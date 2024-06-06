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Госпогранслужба (6131) граница (5142) блокирование (459) Демченко Андрей (256)

Польские фермеры будут блокировать движение грузовиков в КПП "Рава-Русская - Гребенне" до конца суток 6 июня, - ГПСУ

Блокування КПП Рава-Руська на кордоні з Україною

Польские протестующие решили продолжить блокирование движения украинских грузовиков на пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенне" до конца суток 6 июня. Фермеры не разблокировали пункт пропуска в 14:00, как ранее сообщала польская сторона.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Блокирование польскими фермерами направления пункта пропуска Рава-Русская в указанное время, как это сообщалось ранее, в 14 часов 6 июня не завершится.

По результатам встречи с польскими коллегами, они сообщили, что предварительно разблокирование движения для грузовых транспортных средств в направлении польского пункта пропуска "Гребенне" участниками акции на территории Польши должно состояться в 00:00 07.06.24 года (по киевскому времени)", - рассказал Демченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские фермеры продолжают блокировать пункт пропуска "Рава-Руська - Гребенное", но обещают возобновить пропуск фур после обеда, - Госпогранслужба

По словам представителя ГПСУ, пока ситуация не изменилась: польские фермеры не пропускают грузовики на территорию Польши. Небольшое количество грузовиков пересекает границу в направлении Украины, около 60 за минувшие сутки.

По состоянию на утро в очереди на территории Польши находилось около 50 тяжеловозов.

Как информировал Цензор.НЕТ, 4 июня польские протестующие заблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенне" на границе с Украиной.
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Топ комментарии
+11
Кацапського чобота у себе в дупі
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06.06.2024 14:21
+11
То що вони проплачені то зрозуміло і не дивує. Дивує що польська влада ну от прям нічого не може зробити з заблокованими державними трасами.
От прям такі безпорадні в Польщі і поліція і прикордонники що прям сльози навертаються..
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06.06.2024 14:36
+7
Хтось може пояснити, шо вони хочуть?
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06.06.2024 14:17
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Хтось може пояснити, шо вони хочуть?
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06.06.2024 14:17 Ответить
Кацапського чобота у себе в дупі
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06.06.2024 14:21 Ответить
компенсації від ЄС для польських фермерів, які вирощують фундук. Бо не врожай, погано росте і велика конкуренція.
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06.06.2024 14:34 Ответить
ну то ж брати, тобі видніше
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06.06.2024 17:54 Ответить
Ті шо блокують мені не брати. У нас теж є ті шо кацапів ждуть. А ти вАлодЬЯ чиїх будеш?
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06.06.2024 17:57 Ответить
яких вантажівок?
ще, коли казали, що то покинуті вантажівки. водії, десь розбіглися по європам.
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06.06.2024 14:19 Ответить
Польські фермери блокуватимуть рух вантажівок у КПП "Рава-Руська - Гребенне" до кінця доби 6 червня, - ДПСУ" - у кацапни с деньгами совсем плохо?))) раньше шлюх для блокировки границы на месяца нанимали, теперь почасово?)))
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06.06.2024 14:29 Ответить
Фермери ходять на блокування, як на роботу. Хтось вірить, що їм за це не платять?
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06.06.2024 14:29 Ответить
це і є робота. Вони працюють у Приватній Виробничій Компанії "Rolnik".
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06.06.2024 14:38 Ответить
Все зрозуміло. Кацап рлатить - поляк (ХВермер) блокує. А га бульбашанському кордоні лад і спокій...
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06.06.2024 14:30 Ответить
Эскорт команда с предложением к кремлевским клиентам: "продлевать будете?"
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06.06.2024 14:31 Ответить
То що вони проплачені то зрозуміло і не дивує. Дивує що польська влада ну от прям нічого не може зробити з заблокованими державними трасами.
От прям такі безпорадні в Польщі і поліція і прикордонники що прям сльози навертаються..
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06.06.2024 14:36 Ответить
Правильно писати Польскі курви
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06.06.2024 14:37 Ответить
А що вони взагалі хочуть знов? Які ***** в цей раз вже вимоги? Це взагалі так смішно виглядає. Замість того щоб працювати краще і бути конкурентноздатним вони просто хочуть бабла Бо вони ***** красіві )))
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06.06.2024 14:41 Ответить
Хочуть мабудь, щоб укріїнці знову збирали їм полуницю, але українці послали нах...., ось і бастують!😁
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06.06.2024 14:58 Ответить
Ви це серйозно? Ніхто нікого не послав,збирають полуницю аж бігом, українців багато в Польщі, за роботою черга стоїть, гроші всім потрібні.
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06.06.2024 16:02 Ответить
Думали Туск при памяті,та де там,іде на поводу у своїх коаліціянтів.А пшеки,замість працювати в полі,задовільняються москальською платнею.Вони за гроші і маму рідну продадуть,ще одні"брати"грьобані.
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06.06.2024 14:41 Ответить
Отказываемся от польских товаров
Я отказался от всего где польский штрихкод. Ничего личного. Только бизнес.
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06.06.2024 14:42 Ответить
что хотят эти люди на тракторах стоимостью под сотню тысяч евро, с дотациями в десятки тысяч евро от ЕС? они в 90-е годы уничтожили некоторые секторы немецкого сельского хозяйства, завалив Германию своими продуктами за гранты самой же Германии. Что хотят эти упитанные здоровые и веселые (на видео) люди, никогда не знавшие войны?
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06.06.2024 15:31 Ответить
за сколько этих тварей кацапы купили?!
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06.06.2024 16:18 Ответить
А що вони вимогають? Українських заробітчан на трускавку? Так потяг вже пішов.
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06.06.2024 16:26 Ответить
А чому ніхто не оголошує фермерських вимог? Вони ж щось вимагають. Чи ми знову обісрались, обвалюючи польські ринки сільгосппродукції????
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06.06.2024 16:29 Ответить
Там їм безпечніше - Українська ППО захищає
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06.06.2024 17:04 Ответить
не кордон, а цирк
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06.06.2024 18:20 Ответить
их все достали, вот
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06.06.2024 21:37 Ответить
 
 