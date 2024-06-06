Польские фермеры продолжают блокировать пункт пропуска "Рава-Руська - Гребенное", но обещают возобновить пропуск фур после обеда, - Госпогранслужба
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
"На въезд в Польшу они вообще не пропускают фуры. За минувшие сутки это нулевой показатель. Ни одна фура со стороны Украины в Польшу не заехала. В сторону Украины определенное движение происходит: за минувшие сутки около 60 фур заехали на этом направлении на территорию Украины", - сказал Демченко.
Он отметил, что по информации от польских коллег, блокада должна прекратиться сегодня в 14:00.
Другие пункты пропуска на польско-украинской границе не заблокированы, говорит Демченко.
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