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ОКО за ОКО: ДШВ відвантажено ще 2 комплекси виявлення та знищення Пульстрон

Новини компаній

Окко передало ДШВ розвідувальні безпілотники

Мережа ОККО та фонд "Повернись живим" передали десантно-штурмовим військам ще 2 комплекси розвідки та знищення Пульстрон загальною вартістю 100 млн грн. Техніку отримали 25-а окрема повітряно-десантна Січеславська бригада та 46-а окрема аеромобільна бригада. Обидва підрозділи нині воюють на Донецькому напрямку.

Про це повідомляється на сайті ОККО.

"Відтепер рота ударних безпілотників нашої бригади може проводити аеророзвідку на дальніх підступах до лінії зіткнення та знищувати ворога не допускаючи його підходу до наших позицій. Це збереже життя нашим хлопцям на передньому краї",коментує бойове поповнення начальник групи безпілотних систем 25-ї ОПДБр з позивними "Татарин".

"Один Пульстрон – це 50 мільйонів гривень, які перетворені на пікапи, нічні бомбери, FPV-дрони, засоби зв’язку та багато чого іншого, що дає нам змогу вистежувати та знищувати противника. Дякуємо фонду "Повернись живим", мережі ОККО, водіям, які заправляються Pulls’ом помсти, й усім тим, хто підтримує проєкт ОКО ЗА ОКО донатом",додає командир роти ударних безпілотників 46-ї ОАеМБр з позивними "Рибак".

Окко передало ДШВ розвідувальні безпілотники

У рамках спільної ініціативи "ОКО ЗА ОКО З" мережа ОККО і фонд "Повернись живим" мають на меті придбати 10 Пульстронів для ДШВ. Задля цього компанія перераховує по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS. Долучитися можна і придбавши на АЗК компанії фірмовий енергетичний напій PULLS: на придбання Пульстронів перераховується 5 гривень з кожної банки. Фонд "Повернись живим" зі свого боку відкрив спеціальний рахунок для донатів на цей проєкт (деталі – на сторінці "ОКО ЗА ОКО З").

До складу одного комплексу Пульстрон входить понад 40 найменувань зброї і техніки загальною вартістю 50 мільйонів гривень. Це, зокрема, понад 400 ударних і розвідувальних БПЛА різних типів, 7 автомобілів типу пікап, 8 комплектів Starlink, автомобільні й портативні радіостанції, прилади нічного бачення, комп’ютери, зарядні пристрої, дизельний генератор та деяке інше обладнання.

Як уже повідомлялося раніше, перший Пульстрон отримала на озброєння 80-а окрема десантно-штурмова бригада. Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК) у складі цієї бригади уже використовує новий комплекс на полі бою.

Автор: 

безпілотник (4165) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156) 46 окрема десантно-штурмова бригада (58) ОККО (72) Десантно-штурмові війська (220)


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А де урочисте відео з передачею як у Петра Порошенка . якось тяжко віриться.
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05.06.2024 18:53 Відповісти
Fanati Bonevtika tut kak tut ........
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05.06.2024 18:59 Відповісти
иди на путина зеБилл...
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05.06.2024 19:34 Відповісти
Наступ рашистських військ під Харковом, що вже захлинувся, дорого обходиться ворогу: один з його Z-каналів повідомляє про ліквідацію 1009-го полку зс рф, який брав участь у цій операції.



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05.06.2024 18:58 Відповісти
сранно, як це вони стояли до паслєднєго, якщо вони напали, кацапи, що з них візьмеш, добре що їх вбили.
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06.06.2024 00:59 Відповісти
Риб"ята, а що це у вас за ціни такі ?! Це ж скільки "прокладок" задіяно, що одна штука вартує більше мільйона доларів ?!
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05.06.2024 19:00 Відповісти
А прочитать , что входит в " одну штуку " слабо ? Возможно цены и завышены , я судить не берусь , но список большой . І не вартує , а коштує .
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05.06.2024 20:25 Відповісти
Alt 3 9 '
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05.06.2024 20:28 Відповісти
 
 