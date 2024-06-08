Польські фермери можуть заблокувати пункт пропуску "Шегині-Медика" до кінця вересня, - Держприкордонслужба
Польські фермери можуть заблокувати рух у пункті пропуску "Шегині-Медика" до кінця вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Скільки триватиме блокування?
За наявною інформацією, польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині". Блокування може початися 9 червня о 10:00 і триватиме до кінця вересня.
Для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладнено рух, Держприкордонслужба повідомить додатково.
Топ коментарі
+22 lammer ya
показати весь коментар08.06.2024 11:15
+18 Erlich Bachman
показати весь коментар08.06.2024 11:15
+17 Vadim Zertin
показати весь коментар08.06.2024 11:13
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Будь ласка, зачекайте...
А ще 50% - це політичні протести правих, які там завжди були проти України, а тепер це "проти", ще і щедро оплачується легкими грошима з Росії. От ентузіазм і пре.
А українці наносять потужий удар у відповідь - масово скупляють польські товари.
Пи.Си. пшеківське принципово не купую, навіть якщо дешевше нашої продукції.
Прості трудяги , яких хвилює виключно їх кишеня . А на Польшу їм глибоко посрати . Якщо московити їм запропонують вигідну ціну на їх товар , вони будуть волати "расєя вперде" . Що я навіть не виключаю й зараз (підкуп) .
Вони мене хвилюють меньше , ніж польський уряд , який не перевіряє цих шкірних інтересантів . Коли приймали Польшу в ЕС , то теж саме робили фермери у Франції . Вони йще хруш у Париж привозили й там різали прямо на площах . Тоді муслімів так не було як зараз й їх релігійними почуттями ніхто не рахувався . Тем більш , що фоермери там за Ліпена завжди були .
Але польське рольникє це приблизно як рузьке миротворцє - оксюморон. Але що вони робили раніше, до всіх цих блокад?
Вони давно в іншому житті...