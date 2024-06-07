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культура (801) Министерство культуры и информационной политики (755) уничтожение (6222)

Россияне повредили или разрушили 1080 памятников культуры в Украине, больше всего - на Харьковщине

Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва була зруйнована на 90%

За период с 24 февраля 2022 года до 25 мая 2024 РФ разрушила или повредила 1080 памятников украинского культурного наследия. Из них национального значения - 121, местного - 879, только что выявленных - 80.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства культуры и информационной политики.

Российские захватчики разрушили памятники культурного наследия в 18 областях. Больше всего случаев зафиксировано в Харьковской области - 302.

Напомним, ранее Министерство культуры сообщило, что на деоккупированных территориях Украины получили повреждения 1795 учреждений культуры.

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Підори, шо тут сказати...
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07.06.2024 14:18 Ответить
Нащадки орди залишились ордою!
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07.06.2024 14:29 Ответить
На фото - дитяча бібліотека в Чернігові, побудована в 1912 році
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07.06.2024 19:34 Ответить
 
 