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Зеленский и Науседа говорили о возвращении украинских мужчин, – советник президента Литвы Будрис

Зеленський та Науседа обговорили повернення призовників до України

Возвращение украинских мужчин призывного возраста из Латвии обсуждалось на уровне президентов стран во время их последней встречи в Вильнюсе.

Об этом заявил советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"В такой степени и в том виде, в котором Украина посчитает это необходимым, мы, конечно, будем с ними разговаривать и помогать в реализации. Это даже не обсуждается, как и в отношении других потребностей Украины", - пояснил Бурдис.

Советник президента Литвы считает, что для того, чтобы такое политическое решение эффективно реализовывалось, оно "должно быть по крайней мере региональным решением" на межгосударственном уровне.

Читайте также: Возвращение военнообязанных из-за границы является вопросом справедливости, - Кулеба

"Если мы введем более строгие условия проживания и работы в Литве для граждан Украины, которые уклоняются от обязательств в Украине, и если (они) смогут переехать в соседнюю страну и там такого режима не будет - насколько это будет эффективно? Это будет скорее имитация", - подчеркнул Бурдис.

Приостановление консульских услуг для мужчин призывного возраста

Правительство запретило пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Теперь призывники смогут получить их только в Украине.

На фоне этого в Германии объявили, что решение приостановить консульские услуги для украинских мужчин призывного возраста не повлияет на их статус беженцев.

В то же время в Литве допускают, что могут поспособствовать возвращению в Украину мужчин призывного возраста. Там заявляют, что еще не рассматривали конкретные сценарии и следят за действиями Польши в этом вопросе.

Читайте также: Ограничений и принудительного возвращения украинцев из Евросоюза не будет, - Стефанишина

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна может помочь Украине вернуть военнообязанных домой. Он отметил, что поляки возмущены, когда видят украинцев призывного возраста "в отелях и кафе".

В то же время Министерство внутренних дел Польши пообещало продлить временную защиту для украинских беженцев, которые не будут иметь паспортов.

В США заявили, что Вашингтон не имеет никакого решения или официальной позиции относительно попытки Украины вернуть военнообязанных. Однако правительство страны уважает право Киева определять свою политику.

Недавно вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) Литва (2444) возврат (211) мобилизация (2735) Науседа Гитанас (262)


