Польские фермеры могут заблокировать пункт пропуска "Шегини-Медыка" до конца сентября, - Госпогранслужба
Польские фермеры могут заблокировать движение в пункте пропуска "Шегини-Медыка" до конца сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Сколько продлится блокирование?
По имеющейся информации, польские фермеры могут заблокировать движение в направлении пункта пропуска "Медыка", что напротив украинского "Шегини". Блокировка может начаться 9 июня в 10:00 и продлится до конца сентября.
Для каких именно категорий транспортных средств будет затруднено движение, Госпогранслужба сообщит дополнительно.
Топ комментарии
+22 lammer ya
показать весь комментарий08.06.2024 11:15
+18 Erlich Bachman
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+17 Vadim Zertin
показать весь комментарий08.06.2024 11:13
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А ще 50% - це політичні протести правих, які там завжди були проти України, а тепер це "проти", ще і щедро оплачується легкими грошима з Росії. От ентузіазм і пре.
А українці наносять потужий удар у відповідь - масово скупляють польські товари.
Пи.Си. пшеківське принципово не купую, навіть якщо дешевше нашої продукції.
Прості трудяги , яких хвилює виключно їх кишеня . А на Польшу їм глибоко посрати . Якщо московити їм запропонують вигідну ціну на їх товар , вони будуть волати "расєя вперде" . Що я навіть не виключаю й зараз (підкуп) .
Вони мене хвилюють меньше , ніж польський уряд , який не перевіряє цих шкірних інтересантів . Коли приймали Польшу в ЕС , то теж саме робили фермери у Франції . Вони йще хруш у Париж привозили й там різали прямо на площах . Тоді муслімів так не було як зараз й їх релігійними почуттями ніхто не рахувався . Тем більш , що фоермери там за Ліпена завжди були .
Але польське рольникє це приблизно як рузьке миротворцє - оксюморон. Але що вони робили раніше, до всіх цих блокад?
Вони давно в іншому житті...