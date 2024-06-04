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Рада приняла закон о применении английского языка в Украине

Рада ухвалила закон про статус англійської мови в Україні

4 июня Верховная Рада Украины во втором чтении приняла закон о применении английского языка в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Отмечается, что за закон проголосовали 236 народных депутатов.

"Законом закрепляется статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.д.", - написал Железняк.

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Также нардеп рассказал, что в парламенте возникла дискуссия вокруг правки № 336 о бюджетной поддержке для кинотеатров за демонстрацию англоязычных фильмов, которую внесли за день до голосования. Такую правку поддержали 226 депутатов.

Как сообщалось, в ноябре 2023 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О применении английского языка в Украине".

Автор: 

ВР (29246) закон (3177) английский язык (94)


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Топ комментарии
+19
Ви б спочатку українську мову запровадили б на належному рівні! Бо за заклики дотримуватися закону про мову зацькували людину. То тепер нав'язуєте іншу мову. Вже тими ''англіканізмами'' і так засмітили мовний простір.
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04.06.2024 14:59
+16
Всім депутатам, хто наголосував терміново здати іспити з англійської мови, хто не здасть, до засідань не допускати.
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04.06.2024 14:57
+14
Прощавай чудовий український дубляж у кіно, ниці зелені українофобські потвори
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04.06.2024 15:24
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Всім депутатам, хто наголосував терміново здати іспити з англійської мови, хто не здасть, до засідань не допускати.
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04.06.2024 14:57 Ответить
А що не потрібно було приймати закон цей, хитродупий пареньок?
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04.06.2024 16:28 Ответить
Є два види саботажу. Це не робить те що треба або робить те, що не треба.
Якшо не зрозуміло, то задайте своє питання по англійськи, тільки без гугл перекладача і далі починайти спілкуватися з оточующими (не з молодью, вони креативні і самі освоюють ) і рідними на англ. мові, дуже багато про себе взнаєте цікавого.
І саме головне, це для кого це робиться і кому це вигідно.
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04.06.2024 16:49 Ответить
Ви б спочатку українську мову запровадили б на належному рівні! Бо за заклики дотримуватися закону про мову зацькували людину. То тепер нав'язуєте іншу мову. Вже тими ''англіканізмами'' і так засмітили мовний простір.
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04.06.2024 14:59 Ответить
Та не переймайтесь ви так. Закон не є чинним, поки його не підпише зєля. А так як зєля у нас "нелегітимний", то і підпис його нічого не значить, отже, закон можна буде ігнорувати як неконституційний. Якось так.
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04.06.2024 15:09 Ответить
Да заспокойся ,ботяра, засмітили йому мовний простір англійською.
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04.06.2024 16:30 Ответить
Если такой валенок как зеля смог инглишь осилить за пять лет, то миссия не такая уж и не выполнимая.
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04.06.2024 14:59 Ответить
Ай южюалі гоу ту май работа бай бас, зере ар тріз енд флауерз ераунд му работа-левел інгліш?
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04.06.2024 15:26 Ответить
Унфортунетли зе греатест лидор оф твенти ван центури ду нот лост факинг авей анд бикоме оур вЫрок
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04.06.2024 15:29 Ответить
Згоден поміняти кацапську на англійську.
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04.06.2024 14:59 Ответить
Ця англіїзація має кінцевою метою - та гаварі уже па русскі!.. Ніде не знайшов, якою є рідна мова євреїв громадян України...
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04.06.2024 15:06 Ответить
Застав у 60-х ще залишки рідної мови "укрАінскіх єврєєв". Більша частина шкільних років пройшла в Одеській області, в одному з райцентрів. То бабці моїх однокласників ще лаяли своїх онуків на ідіш. Онуки також крім срускаво матєрнаво могли лаятись на ідіш. Але на цьому їх знайомство з рідною мовою вичерпувалося.
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04.06.2024 16:29 Ответить
Згідно українським законам кожен сам вільний обирати для себе рідну мову. Для мене кацапька завжди буде мовою оккупанта.
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04.06.2024 17:49 Ответить
А українську вже вивчили ? "дуже необхідний" закон під час війни ,замість того що б приймати антикорупційні закони, також закони які збільшоють покарання за колоборціанізм і зраду ,закони які сприяють підвищенню фінансування ЗСУ ,заборонити будь яке марнотратство та захмарні зарплати і пенсії під час війни. Та врешті чому до цієї пори в багатьох навчальних закладах домінує мова окупанта ?
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04.06.2024 15:09 Ответить
Будь-які закони, що підписані після 20 травня, є "нелегітимними", якщо "нелегітимним" є президент, який їх підписував.
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04.06.2024 15:11 Ответить
ні це не так.
Ви поширюєте путінську маячню
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04.06.2024 15:29 Ответить
Лише показую наслідки прийняття на віру *********** маячні.
Приблизно такі ж, як і від заклику "сдєлаєм іх вмєстє".
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04.06.2024 15:59 Ответить
Дуже скоро з'ясувалося, що "ані" (ті, котрих "здєлалі") - це "казли", які заважали "жить" януковичам.
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04.06.2024 16:35 Ответить
Ще будь ласка латинський алфавіт якнайшвидше
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04.06.2024 15:13 Ответить
Як будуть латинськими літерами Щ, Й, ', Ь, Ї...
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04.06.2024 15:27 Ответить
спитай в сусідів...зате тепер не буде безграмотним казати "приходьте W у два"
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04.06.2024 15:32 Ответить
Ї залишиться , і теж
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04.06.2024 15:39 Ответить
unknown...
або потім усіх оголосять латинськими шпигунами, як у Чонкіні.
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04.06.2024 17:39 Ответить
сісадміни будуть стрибати і дрочить від щастя
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04.06.2024 15:30 Ответить
Прощавай чудовий український дубляж у кіно, ниці зелені українофобські потвори
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04.06.2024 15:24 Ответить
Це вже прощавай українська мова разом з Україною та українцями. Модерний український культурний пласт без російських матюків так і не було створено.
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04.06.2024 15:31 Ответить
Звідки стільки пессимізму? Ви реально думаєте шо англійська витіснить українську? В країні, де 80% не зайшли далі за "ху із он дьюті тудей"?
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04.06.2024 15:36 Ответить
Коли російськомовні какііразніци почали так опікуватися англійською...
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04.06.2024 15:43 Ответить
Да заспокойся ,хведорович ,якщо сам тупий та ненавчаємий, то хочеш ,щоб і твої діти та онуки такими ж були?
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04.06.2024 16:35 Ответить
Яка твоя рідна мова? бо україномовних ти тупими називаєш.
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04.06.2024 16:43 Ответить
Не всіх україномовних ,але ж ,що мало тупих україномовних? Он 73% наголосували ,як їх можна назвати ,розумними? Звісно , що серед них було багато ворогів ,схоже ти саме такий,хитродупий пареньок .Я вас, глядєй, за 10 + років війни рентгеном бачу
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07.06.2024 09:06 Ответить
Тобто сам ти російськомовний, а україномовних тупими називаєш.
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07.06.2024 12:46 Ответить
Гарік, а ти сам хто по національності?
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07.06.2024 12:56 Ответить
ну на англійську зразу всі не перейдуть , не переживайте так

