Рада ухвалила закон про застосування англійської мови в Україні

4 червня Верховна Рада України в другому читанні ухвалила закон про застосування англійської мови в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Зазначається, що за закон проголосували 236 народних депутатів.

"Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо", - написав Железняк.

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Також нардеп розповів, що у парламенті виникла дискусія навколо правки № 336 про бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрацію англомовних фільмів, яку внесли за день до голосування. Таку правку підтримали 226 депутатів.

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про застосування англійської мови в Україні".