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Польские фермеры продолжают блокирование движения грузовиков на КПП "Рава-Руська – Гребенне", - ГПСУ

Поляки заблокували рух вантажівок

Поляки блокируют движение грузовиков на пункте пропуска "Рава-Руська - Гребенне". Ситуация по состоянию на утро 5 июня 2024 года - без изменений.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Блокирование продолжается. Без изменений", - отметил он.

Ранее пограничники сообщали, что во время блокирования грузового участка в ПП "Рава-Руська - Гребенне" в направлении на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами.

Пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях будет осуществляться постоянно.

Читайте также: Варшава не останавливала переговоров с Киевом по поводу протестов фермеров, - посол Зварич

Как информировал Цензор.НЕТ, 4 июня польские протестующие заблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Руська - Гребенне" на границе с Украиной.

Продолжается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.

Автор: 

Госпогранслужба (6431) граница (5270) Польша (8410) фермер (187) блокирование (462)


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Топ комментарии
+10
а що тепер? вимагають від ЄС компенсацій за вимерзлі фісташкові дерева?
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05.06.2024 11:13
+6
А на Польсько-Білоруський кордон вони не хочуть переміститися? Там нелегали лізуть, як таргани. Чи за таке кацапи не заплатять?...
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05.06.2024 11:17
+6
Насадили бананів, а вони чомусь не ростуть - чим не привід для блокади?
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05.06.2024 11:28
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а що тепер? вимагають від ЄС компенсацій за вимерзлі фісташкові дерева?
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05.06.2024 11:13 Ответить
Насадили бананів, а вони чомусь не ростуть - чим не привід для блокади?
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05.06.2024 11:28 Ответить
Вантажівка із нашим товаром, вже другий день намагається вирулити із пікета на півдні Франції, кордон із Іспанією. Пішла чергова серія заколотів фермерів ЄС проти Зелених вимог до агропродукції. І поляки, так як і наші люди і французи із іспанцями побігли до найближчого автобану, а ще краще до автобану на межі із кордоном..
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05.06.2024 12:52 Ответить
Усе правильно. У Польші 1.5млн. фермерів, це основа нації. На франко-іспанському кордоні теж саме. Аби в нас було 10+ млн. фермерів, а не 15 агробаронів, то було б краще.
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05.06.2024 14:51 Ответить
Ці ваші 10+ лямів фермерів були би фул - жебраками - в нас десь під 30 лямів гектарів орних земель а це по три гектари на одного вашого фермера ( шо майже в десять разів менше ніж в Польщі на одного фермера ).
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05.06.2024 15:23 Ответить
Уся Європа дотує фермерів задля отримання чистих продуктів. Я не проти щоб в нас було 20млн. фермерів. Хочемо їсти натуральне, а не хімію - це дорого.
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05.06.2024 17:12 Ответить
Зрозуміло - а дотувати хто буде ?
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05.06.2024 17:27 Ответить
Уряд.
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05.06.2024 17:31 Ответить
В уряду своїх грошей якби ніту - так хто дотувати буде ?
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05.06.2024 17:34 Ответить
Це проблеми уряду та, взагалі, інша тема.
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05.06.2024 17:40 Ответить
Ніт це не інша проблема - звідки уряд візьме бабоси на вашу мрію ?
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05.06.2024 18:01 Ответить
"Ніт - застаріле найменування одиниці вимірювання яскравості поверхні. Слово повстало від схрещення українського "ні" з російським "нет".

