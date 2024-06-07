КІЕП направив позов до суду за наклеп від Міненерго

Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект"(АТ КІЕП) позивається до Міністерства енергетики України щодо захисту своєї ділової репутації.

Про це Інститут повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Як заявляє КІЕП, інформація поширена у медіа Міністерством енергетики у травні 2024 р містить цілком безпідставні обвинувачення про перешкоджання в доступі міністерству до стратегічно важливої інформації по АЕС та в обмеженні управлінням.

На погляд КІЕП, інформаційні ресурси використовують неправдиву інформацію, посилаючись тільки на позицію, яка сформована посадовцями Міненерго. КІЕП це розцінює як спробу ліквідувати унікальний інститут та досвідчених фахівців з інженерного проектування ядерних та теплових установок будь-якої складності (АЕС, Сховища РАВ, ТЕС, ТЕЦ, підприємства ядерно-паливного циклу і т.д.)

"Наразі відбувається намагання посадовців Міненерго через неправдиві вкиди в інформаційне поле, підвести суспільство до думки, що захист державних інтересів вимагає націоналізації підприємства", - зазначає КІЕП.

Крім того, такі дії з боку Міненерго по відношенню до КІЕП, як:

1) свідоме блокування бронювання 50% співробітників призовного віку;

2) умисне припинення виплат за виконані роботи через АТ НАЕК Енергоатом –заборгованість складає 26 млн.грн.;

3) інформаційна кампанія з компрометації інституту та його керівництва;

4) блокування участі в тендерах через АТ НАЕК Енергоатом

призведуть до зупинки роботи Інституту.

"Саме незалежність та не підпорядкованість АТ КІЕП в тому об’ємі, в якому бажає Міненерго, і спонукає останніх до таких дій. У нас є багато прикладів, коли саме незалежність нашого інституту дозволила не втратити державні кошти при реалізації проєктів державного значення таких, як Центральне сховище відпрацьованого ядерного палива тощо", - додає Інститут.

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"Міненерго практично ліквідувало аналогічний інститут – Харківський "Енергопроект". На сьогодні цей інститут не має можливості приймати участі в торгах на інженерні послуги, хоча ще до 2022 року, коли інститут знаходився в управлінні ФДМУ, він мав пакети замовлень та повноцінно працював. Міненерго, як орган управління (51% акцій), не запропонувало ніякої релокаціі інституту для збереження, з урахуванням надзвичайної складності працювати в умовах постійних обстрілів Харкова.

Також ми чітко розуміємо, що, нажаль, підприємства ядерно-паливного циклу в Україні практично не працюють (Схід ГЗК, Проектний інститут Промтехнологіі, Цирконій, Смоли і т.д.). Зрозуміло, що ми не бажаємо щоб і наш інститут був в цьому переліку", - резюмує КІЕП.

Нагадаємо, АТ КІЕП — Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" було засновано 90 років тому. Це — єдина структура в Україні, яка спроможна розробити комплексний проєкт будівництва енергоблоків атомних станцій.Установа КІЕП визначена критично важливим підприємством паливно-енергетичного комплексу для функціонування економіки та забезпечення життєдільності населення.