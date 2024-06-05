Польские фермеры продолжают блокирование движения грузовиков на КПП "Рава-Руська – Гребенне", - ГПСУ

Поляки блокируют движение грузовиков на пункте пропуска "Рава-Руська - Гребенне". Ситуация по состоянию на утро 5 июня 2024 года - без изменений.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Блокирование продолжается. Без изменений", - отметил он.

Ранее пограничники сообщали, что во время блокирования грузового участка в ПП "Рава-Руська - Гребенне" в направлении на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами.

Пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях будет осуществляться постоянно.

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Как информировал Цензор.НЕТ, 4 июня польские протестующие заблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Руська - Гребенне" на границе с Украиной.

Продолжается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.