Зеленский и Науседа говорили о возвращении украинских мужчин, – советник президента Литвы Будрис

Возвращение украинских мужчин призывного возраста из Латвии обсуждалось на уровне президентов стран во время их последней встречи в Вильнюсе.

Об этом заявил советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"В такой степени и в том виде, в котором Украина посчитает это необходимым, мы, конечно, будем с ними разговаривать и помогать в реализации. Это даже не обсуждается, как и в отношении других потребностей Украины", - пояснил Бурдис.

Советник президента Литвы считает, что для того, чтобы такое политическое решение эффективно реализовывалось, оно "должно быть по крайней мере региональным решением" на межгосударственном уровне.

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"Если мы введем более строгие условия проживания и работы в Литве для граждан Украины, которые уклоняются от обязательств в Украине, и если (они) смогут переехать в соседнюю страну и там такого режима не будет - насколько это будет эффективно? Это будет скорее имитация", - подчеркнул Бурдис.

Приостановление консульских услуг для мужчин призывного возраста

Правительство запретило пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Теперь призывники смогут получить их только в Украине.

На фоне этого в Германии объявили, что решение приостановить консульские услуги для украинских мужчин призывного возраста не повлияет на их статус беженцев.

В то же время в Литве допускают, что могут поспособствовать возвращению в Украину мужчин призывного возраста. Там заявляют, что еще не рассматривали конкретные сценарии и следят за действиями Польши в этом вопросе.

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна может помочь Украине вернуть военнообязанных домой. Он отметил, что поляки возмущены, когда видят украинцев призывного возраста "в отелях и кафе".

В то же время Министерство внутренних дел Польши пообещало продлить временную защиту для украинских беженцев, которые не будут иметь паспортов.

В США заявили, что Вашингтон не имеет никакого решения или официальной позиции относительно попытки Украины вернуть военнообязанных. Однако правительство страны уважает право Киева определять свою политику.

Недавно вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.