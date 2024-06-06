НАТО планує розширити обмін технологіями та розвідданими про російську РЕБ з Україною

НАТО хоче підписати з Україною угоду, яка розширить співпрацю в сфері обміну оборонних технологій та обміні розвідданими про можливості Росії в галузі радіоелектронної боротьби.

Про це пише видання Bloomberg з посиланням на слова помічника генерального секретаря НАТО Девід ван Веел, передає Цензор.НЕТ.

Так ван Веел розповів, що угода, яка запроваджує нові стандарти для обміну інформацією між Україною та НАТО, зокрема про ланцюги постачання безпілотників, буде фіналізована до саміту Альянсу у Вашингтоні.

За його словами, одна з цілей угоди - допомогти Україні стати масштабним постачальником технологій після закінчення війни, а для НАТО йдеться і про наслідування деяких прикладів швидкого впровадження і розгортання військових технологій.

"Українці впроваджують інновації на дуже високій швидкості. Але, звичайно, росіяни не дурні. Це означає, що інновації на полі бою не є статичною річчю. Це більше схоже на шахи", - пояснив помічник Генсека.

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