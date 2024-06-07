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ПВО (2485) Воздушные силы (1994) Олещук (107)

ПВО сбила 5 крылатых ракет и 48 ударных БпЛА из 53, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 7 июня враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры Украины со стратегической авиации - бомбардировщиков Ту-95МС и ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Всего было применено 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 53 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

"Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил", - говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя сбито 48 ударных БпЛА и 5 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях.

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Результат роботи ППО
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4 бомбардувальники і всього 5 ракет? Чи вони там попадали по дорозі? Досить ймовірно, якщо прямо з конвейера..
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07.06.2024 07:55 Ответить
на болотах, обычно, так и происходит
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07.06.2024 08:12 Ответить
давайте разом розвинемо тему: коли на росіїї закінчяться ракети...
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07.06.2024 08:50 Ответить
Двє-трі нєдєлі (арестович)
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07.06.2024 09:16 Ответить
Загвоздка в іншому. Орки стріляють з району Каспія через високий процент незапуску ракет. А так падають в море. Пробували разок запускати з пісків Волгограда -зафіксували 4 падіння ракет у місці пуску.
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07.06.2024 11:37 Ответить
І ще. Вони по Сирії пуляли теж з того району,маскували під пуски з кораблів Каспійської флотилії.
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07.06.2024 11:39 Ответить
Для цих динозаврів це якраз нормально -2-3 ракети це максимум. Ненормально це 01.06. 24 коли 6 Ту-95МС випустили по Україні 35!!! Х-101\Х-555. До сих пір не можу зрозуміти ,що це було, хоча здогадуюсь.
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07.06.2024 13:02 Ответить
Кацапи самі виготовляють ракети - це по - перше ,
по -друге , ракетами снабжає іх Кім Чен Ір і Іран ,
тому важко робити якісь прогнози 🙁
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07.06.2024 09:40 Ответить
 
 