Зараз українська найсильніша в Україні за всі 33 роки незалежності.
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04.06.2024 15:38 Ответить
Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України." За англійську у Конституції нічого нема.
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04.06.2024 15:59 Ответить
Черговий антиукраїнський закон.
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04.06.2024 15:37 Ответить
зебіли француваті, ви б краще зробили українську мову як мову міжнаціонального, міжнародного спілкування в Україні та заборонили до вживання в Україні цей апсолютно штучний, апсолютно дибільний кацапській недо-язік (діалект, суржик, еспіранто) !!! а англійській мові і так нічого не загрожує зараз в Україні .... https://disqus.com/embed/comments/?base=default&f=patriotyorgua&t_u=https%3A%2F%2Fpatrioty.org.ua%2Fsociety%2Frada-ukhvalyla-zakon-pro-anhliisku-movu-stalo-vidomo-iak-tse-zminyt-zhyttia-ukraintsiv-516893.html&t_d=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83%3A%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%2C%20%D1%8F%D0%BA%20%D1%86%D0%B5%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2&t_t=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83%3A%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%2C%20%D1%8F%D0%BA%20%D1%86%D0%B5%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2&s_o=default
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04.06.2024 15:44 Ответить
Ладно, згодний послом в Ліхтенштайн…
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04.06.2024 16:21 Ответить
Таким нехитрим шляхом в кінотеатрах відміняють переклад з англійської. Насолоджуватись якісною та колоритною українською озвучкою більше не будемо. Будемо насолоджуватись оригіналом, і читанням титрів. Це Зеленский мстить за те, що вимушений кожен день з суфлера тексти читати?
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04.06.2024 16:25 Ответить
людей, які створюють український контент, в Україні і так майже не знають
романси Люцини Хворост набирають не більше 3-4 тис переглядів в ютюбі . . .

англійську ж треба пускати всюди, щоб європейці могли приїжджати і спілкуватись. Хто даватиме інвестиції на відновлення зруйнованого ? Отож бо.
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04.06.2024 16:35 Ответить
Дивна дискусія...наче забули, хто зараз при владі...
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04.06.2024 16:44 Ответить
Вітаємо українські кінотеатри-їх чекає кінець "епохи бідності"! Вітаємо українських пенсіонерів -серіали дивитимуться російською! Вітаємо українських перекладачів і спеціалістів дубляжу котрі стають непотріб5ими цій державі,вітаємо українську мову,загалом,вона отримала "шах і мат"!
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04.06.2024 16:45 Ответить
Поки українці будуть розмовляти, співати і читати українською мовою доти вона буде Іноземні мови також треба вивчати, а от закон про доплати то для своїх Фільми англійською можна без кінотеатрів подивитись при бажанні
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04.06.2024 19:32 Ответить
може ще одним штатом до США попроситися , як от Гаваї, було собі королівство а тепер штат)
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04.06.2024 22:31 Ответить
 
 