Я не маю відношення до проблем уряду, але хочу їсти продукти без нітратів.
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05.06.2024 18:23 Ответить
Так зрозуміло - або ви троль або не зовсім розумний індивід , так хто ви шановний ?
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05.06.2024 19:30 Ответить
Що апять?!
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05.06.2024 11:15 Ответить
да-кацапи продовжують срати...
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05.06.2024 11:16 Ответить
Ні, полуниці хотять європейцям по 30 баксів втулити і знову дотації за свою не ефективну працю вибити...
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05.06.2024 11:15 Ответить
Поки більше схоже на дії задля занепокоєння, ніж на реальну блокаду, як раніше.
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05.06.2024 11:16 Ответить
Развернуть огромный экран и нон стоп транслировать слова московитов, где они угрожают уничтожить Польшу ЯО.
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05.06.2024 11:17 Ответить
А на Польсько-Білоруський кордон вони не хочуть переміститися? Там нелегали лізуть, як таргани. Чи за таке кацапи не заплатять?...
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05.06.2024 11:17 Ответить
Ага, там від білоруських арабів можно в диню отримати...
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05.06.2024 11:23 Ответить
Там ще польсько- російський кордон є, де жодного блокувальника взагалі не було...
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05.06.2024 11:25 Ответить
З усього або Туск не працює, або польська спецслужба. кацапи у Польщі почуваються наче у Бєлгороді. І небезпечно, і корисно.
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05.06.2024 11:19 Ответить
Дайте їм вже пісди цим рольнікам.
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05.06.2024 11:22 Ответить
А що там пан Туск? Це така його допомога Україні, про яку воно жванділо з кожної праски?
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05.06.2024 11:23 Ответить
Як мати таких друзів,той ворогів не треба.Пшеки,а чого ж ви не блокуєте кордон з білорусами,чи там москальня не платить? І де влада креїни і ЄС,що так запросто кожне може перекрити стратегічний об'єкт,чому не було ні яких відшкодувань,за втрати понесені Україною?У сволочей не має жодного співчуття,що ми ведемо таку кровопролитну війну.Але що дивуватися,подивиттись на історію наших стосунків і все стає зрозумілим.
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05.06.2024 11:36 Ответить
Україна, з-за блокади поляків, не понесла ніяких втрат. Втратили укр.агромагнати та польські перекупники.
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05.06.2024 14:53 Ответить
Поляки засранці. Але зараз по всій Європі викривають провокації російських спецслужб. У Франції, Німеччині, Британії...
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05.06.2024 11:37 Ответить
Кремль проплатив...
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05.06.2024 11:49 Ответить
Цензор рекламує «медіабраму»: *****, танкер Карлсон, Стівена Сігал… зайшов-підбірка статей всі проти України, вирішуйте самі ми, тіпа, тільки подаємо інформацію. Як на мене чергове кацапчьке хитрожопе іпс
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05.06.2024 11:57 Ответить
Як тільки американці та інші наші союзники дозволили бити по мацковії своєю зброєю, одразу вилізли "польськіє хвєрмєри"
Савпадєніє ? Не думаю ))))
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05.06.2024 12:25 Ответить
Це агонія польського фермерства. Є дослідження економістів ЄС, що вони з своїм мініфермерством не виживуть ,так як там неможливо застосовувати ******* агротехнології.
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05.06.2024 12:30 Ответить
Я теж таке чув від польського аналітика, мовляв, поляки хочуть зберегти умовне село, але для цього треба отримувати субсидії з ЄС. Поки що це вдавалося, але всьому приходить край.

До речі, це саме стосується й майбутнього України. Доведеться робити вибір.
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05.06.2024 14:15 Ответить
Вибір простий. Ми маємо продовольство на продаж. Усі хочуть їсти. Вирощуємо, продаємо, але маємо створити сильну армію задля захисту суто нашіх інтересів. Кругова оборона, іншого нам не світить.
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05.06.2024 14:59 Ответить
Всі хочуть їсти, але купуватимуть найдешевше продовольство, яке продукує найефективніше сільське господарство.

Ми поки що не можемо цим похвалитися.

btw: найбільшим експортером помідорів у ЄС є Голландія. Не Італія чи Іспанія з Португалією зі сприятливішими для цих овочів умовами, а Голландія. Бо має ефективніше с/г.
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05.06.2024 15:34 Ответить
Питання у тому для кого вирощувати. Або ми маємо 5млн. фермерів, дотуємо їх, отримуємо якісне, або маємо 15 агромагнатів, вирощуємо сою, соняшник, кукурудзу задешево та проблеми с селом
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05.06.2024 17:07 Ответить
Нікчемні виродки...
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05.06.2024 14:12 Ответить
 
 