб не розуміти яке воно чмо!!!
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02.05.2024 12:10 Відповісти
"Повернення українських чоловіків призовного віку з Латвії обговорювалось на рівні президентів країн під час їх останньої зустрічі у Вільнюсі.
Про це заявив радник президента Литви з питань національної безпеки Кястутіс "
Бігом в Україну !!!
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13.05.2024 11:08 Відповісти
а треба було ще й запитати...
а чому більше півтора мільйона здорових, крепких,
мусара, другі силовики пенсіонери мвс та зсу, чиновники, їх родичі не воюють нікуя
якщо призвано 1,2 млн, то чому нема ким міняти???
накуя зешобла роздає бронь тим кого можна замінити жінками або інвалідами.
чому ослуга чиновників та депутаті, це водії, охорона, повара, садівники і тд не призиваються???
воно б насрало і щось брехало... але ми щось почулиб
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30.04.2024 20:17 Відповісти
30 КВІТНЯ 2024. - З точки зору рішення уряду - створити труднощі для значної частини українців, які перебувають за кордоном, це підриває їхню довіру та лояльність до держави, прямо суперечить демографічним і економічним потребам України. На додачу до того, воно йде врозріз із озвученими МЗС намірами щодо нової (12 квітня 2024 р.) стратегії співпраці з українцями за кордоном: "...нова політика щодо українців за кордоном. Це почало вигулькувати в моїй голові ще у 2021 році, але після (початку) війни стало очевидно, якщо ми не змінимо свою політику щодо українців за кордоном, асиміляція відбудеться надзвичайно швидко", - зазначив міністр.
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30.04.2024 22:24 Відповісти
Ні одного сирійця чи африканця не було депортовано і відправлено на війну. З чого зеля взяв, що з українцями буде інакше? Клала Європа на забаганки нелегетимного.
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30.04.2024 22:28 Відповісти
Ще невідомо хто кого вговорював.
Литві як і всьому ЕС нах не впало годувати мордатих "біженців". Для них ворог русня, а драпанувші через Тису ухилянти, або псевдоволонтьори- неповертанти, лайно мало чим краще.
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30.04.2024 18:47 Відповісти
Я тебе прошу. З початку війни, за біженців українців, можно сказати битва йде в ЕС.
По першу, це здебільшого кваліфіковані люди, по друге це не араби. І по третє, кожна країна яка приймає біженців, отримує набагато більше грошей, чим витрачає на них.
Тому не піз,и.
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30.04.2024 19:02 Відповісти
Та да. Битва за ухилянтів.
Так і називається Третя Світова Війна в Европі за ухилянтів.

ЕС допомагає Україні, тим хлопцям що в окопах. Наусєда як і більшість литовців збирають їм допомогу, виділяють їм кошти.
А от смердюче лайно дременувше через Тису за спинами ЗСУ, визиває лиш закономірну огиду.
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30.04.2024 19:22 Відповісти
"Здебільшого кваліфікованих" і в Польші вистачає, а по-друге: українці не є дешевою робочою силою і відмовляються працювати за менші гроші, ніж на тій самій посаді отримують поляки. Тому ніякої битви нема.
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30.04.2024 20:03 Відповісти
Про "кожна країна отримує з тумбочки гроші" взагалі не коментую, це смішне твердження само по собі
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30.04.2024 20:05 Відповісти
У вас там в лікарні день відкритих вікон? Чи як ви всі втекли?
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30.04.2024 20:16 Відповісти
Кожна країна Європи яка приймає мігрантів не платить зі своєї кишені ні цента!!!! За мігрантів в Євросоюзі платить європейський банк і є ще різні фонди!!! Тому не пиз...ди чого не знаєш!!! Жодна країна таки як Польща Словакія, Чехія, прибалти це просто не потягнули би!!! Італія, Іспанія, Греція, Португалія, скандинави так само получають гроші з ЄС!!! Читай закони ЄС а потім будеш тут вийобуватися!!! Куриця!!
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30.04.2024 21:56 Відповісти
Европейский банк деньги с деревьев снимает
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30.04.2024 22:02 Відповісти
От на Вас знаки оклику зовсім не діють))) я
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30.04.2024 23:44 Відповісти
Просто задайте себе вопрос, от кого получают деньги за беженцев Германия или Франция или Данияи вы сразу прекратите говорить глупости.
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30.04.2024 22:01 Відповісти
Вам вже пояснили, інші люди, хто за платить.
Якщо для вас банк Європи і інші фонди то дерево. То хай буде дерево.
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30.04.2024 22:13 Відповісти
Realno Nauseda i nesmog nicego zdelat,poskolku Litve prezident bolse dlia fona,seim premjer resajet takyje voprosi
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30.04.2024 19:43 Відповісти
Прикол
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30.04.2024 23:46 Відповісти
Цікаво коли поговорить зі штатами щоб синів Данілова вертали чи яценюха
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30.04.2024 20:55 Відповісти
Та є там тих синів
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30.04.2024 20:57 Відповісти
Гнусавий закусив нову уздечку і б'є копитом...
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30.04.2024 18:26 Відповісти
Уявіть які психологи направляють його енергію імітатора - Подлячина політтехнолог не хухри -мухри коль з Ганею Терезою з Яника майже українця зробили
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30.04.2024 18:40 Відповісти
Ухилянт і Президент побалакали про ухилянтів...
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30.04.2024 18:29 Відповісти
То снарядів у нього не було і генерали були не такі, тепер дали снаряди, а воювати нікому. Все робить, щоб здати Україну і шукає причину, а причина він сам.
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30.04.2024 18:39 Відповісти
У Вас є претензії до чужинця?
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30.04.2024 18:42 Відповісти
Так
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30.04.2024 18:47 Відповісти
Цікаво хто дав право українській владі заганяти безлімітно людей під хрести?
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30.04.2024 18:29 Відповісти
Таваріщь Людміла, цю фразу Ви повторите після того, як 10 бурятів заночують у Вашій хаті. Повторите? Хе-хе...
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30.04.2024 18:45 Відповісти
Де? В Німеччині? Буряти вже з 2022 не воюють змініть платівку.

