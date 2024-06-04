Рада приняла закон о применении английского языка в Украине
4 июня Верховная Рада Украины во втором чтении приняла закон о применении английского языка в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Отмечается, что за закон проголосовали 236 народных депутатов.
"Законом закрепляется статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.д.", - написал Железняк.
Также нардеп рассказал, что в парламенте возникла дискуссия вокруг правки № 336 о бюджетной поддержке для кинотеатров за демонстрацию англоязычных фильмов, которую внесли за день до голосования. Такую правку поддержали 226 депутатов.
Как сообщалось, в ноябре 2023 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О применении английского языка в Украине".
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Якшо не зрозуміло, то задайте своє питання по англійськи, тільки без гугл перекладача і далі починайти спілкуватися з оточующими (не з молодью, вони креативні і самі освоюють ) і рідними на англ. мові, дуже багато про себе взнаєте цікавого.
І саме головне, це для кого це робиться і кому це вигідно.
Ви поширюєте путінську маячню
Приблизно такі ж, як і від заклику "сдєлаєм іх вмєстє".
Wу два"
або потім усіх оголосять латинськими шпигунами, як у Чонкіні.
Зараз українська найсильніша в Україні за всі 33 роки незалежності.
романси Люцини Хворост набирають не більше 3-4 тис переглядів в ютюбі . . .
англійську ж треба пускати всюди, щоб європейці могли приїжджати і спілкуватись. Хто даватиме інвестиції на відновлення зруйнованого ? Отож бо.