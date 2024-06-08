Знищено 9 із 13 "Шахедів" та ракету Х-59, - Повітряні сили
У ніч на 8 червня 2024 року війська РФ атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області та здійснили пуски 13-ти ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з районів Курськ - РФ, та мис Чауда - Крим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Що знищила українська ППО?
Як зазначається, у результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев’ять "шахедів" і одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.
Топ коментарі
+4 Валентин Коваль 7c749467
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+2 Валентин Коваль 7c749467
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+2 Валентин Коваль 7c749467
показати весь коментар08.06.2024 09:11
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Будь ласка, зачекайте...
там вони будуть чекати на Вашу ракетеу і запускають завжди з одного і тогож місця
запускають шахіди з різних локацій того миса, підловити пускові під час розгортання - то фантастика
а проблема в тому, що ще тупіші сприймають це за правду.
те саме стосувалося і збиття шахідів, вже непевен, чи Ви вкурсі що довжина кола прямо пропорціональна його радіусу і цей факт має неабияке значення для кількості мобільних груп ППО необхідних для захисту певного об'єкта.
А міг би взяти приклад із тезки- підводного човника ,про який смерючий монстр пу казав "ана утанула")
Слава Україні!!! Тримаймося, та не реагуймо на ІПСО рашистів!!!