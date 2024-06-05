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Новости
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ОКО за ОКО: ДШВ отгружено еще 2 комплекса обнаружения и уничтожения "Пульстрон"

Новости компаний

Окко передало ДШВ розвідувальні безпілотники

Сеть ОККО и фонд "Повернись живим" передали десантно-штурмовым войскам еще 2 комплекса разведки и уничтожения "Пульстрон" общей стоимостью 100 млн грн. Технику получили 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада и 46-я отдельная аэромобильная бригада. Оба подразделения сейчас воюют на Донецком направлении.

Об этом сообщается на сайте ОККО.

"Отныне рота ударных беспилотников нашей бригады может проводить аэроразведку на дальних подступах к линии соприкосновения и уничтожать врага, не допуская его подхода к нашим позициям. Это сохранит жизнь нашим ребятам на переднем крае", - комментирует боевое пополнение начальник группы беспилотных систем 25-й ОПДБр с позывными Татарин.

"Один "Пульстрон" - это 50 миллионов гривен, которые превращены в пикапы, ночные бомберы, FPV-дроны, средства связи и многое другое, что позволяет нам выслеживать и уничтожать противника. Спасибо фонду "Повернись живим", сети ОККО, водителям, которые заправляются Pulls'ом мести, и всем тем, кто поддерживает проект ОКО ЗА ОКО донатом", - добавляет командир роты ударных беспилотников 46-й ОАэМБр с позывными Рыбак.

Окко передало ДШВ розвідувальні безпілотники

В рамках совместной инициативы "ОКО ЗА ОКО" сети ОККО и фонда "Повернись живим" планируют приобрести 10 "Пульстронов" для ДШВ. Для этого компания перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра топлива PULLS. Приобщиться можно и приобретя на АЗК компании фирменный энергетический напиток PULLS: на приобретение "Пульстронов" перечисляется 5 гривен с каждой банки. Фонд "Повернись живим" со своей стороны открыл специальный счет для донатов на этот проект (детали - на странице "ОКО ЗА ОКО С").

В состав одного комплекса "Пульстрон" входит более 40 наименований оружия и техники общей стоимостью 50 миллионов гривен. Это, в частности, более 400 ударных и разведывательных БПЛА различных типов, 7 автомобилей типа пикап, 8 комплектов Starlink, автомобильные и портативные радиостанции, приборы ночного видения, компьютеры, зарядные устройства, дизельный генератор и некоторое другое оборудование.

Как уже сообщалось ранее, первый "Пульстрон" получила на вооружение 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБАК) в составе этой бригады уже использует новый комплекс на поле боя.

Автор: 

беспилотник (3595) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156) 46 отдельная десантно-штурмовая бригада (58) ОККО (18) Десантно-штурмовые войска (218)


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А де урочисте відео з передачею як у Петра Порошенка . якось тяжко віриться.
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05.06.2024 18:53 Ответить
Fanati Bonevtika tut kak tut ........
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05.06.2024 18:59 Ответить
иди на путина зеБилл...
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05.06.2024 19:34 Ответить
Наступ рашистських військ під Харковом, що вже захлинувся, дорого обходиться ворогу: один з його Z-каналів повідомляє про ліквідацію 1009-го полку зс рф, який брав участь у цій операції.



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05.06.2024 18:58 Ответить
сранно, як це вони стояли до паслєднєго, якщо вони напали, кацапи, що з них візьмеш, добре що їх вбили.
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06.06.2024 00:59 Ответить
Риб"ята, а що це у вас за ціни такі ?! Це ж скільки "прокладок" задіяно, що одна штука вартує більше мільйона доларів ?!
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05.06.2024 19:00 Ответить
А прочитать , что входит в " одну штуку " слабо ? Возможно цены и завышены , я судить не берусь , но список большой . І не вартує , а коштує .
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05.06.2024 20:25 Ответить
Alt 3 9 '
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05.06.2024 20:28 Ответить
 
 