Польские фермеры продолжают блокировать пункт пропуска "Рава-Руська - Гребенное", но обещают возобновить пропуск фур после обеда, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"На въезд в Польшу они вообще не пропускают фуры. За минувшие сутки это нулевой показатель. Ни одна фура со стороны Украины в Польшу не заехала. В сторону Украины определенное движение происходит: за минувшие сутки около 60 фур заехали на этом направлении на территорию Украины", - сказал Демченко.

Он отметил, что по информации от польских коллег, блокада должна прекратиться сегодня в 14:00.

Другие пункты пропуска на польско-украинской границе не заблокированы, говорит Демченко.

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