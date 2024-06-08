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Новини Війна
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вибух (4364) Крим (14079) Севастополь (550)

Вночі у Криму лунали вибухи. Развожаєв каже, що знищено безекіпажний катер. ФОТО

У ніч проти суботи, 8 червня, у тимчасово окупованому Криму лунали вихуби. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали. 

Зокрема, як зазначається, неспокійно було у районі Керчі та Севастополя.

Згодом так званий "голова" окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що нібито в районі Стрілецької бухти було знищено безекіпажний катер. За його словами, пошкоджень цивільної інфраструктури не зафіксовано.

Також читайте: Знищений Силами оборони російський корабель "Циклон" не запустив жодної крилатої ракети за своє існування, - Плетенчук

Втім у соцмережах повідомляють, що в Севастополі вибуховою хвилею вибито вікна у будинках. 

Севастополь наслідки вибухів
Севастополь наслідки вибухів

Автор: 
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Топ коментарі
+11
патєрь нєт
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08.06.2024 07:16
+9
а помните как они расстреляли катер с рыбаками ..а теперь вон она как повернулось..
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08.06.2024 07:35
+6
Та всі катери були знищені ще 24.02.2022.
Говношенков брехати не буде...
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08.06.2024 07:17
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патєрь нєт
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08.06.2024 07:16 Відповісти
ну да,патєрямі же і збівалі-паетаму іх уже нєт...
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08.06.2024 07:22 Відповісти
Та всі катери були знищені ще 24.02.2022.
Говношенков брехати не буде...
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08.06.2024 07:17 Відповісти
Завалили катер "Вихухоль"
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08.06.2024 07:19 Відповісти
дійшла черга до маловідомих корит тіпа "вихухоль", "похухоль", "нахухоль"...
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08.06.2024 07:32 Відповісти
а помните как они расстреляли катер с рыбаками ..а теперь вон она как повернулось..
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08.06.2024 07:35 Відповісти
кто мог подумать что дроны на воде станут таким гейм чейнджером в море)
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08.06.2024 07:41 Відповісти
негоже пропускати відомі. є ше ж сєрлівий і ссиклівий. до речі, де вони?
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08.06.2024 10:49 Відповісти
у, це великі корита. Думаю, що від гріха подалі їх перегнали до Новоросійська
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08.06.2024 11:54 Відповісти
Беспилотник в БНР

https://t.me/operativnoZSU/147968
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08.06.2024 08:05 Відповісти
хєрово цілились. Прохорівська нафтобаза https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B002 тут . Взагалі на неї можно було би і не пожалкувати одну ракету хаймарса (до НБ 80 км від кордону). Тим більше, що ця нафтобаза працює на харківське угрупування російських військ, які зараз атакують Харківщину.
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08.06.2024 09:17 Відповісти
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08.06.2024 08:17 Відповісти
в Черном море цели слишком малы либо слишком защищены.
давно пора уничтожать козлячие корыта в других морях.
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08.06.2024 09:02 Відповісти
Кацапи відкривали сьогодні курортний сезон в Криму ,
дуже весело і гучно
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08.06.2024 09:04 Відповісти
Як,тільки один катер знищили?Чому не вісімдесят три чи триста дев'яносто шість?Пора звільняти Розважаєва і призначати на його місце Конашенкова
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08.06.2024 09:11 Відповісти
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08.06.2024 09:11 Відповісти
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08.06.2024 09:13 Відповісти
А на фото безекіпажний катер?
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08.06.2024 09:24 Відповісти
Нихрена себе катер, если в домах стёкла повылетали...
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08.06.2024 09:31 Відповісти
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08.06.2024 09:34 Відповісти
бавовна, бавовна ! схавали тупі чмобіки?

це вам за 80% знищених ТЕС : вибите вікно
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08.06.2024 12:23 Відповісти
окна повылетали при знищенни???)
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08.06.2024 12:39 Відповісти
 
 