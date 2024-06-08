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Польские фермеры могут заблокировать пункт пропуска "Шегини-Медыка" до конца сентября, - Госпогранслужба

страйк,поляки,польща,блокування

Польские фермеры могут заблокировать движение в пункте пропуска "Шегини-Медыка" до конца сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Сколько продлится блокирование?

По имеющейся информации, польские фермеры могут заблокировать движение в направлении пункта пропуска "Медыка", что напротив украинского "Шегини". Блокировка может начаться 9 июня в 10:00 и продлится до конца сентября.

Для каких именно категорий транспортных средств будет затруднено движение, Госпогранслужба сообщит дополнительно.

Читайте также: Польские фермеры будут блокировать движение грузовиков в КПП "Рава-Русская - Гребенне" до конца суток 6 июня, - ГПСУ
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Топ комментарии
+22
Якщо гарно і регулярно платять рублями, то нащо працювати?)
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08.06.2024 11:15
+18
Я завжди думав, що фермери обробляють землю, щось садять, збирають врожай..
Але польське рольникє це приблизно як рузьке миротворцє - оксюморон. Але що вони робили раніше, до всіх цих блокад?
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08.06.2024 11:15
+17
Хтось мені пояснить якого дідька цим довбням треба вже знову, яким нема чим зайнятись в розпал роботи на полі??
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08.06.2024 11:13
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Хтось мені пояснить якого дідька цим довбням треба вже знову, яким нема чим зайнятись в розпал роботи на полі??
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08.06.2024 11:13 Ответить
Якщо гарно і регулярно платять рублями, то нащо працювати?)
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08.06.2024 11:15 Ответить
Ого, прямо наче росіянського телевізора подивився..Слово в слово)
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08.06.2024 11:17 Ответить
50% - це нова польська традиція, блокувати кордон з Україною в разі будь-яких неприємностей, починаючи від того, що хтось наступив в автобусі на ногу.
А ще 50% - це політичні протести правих, які там завжди були проти України, а тепер це "проти", ще і щедро оплачується легкими грошима з Росії. От ентузіазм і пре.
А українці наносять потужий удар у відповідь - масово скупляють польські товари.
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08.06.2024 11:26 Ответить
Пшеківськими товарами забиті маркети й у вайбері повно каналів, через які можна купувати оте польське лайно. Раз керівництво країни не ввело заборону на польську продукцію значить з цього вони непогано заробляють, добиваючі українських виробників.

Пи.Си. пшеківське принципово не купую, навіть якщо дешевше нашої продукції.
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08.06.2024 11:38 Ответить
Я теж
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08.06.2024 12:55 Ответить
їм москалі платять.
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08.06.2024 11:52 Ответить
А Ви що колись вважали , що польські фермер це Фредерік Ніцше й Карл Поппер в одному флаконі . Аж ніяк ні .
Прості трудяги , яких хвилює виключно їх кишеня . А на Польшу їм глибоко посрати . Якщо московити їм запропонують вигідну ціну на їх товар , вони будуть волати "расєя вперде" . Що я навіть не виключаю й зараз (підкуп) .

Вони мене хвилюють меньше , ніж польський уряд , який не перевіряє цих шкірних інтересантів . Коли приймали Польшу в ЕС , то теж саме робили фермери у Франції . Вони йще хруш у Париж привозили й там різали прямо на площах . Тоді муслімів так не було як зараз й їх релігійними почуттями ніхто не рахувався . Тем більш , що фоермери там за Ліпена завжди були .
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08.06.2024 12:38 Ответить
Можуть і назовсім - ім же робити більше нєхер
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08.06.2024 11:14 Ответить
Я завжди думав, що фермери обробляють землю, щось садять, збирають врожай..
Але польське рольникє це приблизно як рузьке миротворцє - оксюморон. Але що вони робили раніше, до всіх цих блокад?
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08.06.2024 11:15 Ответить
Ні... фермери вже не ті...

Вони давно в іншому житті...
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08.06.2024 12:00 Ответить
Кацапскмй наступ - і знов блокада кардону з польшою, невже збіг?
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08.06.2024 11:20 Ответить
У поляків фермер - це назва окацапленого поляка , який не робить і круглий рік, а ві всьому заважає українцям і ******** цапам.
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08.06.2024 11:35 Ответить
Польським фермерам це блокування вилізе боком.
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08.06.2024 11:45 Ответить
не купуйте нічого польського. Заходиш в крамницю, а там одні польськи товари на полках, які вирощують ці фермери.
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08.06.2024 11:55 Ответить
Ау Європо! Це не просто польський кордон, це кордони Європи. Роби щось!
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08.06.2024 12:00 Ответить
Була б у нас влада, а не зе-пародія - уже б давно тих продажних пшеків у позу рекса поставили б. Не тільки ми від них залежні, їхня економіка на нас теж не слабо так зав'язана. Забороніть ввезення однієї тільки молочки на час блокади і подивимось, як довго вона протриває...
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08.06.2024 12:03 Ответить
Хочу лише нагадати , коли після Мюнхена гітлер окупував Чехословатчину "геніяльне" польстке керівництво зробило казкову "багатоходівку" й захопила клаптик чеської теріторії 50 кв. км . Вони мабуть тоді так пишалися своєїм хистом й розумом . Але це був останній рік влади цих "розумників" , й останній рік незалежності Польші на довгі 45 років . Так що , польські фермере теж саме роблять . За свої містечкові дрібні інтереси .
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08.06.2024 12:29 Ответить
интересно,сколько этим ******* забашляла рашка за их антиУкраинский саботаж?!
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08.06.2024 12:57 Ответить
нікчемні виродки.
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08.06.2024 13:19 Ответить
Так чому ж ніхто не оголошує вимог фермерів? Чи ми знов обісралися так, що стидно казати...
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08.06.2024 15:57 Ответить
З «фермерами» все ясно, чиїх вони будуть. А Туск чому на це дивиться крізь пальці?
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08.06.2024 17:26 Ответить
Ніколи пшеки не були нам братами,вони за копійку і рідну матір продадуть.Хочеться спитати,а де ЄС, чому не має ніякої реакції?А нашим перевізникам терміново потрібно міняти маршрут через інші країни,нехай ляхи блокують самі себе,ну а війскові грузи повинні супроводжувати вояки НАТО.
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08.06.2024 17:50 Ответить
 
 