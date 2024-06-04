УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11471 відвідувач онлайн
Новини
5 329 15
Мінінфраструктури (2060) Бутусов Юрій (3481) Кубраков Олександр (447) Олексій Чернишов (256)

Мінінфраструктури може очолити Чернишов, - джерела

Олексій Чернишов

Крісло очільника Міністерства інфраструктури може посісти чинний голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов пише у фейсбуку.

"Цікаво, кому ж Зеленський та Єрмак віддадуть міністерство інфраструктури, з якого змусили звільнитись Кубракова. Багато програм міністерства фінансувалось з грошей наших західних партнерів, тому до його керівництва та до його рішень у наших союзників особлива увага. І хто тепер буде посаджений на ці потоки продемонструє, хто зараз є наближеним найбільше до президента та його оточення", - пише журналіст.

За даними джерел Цензор.НЕТ, наразі серед кандидатів розглядається передусім голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

За словами Бутусова, Чернишов є довіреною особою Тимура Міндіча - довіреної особи та бізнес-партнера олігарха Ігоря Коломойського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замість Кубракова і Сольського: Кабмін призначив тимчасових очільників Мінагрополітики та Мінінфраструктури

"Міндіч відомий близькими дружніми звʼязками з Зеленським, навіть один зі своїх днів народження Зеленський святкував у квартирі Міндіча. Будемо слідкувати за подальшими рішеннями, кандидат як завжди може бути не один", - резюмує Бутусов.

Як повідомлялося, 9 травня Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Сам Кубраков заявив, що керівництво фракції "Слуга народу" та очільник уряду Денис Шмигаль з ним це рішення не обговорювали.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
показати весь коментар
04.06.2024 14:32
+9
І усе представники титульної нації.
показати весь коментар
04.06.2024 14:41
+7
Всі свої
показати весь коментар
04.06.2024 14:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всі свої
показати весь коментар
04.06.2024 14:25 Відповісти
показати весь коментар
04.06.2024 14:32 Відповісти
показати весь коментар
04.06.2024 18:28 Відповісти
І яка адекватним громадянам різниця чиє ліжко знаходиться де саме у зе!борделі???
показати весь коментар
04.06.2024 14:36 Відповісти
Й**ана зелень ! Гопота і гопнікі ! Ніже плінтуса !
показати весь коментар
04.06.2024 14:39 Відповісти
І усе представники титульної нації.
показати весь коментар
04.06.2024 14:41 Відповісти
Ще один представник титульної нації - 9 червня 2023 ВАКС дозволив заочне розслідування щодо колишнього керівника НБУ Шевченка. Ухвала слідчої судді є остаточною і оскарженню не підлягає.
Сидить у Відні. Повертатися не збирається.

показати весь коментар
04.06.2024 22:22 Відповісти
Ио є "кадровий резерв"! Попав в макітку... Шашлична компанія Попав шашличну компанію - попав в кадрову макітру. При СССР-КПРС то називалося НОМЕНКЛАТУРА. Завалив якусь справу переміщали на щось менш важливе - мінімізували шкоду, одночасно ніби давали можливість виправитися. В залежності від статусності макітри пере пенсією міг до голови колгоспу, чи парторга... Або послом в якійсь дикій країні...
показати весь коментар
04.06.2024 14:44 Відповісти
Претензіями претензіями, але Чернишов закінчив реформу децентралізації в Україні і вона при ньому реально працювала, громади почали відчувати гроші на місцях. Пишу про це, бо працював тоді в органах місцевого самоврядування.

Після нього стало гірше, правда можливо на це вплинула війна
показати весь коментар
04.06.2024 15:12 Відповісти
Що ти мелеш?! Реформу місцевого самоврядування (децентралізація) було завершено зусиллями Порошенка, то цей гусь сам про себе діфірамби у Вікіпедії написав. На Чернишові тавра ніде вже ставити, ворюга з ворюг. Зараз zеля поставить його на "потоки", ну а кого ж ще?.... А
показати весь коментар
04.06.2024 16:52 Відповісти
Якщо бути до кінця чесним, то децентралізація заслуга прем'єра Гройсмана, бо Порошенко підписав там усіляки вимоги Євросоюзу, а здійснював Гройсман (ну не особисто, а ч-з, відповідні Законодавчі ініціативи, та розпорядження по місцям), т.с. як і Супрун -- це її заслуга, що якась соціальна медицина почала існувати...
Але це все було при "Баризі" звісно, а зараз все п%да бо хутін напав, а вселенський нікому нічо нідолжень...
показати весь коментар
04.06.2024 19:42 Відповісти
красти стало зручніше після реформи чернишова?
показати весь коментар
04.06.2024 17:41 Відповісти
оце більш схоже на правду, бо мери деякі такі проджекти понамічували по містам під час війни, що до того вони ніяк десятиліттями одну вулицю чи площю закінчити не могли....
показати весь коментар
04.06.2024 19:48 Відповісти
Ті ж самі гниди...
показати весь коментар
04.06.2024 21:05 Відповісти
І це Ви ще не знаєте яких покидьків Чернишев за собою таскає. Це жах і сором одночасно
показати весь коментар
05.06.2024 08:32 Відповісти
 
 