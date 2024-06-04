Ексфутболіст збірної України Іванісеня отримав російський паспорт
Колишній хавбек збірної України 30-річний уродженець Кривого Рогу Дмитро Іванісеня отримав російське громадянство.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російське пропагандистське видання Sport24.
Що відомо про зрадника?
З 2021 року Іванісеня виступає за "Крила Совєтов" із Самари. В Україні Дмитро грав за "Шахтар", "Іллічівець", "Маріуполь" і "Зорю".
У листопаді 2019 року Іванісеня провів єдину гру за збірну України. Він зіграв проти Естонії (1:0).
Разом із луганською командою Іванісеня виграв бронзові медалі чемпіонату України в сезонах 2019/20, 2020/21, а також грав у фіналі Кубка України 2020/21.
Топ коментарі
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Ну, як то кажуть, скатєртью дарошка.
Цим усе сказано
А думають іншими місцями і органами.
Їх двоє?
Виступав за країну, а тепер виступає за ******.
І вороття назад нема.
живемо, як наголосували дебіли-експериментатори