Вночі у Криму лунали вибухи. Развожаєв каже, що знищено безекіпажний катер. ФОТО
У ніч проти суботи, 8 червня, у тимчасово окупованому Криму лунали вихуби. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.
Зокрема, як зазначається, неспокійно було у районі Керчі та Севастополя.
Згодом так званий "голова" окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що нібито в районі Стрілецької бухти було знищено безекіпажний катер. За його словами, пошкоджень цивільної інфраструктури не зафіксовано.
Втім у соцмережах повідомляють, що в Севастополі вибуховою хвилею вибито вікна у будинках.
Топ коментарі
+11 Bob Fayn
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+6 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар08.06.2024 07:17
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Говношенков брехати не буде...
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давно пора уничтожать козлячие корыта в других морях.
дуже весело і гучно
це вам за 80% знищених ТЕС : вибите вікно