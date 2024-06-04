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Ексфутболіст збірної України Іванісеня отримав російський паспорт

Футболіст Дмитро Іванісеня отримав паспорт РФ

Колишній хавбек збірної України 30-річний уродженець Кривого Рогу Дмитро Іванісеня отримав російське громадянство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російське пропагандистське видання Sport24.

Що відомо про зрадника?

З 2021 року Іванісеня виступає за "Крила Совєтов" із Самари. В Україні Дмитро грав за "Шахтар", "Іллічівець", "Маріуполь" і "Зорю".

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У листопаді 2019 року Іванісеня провів єдину гру за збірну України. Він зіграв проти Естонії (1:0).

Разом із луганською командою Іванісеня виграв бронзові медалі чемпіонату України в сезонах 2019/20, 2020/21,  а також грав у фіналі Кубка України 2020/21.

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Топ коментарі
+13
Що Іван, що Сєня, обидва підaраси)
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04.06.2024 09:33
+11
А я знаю ще одного, не футболіста, а пісюаніста з Кривого Рогу який теж ******** раісю, до того ж він там не один, там цілий кагал на підтанцюльках. І скумбрію з Кривого Рогу знаю, і папу сашу і маму ріму, прохвесорів, які гумовим нацюцюрником не знають як користуватися.
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04.06.2024 09:45
+8
Чергова гнида
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04.06.2024 09:47
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Що Іван, що Сєня, обидва підaраси)
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04.06.2024 09:33 Відповісти
Вони там в Криворогатінську всі браковані малороси , шо Іван , шо Сеня , шо Зєлємскій ...
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04.06.2024 09:48 Відповісти
Сотні тисяч українців воюють у лавах ЗСУ,й криворіжців у тому числі,ти паскуда приїдь та скажи свої помиї з рота людям в очі,я подивлюся що з тобою козлорила тварюка буде,але ж ти ніколи цього не зробиш,гнида смердюча,чи не так?
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04.06.2024 10:10 Відповісти
прислів'я знаеш "одна паршива вівця..."? Пригадай "поцриота" Тимощука чи голкипа "Шахтаря" Пятова та його селфі із сепарами. Якщо не буде реакції, кількість покідкив тільки зростатиме
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04.06.2024 10:39 Відповісти
Тимощука не хочеш пригадати,з якого він міста,тепер всю Волинь паплюжити будемо?
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04.06.2024 11:01 Відповісти
згадав. і що? що це змінює до мого ставлення до чергового покидька? чи може йому у "Шахтарі" мозок відбили?
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04.06.2024 11:26 Відповісти
До чого тут відношення до цієї мерзоти, коли інша дозволяє собі паплюжити всіх без винятку живих та вже загиблих жителів цілого міста?
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04.06.2024 11:51 Відповісти
Цей дибіл скоро з автоматом сюди приїде, "рузькмий мир" захищати.
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04.06.2024 10:41 Відповісти
Нехай їде,скоріше подохне.
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04.06.2024 11:02 Відповісти
Ти звідки будеш, народний хреститель? Чи в твоєму місті самі патріоти та звитяжці живуть, і жодної паскуди? Привести бтебе на алею Героїв у Кривому Розі, та подивитися, чого в тобі більше - гною щоб повторити ось це лайно, або совісті, щоб вибачитися, та забути як це робиться.
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04.06.2024 12:25 Відповісти
А він точно українець, з таким то прізвищем?
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04.06.2024 09:34 Відповісти
Прізвище має білоруське коріння...
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04.06.2024 11:11 Відповісти
іллічівець і Маріуполь - то взагалі-то один клуб... Просто цих члєнінів перейменували.
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04.06.2024 09:35 Відповісти
Все одно, що здох, бидло.
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04.06.2024 09:36 Відповісти
фу, як гидко..., навіки буде смердіти...
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04.06.2024 09:37 Відповісти
Почекаємо карму...
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04.06.2024 09:37 Відповісти
харошій хахол 2го сорта
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04.06.2024 09:40 Відповісти
Хто такі під..аси і , як ними боротись. Знають ЗСУ, СБУ, ТРО, НГУ.
