Польские фермеры продолжают блокирование движения грузовиков на КПП "Рава-Руська – Гребенне", - ГПСУ
Поляки блокируют движение грузовиков на пункте пропуска "Рава-Руська - Гребенне". Ситуация по состоянию на утро 5 июня 2024 года - без изменений.
Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Блокирование продолжается. Без изменений", - отметил он.
Ранее пограничники сообщали, что во время блокирования грузового участка в ПП "Рава-Руська - Гребенне" в направлении на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами.
Пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях будет осуществляться постоянно.
Как информировал Цензор.НЕТ, 4 июня польские протестующие заблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Руська - Гребенне" на границе с Украиной.
Продолжается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.
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Я не маю відношення до проблем уряду, але хочу їсти продукти без нітратів.
Савпадєніє ? Не думаю ))))
До речі, це саме стосується й майбутнього України. Доведеться робити вибір.
Ми поки що не можемо цим похвалитися.
btw: найбільшим експортером помідорів у ЄС є Голландія. Не Італія чи Іспанія з Португалією зі сприятливішими для цих овочів умовами, а Голландія. Бо має ефективніше с/г.