Россияне повредили или разрушили 1080 памятников культуры в Украине, больше всего - на Харьковщине

За период с 24 февраля 2022 года до 25 мая 2024 РФ разрушила или повредила 1080 памятников украинского культурного наследия. Из них национального значения - 121, местного - 879, только что выявленных - 80.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства культуры и информационной политики.

Российские захватчики разрушили памятники культурного наследия в 18 областях. Больше всего случаев зафиксировано в Харьковской области - 302.

Напомним, ранее Министерство культуры сообщило, что на деоккупированных территориях Украины получили повреждения 1795 учреждений культуры.

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