Так хто дав право заганяти людей безлімітно під хрести?
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30.04.2024 18:47 Відповісти
Наші очільники в законах взагалі не розбираються. Тупо профани. Можуть Конституцію України на паузу поставити, можуть закон заднім числом прийняти. У них якесь своє бачення прав, демократії, законів. Якісь картьожні шулери.
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30.04.2024 18:56 Відповісти
взагалі-то війна йде, ні?
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30.04.2024 19:12 Відповісти
А ви дуже уважні.
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30.04.2024 19:16 Відповісти
Таваріщь Людміла Полякова, Ви - бездарний рюзкє пропагандист.
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30.04.2024 19:03 Відповісти
У нашому селі стояли словʼяни. Нічим не кращі. У дітей простріляні пальці і нервовий тик. Скоти.
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30.04.2024 23:51 Відповісти
Польща вже зістрибнула з цієї теми.
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30.04.2024 18:32 Відповісти
це клініка.
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30.04.2024 18:34 Відповісти
ментов з татаровим відправляй на фронт
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30.04.2024 18:34 Відповісти
Не буде, бо вони ж його винесуть.
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30.04.2024 18:37 Відповісти
А гадаєте, як будуть постійно поразки на фронті та постійні відступи,Зелю не винесуть?
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30.04.2024 18:40 Відповісти
Не винесуть. Бо 80% цивілізації планети Земля - це дебіли.
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30.04.2024 18:47 Відповісти
Так імітація бурхливої діяльності то й є ціль Зе, весь час його президенства!
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30.04.2024 18:37 Відповісти
Впевнений, що Науседа послав Зелю подалі, бо бєспрєдєл Зеля організував в Україні, а цивілізовані країни живуть по закону.
А згідно Європейського законодавства не можливо видати біженців на бійню.
Маю також надію, що Науседа сказав Зелі, що півмільйона військовослужбовців сидить у тилу. І жодного дня не були на фронті за час війни.
Логічно спочатку би було з цим розібратися, а вже аж після того просити європейців насильно повертати військовозобов'заних з за кордону.
А інакше ні один не вернеться додому навіть добровільно.
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30.04.2024 18:38 Відповісти
Логічно спочатку би було з цим розібратися, а вже аж після того просити європейців насильно повертати військовозобов'заних з за кордону.
А інакше ні один не вернеться додому навіть добровільно.

