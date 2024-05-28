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геноцид (415) культура (801) ПАСЕ (1633) Кравчук Евгения (367)

Комитет культуры ПАСЕ признал стирание украинской культурной идентичности элементом российской политики геноцида

ПАРЄ

Комитет культуры ПАСЕ признал стирание украинской культурной идентичности инструментом войны РФ против Украины и элементом политики геноцида, направленной на уничтожение украинской нации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа").

"Только что Комитет по вопросам культуры ПАСЕ в Копенгагене единогласно поддержал мою резолюцию "Противодействие уничтожению культурной идентичности во время войны и мира"", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне в Украине уничтожили или повредили почти 2 тысячи учреждений культуры, а также более тысячи учреждений культурного наследия, - британская разведка

Как отмечается, среди ключевых положений документа, который будет голосоваться в зале на июньской сессии ПАСЕ:

  • обеспечить полное возмещение ущерба на основе международного права, в частности, через реституцию, компенсацию, реабилитацию, сатисфакцию и гарантии неповторения разрушений;
  • повысить осведомленность о том, как пропаганда, колониальные и неоколониальные практики, в частности идеология "русского мира", могут создавать почву для нарушений международного права, в частности, в отношении культурного наследия;
  • предусмотреть санкции против всех, кто осуществляет или способствует незаконной передаче или торговле артефактами, проводит незаконные раскопки или использует артефакты в собственных целях (выставки, аукционы, научные публикации), а также обеспечить привлечение к ответственности органов власти и причастных государственных учреждений.

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"Резолюция закрепляет, что РФ использует культурные "чистки" как инструмент войны, чтобы отрицать существование другой культурной идентичности и стереть исторические корни, ценности, наследие, литературу, традиции и язык. Такие действия являются военными преступлениями и преступлениями против человечности и свидетельствуют о конкретном геноцидном намерении уничтожить украинскую нацию или по крайней мере ее часть, в частности, путем уничтожения украинской идентичности и культуры. Это часть кампании геноцида, которую РФ проводит против украинского народа", - добавила Кравчук.
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І шо? 20% Швеції - це уже араби і шо? Европейці здається приречені на зникнення бо ці істоти не можуть зробити анічогісінько.
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28.05.2024 19:55 Ответить
Скільки російськомовних шкіл в Україні? Скільки україномовних в РФ?
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28.05.2024 20:49 Ответить
Ворог прийшов знищити українців як націю ,щось подібне було під час другої світової з євреями ,тому весь світ має знати що несе варварська рашиська орда.
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28.05.2024 21:01 Ответить
Цим свого часу і Польща займалася, і Угорщина, і наша влада всі часи незалежности. Пора вже це питання в комплексі розглянути, а не чекати поки наші залишки змушена буде захищати Ґрета_Тумблер.
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28.05.2024 21:04 Ответить
 
 