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Топ комментарии
+31
Наусєда послав його, але так щоб зеля не образився, бо Науседа дипломат, а зеля нелегетимний зам дєрьмака.
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30.04.2024 18:35
+24
Паскудна сволота їздить по цивілізованим країнам та ганьбиться, намагаючись зіпсувати життя тим, кому вдалося покинути створений ним ЗЕконцтабір. Лицемірна сволота, яка вважає, що нормально жити має лише він та його друзі з ЗЕбанди.
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30.04.2024 18:39
+17
ментов з татаровим відправляй на фронт
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30.04.2024 18:34
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Правила форума Совет форумчан
Вговорив Науседу?
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30.04.2024 18:26 Ответить
Наусєда послав його, але так щоб зеля не образився, бо Науседа дипломат, а зеля нелегетимний зам дєрьмака.
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30.04.2024 18:35 Ответить
Его место в плохом цирке а не на дипломатическом поле.
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30.04.2024 19:21 Ответить
Аргументы есть?
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30.04.2024 19:25 Ответить
есть.
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30.04.2024 19:58 Ответить
зЄлєпукін дипломат, ти єпанутий??? вОно двух слів не може зв'язати, ти про що??? воно на прес-конференціях в вухо ствать навушник щоб йому долбойобу казали відповіді!!! Знайшов дипломата, воно дуже гарно вміє грати своїм огризком на роялі і нюхати муку!!! Це твій дипломат!!!!
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30.04.2024 21:48 Ответить
Ти сліпий чи поганий? Із Зєлей весь дипломатичний світ спілкується, впритул не бачиш?
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01.05.2024 08:01 Ответить
Весь світ спілкується!!!! Тому що воно сидить в кріслі преза, і це все за для народу України з ним якби то обговорюють, і там знають що важливі рішення приймають ті на кого народ возлагає надії, а так весь світ знає що воно некчема!!!
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01.05.2024 13:05 Ответить
не гірше за минулих політиків
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01.05.2024 19:56 Ответить
Від коли воно стало політиком??? Нікчема, гірше за всіх, разом з яником!!! Треба бути ідіотом щоб не розуміти яке воно чмо!!!
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02.05.2024 12:10 Ответить
"Повернення українських чоловіків призовного віку з Латвії обговорювалось на рівні президентів країн під час їх останньої зустрічі у Вільнюсі.
Про це заявив радник президента Литви з питань національної безпеки Кястутіс "
Бігом в Україну !!!
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13.05.2024 11:08 Ответить
а треба було ще й запитати...
а чому більше півтора мільйона здорових, крепких,
мусара, другі силовики пенсіонери мвс та зсу, чиновники, їх родичі не воюють нікуя
якщо призвано 1,2 млн, то чому нема ким міняти???
накуя зешобла роздає бронь тим кого можна замінити жінками або інвалідами.
чому ослуга чиновників та депутаті, це водії, охорона, повара, садівники і тд не призиваються???
воно б насрало і щось брехало... але ми щось почулиб
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30.04.2024 20:17 Ответить
30 КВІТНЯ 2024. - З точки зору рішення уряду - створити труднощі для значної частини українців, які перебувають за кордоном, це підриває їхню довіру та лояльність до держави, прямо суперечить демографічним і економічним потребам України. На додачу до того, воно йде врозріз із озвученими МЗС намірами щодо нової (12 квітня 2024 р.) стратегії співпраці з українцями за кордоном: "...нова політика щодо українців за кордоном. Це почало вигулькувати в моїй голові ще у 2021 році, але після (початку) війни стало очевидно, якщо ми не змінимо свою політику щодо українців за кордоном, асиміляція відбудеться надзвичайно швидко", - зазначив міністр.
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30.04.2024 22:24 Ответить
Ні одного сирійця чи африканця не було депортовано і відправлено на війну. З чого зеля взяв, що з українцями буде інакше? Клала Європа на забаганки нелегетимного.
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30.04.2024 22:28 Ответить
Ще невідомо хто кого вговорював.
Литві як і всьому ЕС нах не впало годувати мордатих "біженців". Для них ворог русня, а драпанувші через Тису ухилянти, або псевдоволонтьори- неповертанти, лайно мало чим краще.
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30.04.2024 18:47 Ответить
Я тебе прошу. З початку війни, за біженців українців, можно сказати битва йде в ЕС.
По першу, це здебільшого кваліфіковані люди, по друге це не араби. І по третє, кожна країна яка приймає біженців, отримує набагато більше грошей, чим витрачає на них.
Тому не піз,и.
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30.04.2024 19:02 Ответить
Та да. Битва за ухилянтів.
Так і називається Третя Світова Війна в Европі за ухилянтів.

ЕС допомагає Україні, тим хлопцям що в окопах. Наусєда як і більшість литовців збирають їм допомогу, виділяють їм кошти.
А от смердюче лайно дременувше через Тису за спинами ЗСУ, визиває лиш закономірну огиду.
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30.04.2024 19:22 Ответить
"Здебільшого кваліфікованих" і в Польші вистачає, а по-друге: українці не є дешевою робочою силою і відмовляються працювати за менші гроші, ніж на тій самій посаді отримують поляки. Тому ніякої битви нема.
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30.04.2024 20:03 Ответить
Про "кожна країна отримує з тумбочки гроші" взагалі не коментую, це смішне твердження само по собі
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30.04.2024 20:05 Ответить
У вас там в лікарні день відкритих вікон? Чи як ви всі втекли?
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30.04.2024 20:16 Ответить
Кожна країна Європи яка приймає мігрантів не платить зі своєї кишені ні цента!!!! За мігрантів в Євросоюзі платить європейський банк і є ще різні фонди!!! Тому не пиз...ди чого не знаєш!!! Жодна країна таки як Польща Словакія, Чехія, прибалти це просто не потягнули би!!! Італія, Іспанія, Греція, Португалія, скандинави так само получають гроші з ЄС!!! Читай закони ЄС а потім будеш тут вийобуватися!!! Куриця!!
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30.04.2024 21:56 Ответить
Европейский банк деньги с деревьев снимает
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30.04.2024 22:02 Ответить
От на Вас знаки оклику зовсім не діють))) я
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30.04.2024 23:44 Ответить
Просто задайте себе вопрос, от кого получают деньги за беженцев Германия или Франция или Данияи вы сразу прекратите говорить глупости.
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30.04.2024 22:01 Ответить
Вам вже пояснили, інші люди, хто за платить.
Якщо для вас банк Європи і інші фонди то дерево. То хай буде дерево.
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30.04.2024 22:13 Ответить
Realno Nauseda i nesmog nicego zdelat,poskolku Litve prezident bolse dlia fona,seim premjer resajet takyje voprosi
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30.04.2024 19:43 Ответить
Прикол
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30.04.2024 23:46 Ответить
Цікаво коли поговорить зі штатами щоб синів Данілова вертали чи яценюха
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30.04.2024 20:55 Ответить
Та є там тих синів
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30.04.2024 20:57 Ответить
Гнусавий закусив нову уздечку і б'є копитом...
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30.04.2024 18:26 Ответить
Уявіть які психологи направляють його енергію імітатора - Подлячина політтехнолог не хухри -мухри коль з Ганею Терезою з Яника майже українця зробили
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30.04.2024 18:40 Ответить
Ухилянт і Президент побалакали про ухилянтів...
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30.04.2024 18:29 Ответить
То снарядів у нього не було і генерали були не такі, тепер дали снаряди, а воювати нікому. Все робить, щоб здати Україну і шукає причину, а причина він сам.
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30.04.2024 18:39 Ответить
У Вас є претензії до чужинця?
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30.04.2024 18:42 Ответить
Так
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30.04.2024 18:47 Ответить
Цікаво хто дав право українській владі заганяти безлімітно людей під хрести?
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30.04.2024 18:29 Ответить
Таваріщь Людміла, цю фразу Ви повторите після того, як 10 бурятів заночують у Вашій хаті. Повторите? Хе-хе...
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30.04.2024 18:45 Ответить
Де? В Німеччині? Буряти вже з 2022 не воюють змініть платівку.