Представил картину.
Весь резерв послали на фронт - выбили.
Ментов и военных пенсионеров - погибли.
Сын Данилова и Ермак - тяжело ранены.
И только тогда, глядя на это народ из за границы потянулся домой, и сразу в окопы. Как последняя надежда Украины.
Самим не смешно?
Да, забыл, там же еще Монако, вы после них?
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30.04.2024 21:12 Відповісти
Идея витает в воздухе.
Ей (идеей) всё пропахло.
Я знаю как сделать всех счастливыми.
Вернуть военных с фронта.
Открыть границы. Оставить в покое нашедших захист. Перестанут гибнуть граждане. Ведь жизнь отдельно взятого человека бесценна.
Догадались решение?
Если не знаете, могу объявить.
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30.04.2024 21:20 Відповісти
Будь ласка!
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01.05.2024 06:58 Відповісти
Выйти на переговоры с кацапами, при поддержке общественности.
Но и тут ***** клоуну свинью подложил.
Опубликовали темы стамбульских соглашений.
Если ща на них согласиться, резонный вопрос нах было тянуть?
А, если серьезно, меня пугает тот негатив который раскручивают СМИ, в том числе и Цензор. Не проходит дня без "самодурства" ТЦК и страданий получивших убежище. Общество подводят к принятию.... того решения
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01.05.2024 13:21 Відповісти
Дякую,согласна с вами.
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01.05.2024 13:40 Відповісти
Приемо з вами спілкуватися.
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01.05.2024 13:55 Відповісти
🙏
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01.05.2024 14:36 Відповісти
Не виїхали , а втекли . Псевдоволонтери.
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30.04.2024 23:56 Відповісти
Усі відповісте за смерті справжніх козаків. Не лише кацапи а й усі причетні внутрішні вороги.
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30.04.2024 18:39 Відповісти
За Иловайск и Дебальцево сильно ответили? Шо там присудили? Виноват Путин. Вот тебе и весь ответ, и всё наказание.
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30.04.2024 18:50 Відповісти
Паскудна сволота їздить по цивілізованим країнам та ганьбиться, намагаючись зіпсувати життя тим, кому вдалося покинути створений ним ЗЕконцтабір. Лицемірна сволота, яка вважає, що нормально жити має лише він та його друзі з ЗЕбанди.
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30.04.2024 18:39 Відповісти
Повернення українських чоловіків призовного віку з Латвії...
Про це заявив радник президента Литви Джерело:
************

Як можна досі плутати Литву і Латвію?
Принаймні, це вияв неповаги до наших балтійських друзів.
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30.04.2024 18:40 Відповісти
Верят власти чуткие сограждане, -
Ведь, творя в судьбе своей уют,
Знают подсознательно, что каждого
В чем-то непременно нае...ут.
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30.04.2024 18:48 Відповісти
Ой , нужно біжать в рассисю
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30.04.2024 23:58 Відповісти
Це в Блазня юридична освіта та п'ять років президентського стажу...
Воно тупо не здатне навчатися мислити більш ніж на один хід...
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30.04.2024 18:41 Відповісти
Головне щоб російських біженців ніде не чипали, бо кому потрібен цей світ без росіян... А без нас якось переживуть.
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30.04.2024 18:43 Відповісти
Зеленський.
1995-2000 рр. КНЕУ за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію юриста.

1997-2003 рр. - актор, сценарист, художній керівник команди Клубу веселих і кмітливих «Квартал 95».

Тобто через два рочки х.у.й поклав на навчання наш "юрист"

Гінтанас Науседа
1982-1987 факультет економіки промисловості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Вільнюського університету
1987-1989 економічний факультет
Докторський ступінь у галузі соціальних наук в 1993.
1990-1992 практика в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Мангаймському університеті в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччині
стажування в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3 Бундестазі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BD Бонні (1994) і у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Світовому банку у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Вашингтоні (1998).

1992-1993 - старший науковий співробітник Інституту економіки та приватизації.
1993-1994 очолював відділ фінансового ринку в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 Державному управлінні у справах цін і конкуренції .
З 1994 року заступник начальника відділу з нагляду за комерційними банками (1994-1996), директор департаменту грошово-кредитної політики (1996-2000) і член правління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8 Банку Литви (1998-2000).