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04.06.2024 09:43 Відповісти
А я знаю ще одного, не футболіста, а пісюаніста з Кривого Рогу який теж ******** раісю, до того ж він там не один, там цілий кагал на підтанцюльках. І скумбрію з Кривого Рогу знаю, і папу сашу і маму ріму, прохвесорів, які гумовим нацюцюрником не знають як користуватися.
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04.06.2024 09:45 Відповісти
Пам'ятаю, як це *банько навіть вирішальний , переможний гол ⚽ забило в матчі Шахтар - Зоря. Грав наче непогано, але виявилося, що гівно , як людина.
Ну, як то кажуть, скатєртью дарошка.
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04.06.2024 09:45 Відповісти
Чергова гнида
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04.06.2024 09:47 Відповісти
Ну отримав москальський паспорт , а дальше що ? Крім огиди з боку України , воно отримало огиду з боку москальщини , до зрадників ставлення одинакове зі всіх сторін.
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04.06.2024 09:50 Відповісти
А далі мобілізують до чмобиків, і здохне десь у окопі на вже чужій йому Україні...
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04.06.2024 10:06 Відповісти
Гроші для цих розумововідсталих все. Думаєте ваш моспархатий кумир Усик вибрав Україну з патріотизму? Живе на Заході, заробляє свої 30 мільйонів баксів за бій на Заході. Він вибрав долари, багато доларів.
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04.06.2024 09:53 Відповісти
"... грав за "Шахтар", "Іллічівець", "Маріуполь" і "Зорю"."
Цим усе сказано
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04.06.2024 09:56 Відповісти
Знаю одного стримера з Кривого Рогу. Великий патріот, гасла, прапори. Після початку війни втік до Польщі. Тепер в Туреччині сидить і поливає брудом Польщу. Ну і чим по факту він відрізняється від бамбаского Сени?
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04.06.2024 10:08 Відповісти
Даже на помойке деньги не пахнут
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04.06.2024 10:04 Відповісти
В цього "сєні" були пропозиції з Бельгії,коли він грав за Зорю,а воно тупе вирішило стати іваном
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04.06.2024 10:06 Відповісти
У Європі якщо ти ніхто, багато грошей не платять.
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04.06.2024 10:13 Відповісти
Він якраз не був ніхто на той час.Шева розглядав його,як заміну Степаненку в збірній.
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04.06.2024 10:16 Відповісти
У європейських клубів великий вибір. Не подобаються гроші, знайдуть іншого, там черга з таких Іванисень з усього світу.
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04.06.2024 10:32 Відповісти
Блискавичний вибір, тепер до кінця життя гратиме в "чемпіонаті світу" з КНДР.
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04.06.2024 10:10 Відповісти
Земляк нашого блазня....какая разніца?
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04.06.2024 10:15 Відповісти
Таке враження шо майже 98% футболістів - продажні 3,14дораси.
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04.06.2024 10:24 Відповісти
Вони головою їдять, відбивають пас і носять кепку.
А думають іншими місцями і органами.
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04.06.2024 10:41 Відповісти
Ще один мудак з кривого рогу. Сподіваюся що це збіг.
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04.06.2024 10:27 Відповісти
Іван і Сеня?
Їх двоє?
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04.06.2024 10:58 Відповісти
Був сякий-такий футболіст, а став рашист.
Виступав за країну, а тепер виступає за ******.
І вороття назад нема.
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04.06.2024 10:59 Відповісти
Манкурт, який виховувся у патріотичних містах: Кривому Розі, Донецьку, Маріуполі. Та в нас і президент із одного з цих міст, а його кісняк команди якраз звідти.
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04.06.2024 11:35 Відповісти
"Земляку Зеленскому можна, а мені ні?"
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04.06.2024 11:36 Відповісти
Ніколи він не був українцем, звичайне кацапське лайно.
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04.06.2024 11:39 Відповісти
..ще одним кривороженим пдрм, какаразніцей-посєрєдінє, більше..
живемо, як наголосували дебіли-експериментатори
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04.06.2024 12:22 Відповісти
Дмитрий Иванисеня: «Выходя на поле, особо не волновался, а вот когда пел Гимн - мурашки по коже»
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04.06.2024 13:04 Відповісти
 
 