Так хто дав право заганяти людей безлімітно під хрести?
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30.04.2024 18:47 Ответить
Наші очільники в законах взагалі не розбираються. Тупо профани. Можуть Конституцію України на паузу поставити, можуть закон заднім числом прийняти. У них якесь своє бачення прав, демократії, законів. Якісь картьожні шулери.
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30.04.2024 18:56 Ответить
взагалі-то війна йде, ні?
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30.04.2024 19:12 Ответить
А ви дуже уважні.
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30.04.2024 19:16 Ответить
Таваріщь Людміла Полякова, Ви - бездарний рюзкє пропагандист.
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30.04.2024 19:03 Ответить
У нашому селі стояли словʼяни. Нічим не кращі. У дітей простріляні пальці і нервовий тик. Скоти.
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30.04.2024 23:51 Ответить
Польща вже зістрибнула з цієї теми.
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30.04.2024 18:32 Ответить
це клініка.
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30.04.2024 18:34 Ответить
ментов з татаровим відправляй на фронт
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30.04.2024 18:34 Ответить
Не буде, бо вони ж його винесуть.
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30.04.2024 18:37 Ответить
А гадаєте, як будуть постійно поразки на фронті та постійні відступи,Зелю не винесуть?
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30.04.2024 18:40 Ответить
Не винесуть. Бо 80% цивілізації планети Земля - це дебіли.
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30.04.2024 18:47 Ответить
Так імітація бурхливої діяльності то й є ціль Зе, весь час його президенства!
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30.04.2024 18:37 Ответить
Впевнений, що Науседа послав Зелю подалі, бо бєспрєдєл Зеля організував в Україні, а цивілізовані країни живуть по закону.
А згідно Європейського законодавства не можливо видати біженців на бійню.
Маю також надію, що Науседа сказав Зелі, що півмільйона військовослужбовців сидить у тилу. І жодного дня не були на фронті за час війни.
Логічно спочатку би було з цим розібратися, а вже аж після того просити європейців насильно повертати військовозобов'заних з за кордону.
А інакше ні один не вернеться додому навіть добровільно.
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30.04.2024 18:38 Ответить
Логічно спочатку би було з цим розібратися, а вже аж після того просити європейців насильно повертати військовозобов'заних з за кордону.
А інакше ні один не вернеться додому навіть добровільно.

