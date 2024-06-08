Польські фермери можуть заблокувати пункт пропуску "Шегині-Медика" до кінця вересня, - Держприкордонслужба

Польські фермери можуть заблокувати рух у пункті пропуску "Шегині-Медика" до кінця вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Скільки триватиме блокування?

За наявною інформацією, польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині". Блокування може початися 9 червня о 10:00 і триватиме до кінця вересня.

Для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладнено рух, Держприкордонслужба повідомить додатково.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польські протестувальники розблокували пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне"