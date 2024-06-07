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культура (427) Міністерство культури (734) знищення (6551)

Росіяни пошкодили або зруйнували 1080 пам’яток культури в Україні, найбільше - на Харківщині

Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва була зруйнована на 90%

За період з 24 лютого 2022 року до 25 травня 2024 РФ зруйнувала або пошкодила 1080 пам’яток української культурної спадщини. З них національного значення - 121, місцевого - 879, щойно виявлених - 80.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики.

Російські загарбники зруйнували пам'ятки культурної спадщини у 18 областях. Найбільше випадків зафіксовано у Харківській області - 302.

Нагадаємо, раніше Міністерство культури повідомило, що на деокупованих територіях України зазнали пошкоджень 1795 закладів культури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комітет культури ПАРЄ визнав стирання української культурної ідентичності елементом російської політики геноциду

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Підори, шо тут сказати...
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07.06.2024 14:18 Відповісти
Нащадки орди залишились ордою!
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07.06.2024 14:29 Відповісти
На фото - дитяча бібліотека в Чернігові, побудована в 1912 році
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07.06.2024 19:34 Відповісти
 
 