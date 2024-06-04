Мининфраструктуры может возглавить Чернышов, - источники

Кресло главы Министерства инфраструктуры может занять действующий председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет в фейсбуке.

"Интересно, кому же Зеленский и Ермак отдадут министерство инфраструктуры, из которого заставили уволиться Кубракова. Многие программы министерства финансировались из денег наших западных партнеров, поэтому к его руководству и к его решениям у наших союзников особое внимание. И кто теперь будет посажен на эти потоки продемонстрирует, кто сейчас является приближенным больше всего к президенту и его окружению", - пишет журналист.

По данным источников Цензор.НЕТ, сейчас среди кандидатов рассматривается в первую очередь глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

По словам Бутусова, Чернышов является доверенным лицом Тимура Миндича - доверенного лица и бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского.

Читайте: "Это нехорошая новость", - немецкий министр об увольнении Кубракова

"Миндич известен близкими дружескими связями с Зеленским, даже один из своих дней рождения Зеленский праздновал в квартире Миндича. Будем следить за дальнейшими решениями, кандидат как всегда может быть не один", - резюмирует Бутусов.

Как сообщалось, 9 мая Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития громад, территорий и инфраструктуры. Сам Кубраков заявил, что руководство фракции "Слуга народа" и глава правительства Денис Шмыгаль с ним это решение не обсуждали.