Рада ухвалила закон про застосування англійської мови в Україні
4 червня Верховна Рада України в другому читанні ухвалила закон про застосування англійської мови в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Зазначається, що за закон проголосували 236 народних депутатів.
"Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо", - написав Железняк.
Також нардеп розповів, що у парламенті виникла дискусія навколо правки № 336 про бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрацію англомовних фільмів, яку внесли за день до голосування. Таку правку підтримали 226 депутатів.
Як повідомлялося, у листопаді 2023 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про застосування англійської мови в Україні".
Будь ласка, зачекайте...
Якшо не зрозуміло, то задайте своє питання по англійськи, тільки без гугл перекладача і далі починайти спілкуватися з оточующими (не з молодью, вони креативні і самі освоюють ) і рідними на англ. мові, дуже багато про себе взнаєте цікавого.
І саме головне, це для кого це робиться і кому це вигідно.
Ви поширюєте путінську маячню
Приблизно такі ж, як і від заклику "сдєлаєм іх вмєстє".
Wу два"
або потім усіх оголосять латинськими шпигунами, як у Чонкіні.
Зараз українська найсильніша в Україні за всі 33 роки незалежності.
романси Люцини Хворост набирають не більше 3-4 тис переглядів в ютюбі . . .
англійську ж треба пускати всюди, щоб європейці могли приїжджати і спілкуватись. Хто даватиме інвестиції на відновлення зруйнованого ? Отож бо.