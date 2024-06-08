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Знищено 9 із 13 "Шахедів" та ракету Х-59, - Повітряні сили

Атака шахедами у ніч на 8 червня

У ніч на 8 червня 2024 року війська РФ атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області та здійснили пуски 13-ти ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з районів Курськ - РФ, та мис Чауда - Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Що знищила українська ППО?

Як зазначається, у результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев’ять "шахедів" і одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ППО збила 5 крилатих ракет та 48 ударних БпЛА з 53, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі
+4
Як не кожен день запускають з мису Чауда - може б якось іх там причесати ракетою
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08.06.2024 07:53
+2
Вже 2 р шмаляють звідти Шахедами а над тим мисом день і ніч гуляє супутник з якого можна прочитати назву на коробці сірників -- могли б додивитись
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08.06.2024 08:16
+2
Я ж не долар - шоб всім подобатись -- у Вас своє бачення - у мене своє
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08.06.2024 09:11
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Як не кожен день запускають з мису Чауда - може б якось іх там причесати ракетою
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08.06.2024 07:53 Відповісти
Ще одна високоціна порада?
там вони будуть чекати на Вашу ракетеу і запускають завжди з одного і тогож місця
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08.06.2024 08:06 Відповісти
Вже 2 р шмаляють звідти Шахедами а над тим мисом день і ніч гуляє супутник з якого можна прочитати назву на коробці сірників -- могли б додивитись
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08.06.2024 08:16 Відповісти
супутник не висить на одному місці, а бачить той мис з певною періодичністтю (добре відомою кацапам)

запускають шахіди з різних локацій того миса, підловити пускові під час розгортання - то фантастика
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08.06.2024 08:55 Відповісти
Там - високо в небі -- тисячі супутників
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08.06.2024 08:58 Відповісти
я би довічно банив не за образи, а за різну дурню щоб на корню зупиняти її поширення.
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08.06.2024 09:03 Відповісти
Я ж не долар - шоб всім подобатись -- у Вас своє бачення - у мене своє
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08.06.2024 09:11 Відповісти
у Вас не бачення, а віра в дурню і Ви її безсоромно поширюєте.
а проблема в тому, що ще тупіші сприймають це за правду.

те саме стосувалося і збиття шахідів, вже непевен, чи Ви вкурсі що довжина кола прямо пропорціональна його радіусу і цей факт має неабияке значення для кількості мобільних груп ППО необхідних для захисту певного об'єкта.
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08.06.2024 09:34 Відповісти
Вибачте шо не завжди тут - тренуюсь - рік назад пробігав стометрівку за 20 сек - зараз за 16 - мене збодрив якиись дідусь із США - иому 87р - і він пробігає за 17 сек. - недавно пиізжав підлікуватись сусід- офіцер з окопу і сказав шо ше рік - два таких боів -- підуть усі - і 18р і 60+
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08.06.2024 10:38 Відповісти
Ну так ну так - в Україні мільони автівок і всі вони то БМВ 5 серії ( а шо в небі тисячі супутників і всі вони мають не тіко камери для знімкування поверхні Землі а оптику шоб робити це в високій роздільній здатності - я вас розчарую шо перше шо друге не відповідає реальному стану речей ).
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08.06.2024 14:25 Відповісти
Курськ ще цілий?
А міг би взяти приклад із тезки- підводного човника ,про який смерючий монстр пу казав "ана утанула")
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08.06.2024 08:33 Відповісти
та хоча б москву без світла залишити, там васього пару критичних підстанцій уразити і кремлядь надовго в темряву зануриться, але я так зрозумів на це заборона є, не можна "нагнітати" це тільки кацапам все можна.
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08.06.2024 10:55 Відповісти
Шалигинська громада: зафіксовано мінометні (2 вибухи), артилерійські (6 вибухів) обстріли та удар БПЛА типу «Шахед» (4 вибухи). (Сумська обласна військова адміністрація)
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08.06.2024 08:49 Відповісти
Як заграло лайно рашистів у мережах!!!
Слава Україні!!! Тримаймося, та не реагуймо на ІПСО рашистів!!!
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08.06.2024 14:02 Відповісти
 
 