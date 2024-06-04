Рада приняла закон о применении английского языка в Украине

4 июня Верховная Рада Украины во втором чтении приняла закон о применении английского языка в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Отмечается, что за закон проголосовали 236 народных депутатов.

"Законом закрепляется статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.д.", - написал Железняк.

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Также нардеп рассказал, что в парламенте возникла дискуссия вокруг правки № 336 о бюджетной поддержке для кинотеатров за демонстрацию англоязычных фильмов, которую внесли за день до голосования. Такую правку поддержали 226 депутатов.

Как сообщалось, в ноябре 2023 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О применении английского языка в Украине".