Представил картину.
Весь резерв послали на фронт - выбили.
Ментов и военных пенсионеров - погибли.
Сын Данилова и Ермак - тяжело ранены.
И только тогда, глядя на это народ из за границы потянулся домой, и сразу в окопы. Как последняя надежда Украины.
Самим не смешно?
Да, забыл, там же еще Монако, вы после них?
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30.04.2024 21:12 Ответить
Идея витает в воздухе.
Ей (идеей) всё пропахло.
Я знаю как сделать всех счастливыми.
Вернуть военных с фронта.
Открыть границы. Оставить в покое нашедших захист. Перестанут гибнуть граждане. Ведь жизнь отдельно взятого человека бесценна.
Догадались решение?
Если не знаете, могу объявить.
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30.04.2024 21:20 Ответить
Будь ласка!
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01.05.2024 06:58 Ответить
Выйти на переговоры с кацапами, при поддержке общественности.
Но и тут ***** клоуну свинью подложил.
Опубликовали темы стамбульских соглашений.
Если ща на них согласиться, резонный вопрос нах было тянуть?
А, если серьезно, меня пугает тот негатив который раскручивают СМИ, в том числе и Цензор. Не проходит дня без "самодурства" ТЦК и страданий получивших убежище. Общество подводят к принятию.... того решения
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01.05.2024 13:21 Ответить
Дякую,согласна с вами.
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01.05.2024 13:40 Ответить
Приемо з вами спілкуватися.
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01.05.2024 13:55 Ответить
🙏
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01.05.2024 14:36 Ответить
Не виїхали , а втекли . Псевдоволонтери.
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30.04.2024 23:56 Ответить
Усі відповісте за смерті справжніх козаків. Не лише кацапи а й усі причетні внутрішні вороги.
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30.04.2024 18:39 Ответить
За Иловайск и Дебальцево сильно ответили? Шо там присудили? Виноват Путин. Вот тебе и весь ответ, и всё наказание.
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30.04.2024 18:50 Ответить
Паскудна сволота їздить по цивілізованим країнам та ганьбиться, намагаючись зіпсувати життя тим, кому вдалося покинути створений ним ЗЕконцтабір. Лицемірна сволота, яка вважає, що нормально жити має лише він та його друзі з ЗЕбанди.
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30.04.2024 18:39 Ответить
Повернення українських чоловіків призовного віку з Латвії...
Про це заявив радник президента Литви Джерело:
************

Як можна досі плутати Литву і Латвію?
Принаймні, це вияв неповаги до наших балтійських друзів.
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30.04.2024 18:40 Ответить
Верят власти чуткие сограждане, -
Ведь, творя в судьбе своей уют,
Знают подсознательно, что каждого
В чем-то непременно нае...ут.
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30.04.2024 18:48 Ответить
Ой , нужно біжать в рассисю
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30.04.2024 23:58 Ответить
Це в Блазня юридична освіта та п'ять років президентського стажу...
Воно тупо не здатне навчатися мислити більш ніж на один хід...
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30.04.2024 18:41 Ответить
Головне щоб російських біженців ніде не чипали, бо кому потрібен цей світ без росіян... А без нас якось переживуть.
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30.04.2024 18:43 Ответить
Зеленський.
1995-2000 рр. КНЕУ за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію юриста.

1997-2003 рр. - актор, сценарист, художній керівник команди Клубу веселих і кмітливих «Квартал 95».

Тобто через два рочки х.у.й поклав на навчання наш "юрист"

Гінтанас Науседа
1982-1987 факультет економіки промисловості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Вільнюського університету
1987-1989 економічний факультет
Докторський ступінь у галузі соціальних наук в 1993.
1990-1992 практика в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Мангаймському університеті в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччині
стажування в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3 Бундестазі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BD Бонні (1994) і у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Світовому банку у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Вашингтоні (1998).

1992-1993 - старший науковий співробітник Інституту економіки та приватизації.
1993-1994 очолював відділ фінансового ринку в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 Державному управлінні у справах цін і конкуренції .
З 1994 року заступник начальника відділу з нагляду за комерційними банками (1994-1996), директор департаменту грошово-кредитної політики (1996-2000) і член правління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8 Банку Литви (1998-2000).