ну от про що може говорити розумна людина із юридичною мавпою?
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30.04.2024 18:44 Відповісти
"Якщо ми запровадимо суворіші умови проживання та роботи в Литві для громадян України, які ухиляються від зобов'язань в Україні, і якщо (вони) зможуть переїхати до сусідньої країни і там такого режиму не буде - наскільки це буде ефективно? Це буде скоріше імітація", - підкреслив Бурдіс.
-----------------------------
Зеля, как тебя нежно по губам-то, а? Может сам по просрАченным повесткам в ТЦК съездишь на трамвае?
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30.04.2024 18:44 Відповісти
Шо робицця ! Раби не хочуть повертатись на плантацію.
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30.04.2024 18:49 Відповісти
Якщо людина виїхала на законних підставах за кордон,які до неї можуть бути претензії з боку держави,яка їх і випускала? Тут питання не до громадян,а саме до самої держави. Як зараз незаконно повернути тих,кого раніше законно випустили? Дійсно,є від чого ріпу чухати.
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30.04.2024 19:16 Відповісти
Ніхто нікого не поверне, навіть не піднімайте цю тему. Є Конвенція про захист прав біженців, і жодна цивілізована країна не буде її порушувати. І є практика, що Україні не видають навіть тих громадян, які вже засуджені до позбавлення волі.
Щодо заяв поляків і литовців - це просто популістські заяви, зроблені для підігрування тупорилому газлайтингу Зе-влади. Ця ідіотська тактика Зеленського - робити суперечливі заяви, щоби заплутати людей. Авось хтось обісреться і сам повернеться в Україну. Це все хєрня
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30.04.2024 19:52 Відповісти
"Є Конвенція про захист прав біженців" - Ви навіть не читали конвенції. Українці, які втекли від війни, мають право на особливий статус на підставі директиви ЄС про тимчасовий захист. Такий статус дає змогу переселенцям отримати дозвіл на проживання без потреби прохання про притулок.
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30.04.2024 21:22 Відповісти
Я читав Конвенцію і краще за тебе, телепню, знаю, чим тимчасовий захист відрізняється від статусу біженця. Тут про інше. Немає правових підстав видавати чоловіків в Україну. Що б там не говорили усілякі придурки
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30.04.2024 21:39 Відповісти
Якби ви її прочитали, то ви б не посилалися на Конвенцію, ви б посилалися на Директиву ЄС, тому ви брешете, mon cher.
Директива 2001/55/ЄC передбачає автоматичне надання притулку на території Євросоюзу в разі масового й раптового припливу біженців із третіх країн. Директиву активовано невдовзі після вторгнення кацапії в Україну, 4 березня 2022 р., строком на рік. Згодом її дію продовжили. Останнє рішення про продовження ухвалено наприкінці вересня 2023 р. Згідно з ним, тимчасовий захист українцям надаватиметься до 4 березня 2025 р., тобто протягом трьох років з моменту застосування Директиви, що є максимально можливим терміном її дії.
Питання міграції все ще залишаються в компетенції національних урядів, - це ухвалення рішення щодо перебування українців кожною країною-членом окремо залежно від різних інтересів, запитів уряду України, розстановки політичних сил тощо.
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30.04.2024 22:00 Відповісти
А хто говорить про міграцію, телепню? Де ти бачиш підстави видавати чоловіків?
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30.04.2024 23:24 Відповісти
По суті, саме про вас можна сказати, що ви телепень, тому що, по-перше, ви збрехали про те, що читаєте Конвенцію, а по-друге, тільки телепень не зміг би зрозуміти, що будь-яке масове переміщення людей - це міграція, в тому числі і тих, хто вважається біженцем. Так само тільки телепень буде ображатися на правду, і тільки телепень не зможе визнати, що він неправий. Немає сенсу вести з вами дискусію, тому що ви абсолютно некомпетентна і загальмована людина, для якого дурість є нормою.
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01.05.2024 14:19 Відповісти
Портников чітко роз'яснив, для чого Зеленський і його ручний придурок Кулеба затіяли цю всю історію з консульськими послугами: https://youtu.be/3iWxnG-xuFE?si=P0lValXj9iJAR-cw https://youtu.be/3iWxnG-xuFE?si=P0lValXj9iJAR-cw

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30.04.2024 19:56 Відповісти
Теперь пацанам только Голопом по Европам)))
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30.04.2024 20:06 Відповісти
На лоха розраховано
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30.04.2024 20:09 Відповісти
Литовці завжди готові допомагати у всіх сферах, чим можуть. Якщо хтось військовозобов'язаний і підлягає мобілізації і перебуває за кордоном без будь-яких серйозних підстав, то, звичайно, таких ухилянтів слід відправляти назад.
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30.04.2024 21:16 Відповісти
Прикольно! Хоч поржемо) Гірше їм не буде, зробимо їх ще раз!
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01.05.2024 01:04 Відповісти
А между строк зелёную плесень послали нахрен !!!)))
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01.05.2024 23:09 Відповісти
 
 