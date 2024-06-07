Доба на Сумщині: Війська РФ обстріляли 4 громади мінометами та артилерією, атакували FPV

Російські окупанти вночі та вранці 8 разів обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумщини.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зафіксовано 27 вибухів. Росіяни атакували Хотінську, Шалигинську, Есманьську та Великописарівську громади.

"Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (2 вибухи). Шалигинська громада: завдано атаки FPV дроном (1 вибух) та мінометні обстріли (10 вибухів). Есманьська громада: 8 мін скинув ворог на територію громади та здійснив атаку FPV дронами (2 вибухи). Великописарівська громада: був артилерійський обстріл (4 вибухи)", - йдеться в повідомленні.

Читайте: На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому об’єкті, яка спалахнула внаслідок атаки РФ. ФОТОрепортаж