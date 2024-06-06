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Госпогранслужба (6131) граница (5142) Демченко Андрей (256)

Польские фермеры продолжают блокировать пункт пропуска "Рава-Руська - Гребенное", но обещают возобновить пропуск фур после обеда, - Госпогранслужба

Блокування кордону з Польщею

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"На въезд в Польшу они вообще не пропускают фуры. За минувшие сутки это нулевой показатель. Ни одна фура со стороны Украины в Польшу не заехала. В сторону Украины определенное движение происходит: за минувшие сутки около 60 фур заехали на этом направлении на территорию Украины", - сказал Демченко.

Он отметил, что по информации от польских коллег, блокада должна прекратиться сегодня в 14:00.

Другие пункты пропуска на польско-украинской границе не заблокированы, говорит Демченко.

Также читайте: Польские фермеры продолжают блокирование движения грузовиков на КПП "Рава-Руська – Гребенне", - ГПСУ
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Кацапы только до обеда проплатили?
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06.06.2024 11:06 Ответить
шкода часу рольніки ідіть в поле! сезон
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06.06.2024 11:41 Ответить
То не фермери а безробітні за кацапські гроші
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06.06.2024 12:23 Ответить
Виникає загальне питання! У республіки Польща, як у держави, є взагалі прикордонна служба, митниця..? Поліція та прокуратура з судами, зрештою? Що це за держава, в якій якісь довбойолопи-напівбандити можуть безперешкодно і безкарно на кордонах заміняти державу?
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06.06.2024 12:27 Ответить
Можу підписатись під кожним словом,але надіюсь,що колись їм гигнеиться за все це.
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06.06.2024 13:02 Ответить
Заплатили тільки до обіду.
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06.06.2024 14:58 Ответить
 
 