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Мининфраструктуры может возглавить Чернышов, - источники

Олексій Чернишов

Кресло главы Министерства инфраструктуры может занять действующий председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет в фейсбуке.

"Интересно, кому же Зеленский и Ермак отдадут министерство инфраструктуры, из которого заставили уволиться Кубракова. Многие программы министерства финансировались из денег наших западных партнеров, поэтому к его руководству и к его решениям у наших союзников особое внимание. И кто теперь будет посажен на эти потоки продемонстрирует, кто сейчас является приближенным больше всего к президенту и его окружению", - пишет журналист.

По данным источников Цензор.НЕТ, сейчас среди кандидатов рассматривается в первую очередь глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

По словам Бутусова, Чернышов является доверенным лицом Тимура Миндича - доверенного лица и бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского.

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"Миндич известен близкими дружескими связями с Зеленским, даже один из своих дней рождения Зеленский праздновал в квартире Миндича. Будем следить за дальнейшими решениями, кандидат как всегда может быть не один", - резюмирует Бутусов.

Как сообщалось, 9 мая Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития громад, территорий и инфраструктуры. Сам Кубраков заявил, что руководство фракции "Слуга народа" и глава правительства Денис Шмыгаль с ним это решение не обсуждали.

Автор: 

Мининфраструктуры (941) Бутусов Юрий (4358) Кубраков Александр (222) Алексей Чернышов (150)


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Топ комментарии
+12
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04.06.2024 14:32
+9
І усе представники титульної нації.
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04.06.2024 14:41
+7
Всі свої
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04.06.2024 14:25
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04.06.2024 14:25 Ответить
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04.06.2024 14:32 Ответить
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04.06.2024 18:28 Ответить
І яка адекватним громадянам різниця чиє ліжко знаходиться де саме у зе!борделі???
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04.06.2024 14:36 Ответить
Й**ана зелень ! Гопота і гопнікі ! Ніже плінтуса !
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04.06.2024 14:39 Ответить
І усе представники титульної нації.
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04.06.2024 14:41 Ответить
Ще один представник титульної нації - 9 червня 2023 ВАКС дозволив заочне розслідування щодо колишнього керівника НБУ Шевченка. Ухвала слідчої судді є остаточною і оскарженню не підлягає.
Сидить у Відні. Повертатися не збирається.

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04.06.2024 22:22 Ответить
Ио є "кадровий резерв"! Попав в макітку... Шашлична компанія Попав шашличну компанію - попав в кадрову макітру. При СССР-КПРС то називалося НОМЕНКЛАТУРА. Завалив якусь справу переміщали на щось менш важливе - мінімізували шкоду, одночасно ніби давали можливість виправитися. В залежності від статусності макітри пере пенсією міг до голови колгоспу, чи парторга... Або послом в якійсь дикій країні...
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04.06.2024 14:44 Ответить
Претензіями претензіями, але Чернишов закінчив реформу децентралізації в Україні і вона при ньому реально працювала, громади почали відчувати гроші на місцях. Пишу про це, бо працював тоді в органах місцевого самоврядування.

Після нього стало гірше, правда можливо на це вплинула війна
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04.06.2024 15:12 Ответить
Що ти мелеш?! Реформу місцевого самоврядування (децентралізація) було завершено зусиллями Порошенка, то цей гусь сам про себе діфірамби у Вікіпедії написав. На Чернишові тавра ніде вже ставити, ворюга з ворюг. Зараз zеля поставить його на "потоки", ну а кого ж ще?.... А
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04.06.2024 16:52 Ответить
Якщо бути до кінця чесним, то децентралізація заслуга прем'єра Гройсмана, бо Порошенко підписав там усіляки вимоги Євросоюзу, а здійснював Гройсман (ну не особисто, а ч-з, відповідні Законодавчі ініціативи, та розпорядження по місцям), т.с. як і Супрун -- це її заслуга, що якась соціальна медицина почала існувати...
Але це все було при "Баризі" звісно, а зараз все п%да бо хутін напав, а вселенський нікому нічо нідолжень...
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04.06.2024 19:42 Ответить
красти стало зручніше після реформи чернишова?
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04.06.2024 17:41 Ответить
оце більш схоже на правду, бо мери деякі такі проджекти понамічували по містам під час війни, що до того вони ніяк десятиліттями одну вулицю чи площю закінчити не могли....
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04.06.2024 19:48 Ответить
Ті ж самі гниди...
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04.06.2024 21:05 Ответить
І це Ви ще не знаєте яких покидьків Чернишев за собою таскає. Це жах і сором одночасно
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05.06.2024 08:32 Ответить
 
 