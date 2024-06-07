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ППО (2920) Повітряні сили (2337) Олещук (109)

ППО збила 5 крилатих ракет та 48 ударних БпЛА з 53, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 7 червня ворог завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України зі стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС  та ударними БпЛА типу "Shahed-131/136".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Усього було застосовано 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА "Shahed-131/136".

"Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил", - йдеться в повідомленні.

В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.

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Результат роботи ППО

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4 бомбардувальники і всього 5 ракет? Чи вони там попадали по дорозі? Досить ймовірно, якщо прямо з конвейера..
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07.06.2024 07:55 Відповісти
на болотах, обычно, так и происходит
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07.06.2024 08:12 Відповісти
давайте разом розвинемо тему: коли на росіїї закінчяться ракети...
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07.06.2024 08:50 Відповісти
Двє-трі нєдєлі (арестович)
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07.06.2024 09:16 Відповісти
Загвоздка в іншому. Орки стріляють з району Каспія через високий процент незапуску ракет. А так падають в море. Пробували разок запускати з пісків Волгограда -зафіксували 4 падіння ракет у місці пуску.
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07.06.2024 11:37 Відповісти
І ще. Вони по Сирії пуляли теж з того району,маскували під пуски з кораблів Каспійської флотилії.
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07.06.2024 11:39 Відповісти
Для цих динозаврів це якраз нормально -2-3 ракети це максимум. Ненормально це 01.06. 24 коли 6 Ту-95МС випустили по Україні 35!!! Х-101\Х-555. До сих пір не можу зрозуміти ,що це було, хоча здогадуюсь.
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07.06.2024 13:02 Відповісти
Кацапи самі виготовляють ракети - це по - перше ,
по -друге , ракетами снабжає іх Кім Чен Ір і Іран ,
тому важко робити якісь прогнози 🙁
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07.06.2024 09:40 Відповісти
 
 