ну от про що може говорити розумна людина із юридичною мавпою?
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30.04.2024 18:44 Ответить
"Якщо ми запровадимо суворіші умови проживання та роботи в Литві для громадян України, які ухиляються від зобов'язань в Україні, і якщо (вони) зможуть переїхати до сусідньої країни і там такого режиму не буде - наскільки це буде ефективно? Це буде скоріше імітація", - підкреслив Бурдіс.
-----------------------------
Зеля, как тебя нежно по губам-то, а? Может сам по просрАченным повесткам в ТЦК съездишь на трамвае?
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30.04.2024 18:44 Ответить
Шо робицця ! Раби не хочуть повертатись на плантацію.
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30.04.2024 18:49 Ответить
Якщо людина виїхала на законних підставах за кордон,які до неї можуть бути претензії з боку держави,яка їх і випускала? Тут питання не до громадян,а саме до самої держави. Як зараз незаконно повернути тих,кого раніше законно випустили? Дійсно,є від чого ріпу чухати.
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30.04.2024 19:16 Ответить
Ніхто нікого не поверне, навіть не піднімайте цю тему. Є Конвенція про захист прав біженців, і жодна цивілізована країна не буде її порушувати. І є практика, що Україні не видають навіть тих громадян, які вже засуджені до позбавлення волі.
Щодо заяв поляків і литовців - це просто популістські заяви, зроблені для підігрування тупорилому газлайтингу Зе-влади. Ця ідіотська тактика Зеленського - робити суперечливі заяви, щоби заплутати людей. Авось хтось обісреться і сам повернеться в Україну. Це все хєрня
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30.04.2024 19:52 Ответить
"Є Конвенція про захист прав біженців" - Ви навіть не читали конвенції. Українці, які втекли від війни, мають право на особливий статус на підставі директиви ЄС про тимчасовий захист. Такий статус дає змогу переселенцям отримати дозвіл на проживання без потреби прохання про притулок.
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30.04.2024 21:22 Ответить
Я читав Конвенцію і краще за тебе, телепню, знаю, чим тимчасовий захист відрізняється від статусу біженця. Тут про інше. Немає правових підстав видавати чоловіків в Україну. Що б там не говорили усілякі придурки
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30.04.2024 21:39 Ответить
Якби ви її прочитали, то ви б не посилалися на Конвенцію, ви б посилалися на Директиву ЄС, тому ви брешете, mon cher.
Директива 2001/55/ЄC передбачає автоматичне надання притулку на території Євросоюзу в разі масового й раптового припливу біженців із третіх країн. Директиву активовано невдовзі після вторгнення кацапії в Україну, 4 березня 2022 р., строком на рік. Згодом її дію продовжили. Останнє рішення про продовження ухвалено наприкінці вересня 2023 р. Згідно з ним, тимчасовий захист українцям надаватиметься до 4 березня 2025 р., тобто протягом трьох років з моменту застосування Директиви, що є максимально можливим терміном її дії.
Питання міграції все ще залишаються в компетенції національних урядів, - це ухвалення рішення щодо перебування українців кожною країною-членом окремо залежно від різних інтересів, запитів уряду України, розстановки політичних сил тощо.
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30.04.2024 22:00 Ответить
А хто говорить про міграцію, телепню? Де ти бачиш підстави видавати чоловіків?
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30.04.2024 23:24 Ответить
По суті, саме про вас можна сказати, що ви телепень, тому що, по-перше, ви збрехали про те, що читаєте Конвенцію, а по-друге, тільки телепень не зміг би зрозуміти, що будь-яке масове переміщення людей - це міграція, в тому числі і тих, хто вважається біженцем. Так само тільки телепень буде ображатися на правду, і тільки телепень не зможе визнати, що він неправий. Немає сенсу вести з вами дискусію, тому що ви абсолютно некомпетентна і загальмована людина, для якого дурість є нормою.
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01.05.2024 14:19 Ответить
Портников чітко роз'яснив, для чого Зеленський і його ручний придурок Кулеба затіяли цю всю історію з консульськими послугами: https://youtu.be/3iWxnG-xuFE?si=P0lValXj9iJAR-cw https://youtu.be/3iWxnG-xuFE?si=P0lValXj9iJAR-cw

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30.04.2024 19:56 Ответить
Теперь пацанам только Голопом по Европам)))
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30.04.2024 20:06 Ответить
На лоха розраховано
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30.04.2024 20:09 Ответить
Литовці завжди готові допомагати у всіх сферах, чим можуть. Якщо хтось військовозобов'язаний і підлягає мобілізації і перебуває за кордоном без будь-яких серйозних підстав, то, звичайно, таких ухилянтів слід відправляти назад.
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30.04.2024 21:16 Ответить
Прикольно! Хоч поржемо) Гірше їм не буде, зробимо їх ще раз!
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01.05.2024 01:04 Ответить
А между строк зелёную плесень послали нахрен !!!)))
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01.05.2024 23:09 Ответить
 
 