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Новини
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Польські фермери продовжують блокування руху вантажівок на КПП "Рава-Руська – Гребенне", - ДПСУ

Поляки заблокували рух вантажівок

Поляки блокують рух вантажівок на пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне". Ситуація станом на ранок 5 червня 2024 року без змін. 

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Блокування триває. Без змін", - зазначив він.

Раніше прикордонники повідомляли, що під час блокування вантажної ділянки в ПП "Рава-Руська - Гребенне" у напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.

Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках буде здійснюватися постійно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польські фермери відновлять блокаду першого пункту пропуску на кордоні з Україною. Поки що – на два дні

Як інформував Цензор.НЕТ, 4 червня польські протестувальники заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" на кордоні з Україною.

Триває повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5987) кордон (4769) Польща (8504) фермер (387) блокування (650)


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Топ коментарі
+10
а що тепер? вимагають від ЄС компенсацій за вимерзлі фісташкові дерева?
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05.06.2024 11:13
+6
А на Польсько-Білоруський кордон вони не хочуть переміститися? Там нелегали лізуть, як таргани. Чи за таке кацапи не заплатять?...
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05.06.2024 11:17
+6
Насадили бананів, а вони чомусь не ростуть - чим не привід для блокади?
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05.06.2024 11:28
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а що тепер? вимагають від ЄС компенсацій за вимерзлі фісташкові дерева?
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05.06.2024 11:13 Відповісти
Насадили бананів, а вони чомусь не ростуть - чим не привід для блокади?
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05.06.2024 11:28 Відповісти
Вантажівка із нашим товаром, вже другий день намагається вирулити із пікета на півдні Франції, кордон із Іспанією. Пішла чергова серія заколотів фермерів ЄС проти Зелених вимог до агропродукції. І поляки, так як і наші люди і французи із іспанцями побігли до найближчого автобану, а ще краще до автобану на межі із кордоном..
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05.06.2024 12:52 Відповісти
Усе правильно. У Польші 1.5млн. фермерів, це основа нації. На франко-іспанському кордоні теж саме. Аби в нас було 10+ млн. фермерів, а не 15 агробаронів, то було б краще.
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05.06.2024 14:51 Відповісти
Ці ваші 10+ лямів фермерів були би фул - жебраками - в нас десь під 30 лямів гектарів орних земель а це по три гектари на одного вашого фермера ( шо майже в десять разів менше ніж в Польщі на одного фермера ).
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05.06.2024 15:23 Відповісти
Уся Європа дотує фермерів задля отримання чистих продуктів. Я не проти щоб в нас було 20млн. фермерів. Хочемо їсти натуральне, а не хімію - це дорого.
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05.06.2024 17:12 Відповісти
Зрозуміло - а дотувати хто буде ?
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05.06.2024 17:27 Відповісти
Уряд.
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05.06.2024 17:31 Відповісти
В уряду своїх грошей якби ніту - так хто дотувати буде ?
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05.06.2024 17:34 Відповісти
Це проблеми уряду та, взагалі, інша тема.
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05.06.2024 17:40 Відповісти
Ніт це не інша проблема - звідки уряд візьме бабоси на вашу мрію ?
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05.06.2024 18:01 Відповісти
"Ніт - застаріле найменування одиниці вимірювання яскравості поверхні. Слово повстало від схрещення українського "ні" з російським "нет".

Я не маю відношення до проблем уряду, але хочу їсти продукти без нітратів.
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05.06.2024 18:23 Відповісти
Так зрозуміло - або ви троль або не зовсім розумний індивід , так хто ви шановний ?
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05.06.2024 19:30 Відповісти
Що апять?!
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05.06.2024 11:15 Відповісти
да-кацапи продовжують срати...
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05.06.2024 11:16 Відповісти
Ні, полуниці хотять європейцям по 30 баксів втулити і знову дотації за свою не ефективну працю вибити...
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05.06.2024 11:15 Відповісти
Поки більше схоже на дії задля занепокоєння, ніж на реальну блокаду, як раніше.
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05.06.2024 11:16 Відповісти
Развернуть огромный экран и нон стоп транслировать слова московитов, где они угрожают уничтожить Польшу ЯО.
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05.06.2024 11:17 Відповісти
А на Польсько-Білоруський кордон вони не хочуть переміститися? Там нелегали лізуть, як таргани. Чи за таке кацапи не заплатять?...
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05.06.2024 11:17 Відповісти
Ага, там від білоруських арабів можно в диню отримати...
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05.06.2024 11:23 Відповісти
Там ще польсько- російський кордон є, де жодного блокувальника взагалі не було...
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05.06.2024 11:25 Відповісти
З усього або Туск не працює, або польська спецслужба. кацапи у Польщі почуваються наче у Бєлгороді. І небезпечно, і корисно.
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05.06.2024 11:19 Відповісти
Дайте їм вже пісди цим рольнікам.
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05.06.2024 11:22 Відповісти
А що там пан Туск? Це така його допомога Україні, про яку воно жванділо з кожної праски?
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05.06.2024 11:23 Відповісти
Як мати таких друзів,той ворогів не треба.Пшеки,а чого ж ви не блокуєте кордон з білорусами,чи там москальня не платить? І де влада креїни і ЄС,що так запросто кожне може перекрити стратегічний об'єкт,чому не було ні яких відшкодувань,за втрати понесені Україною?У сволочей не має жодного співчуття,що ми ведемо таку кровопролитну війну.Але що дивуватися,подивиттись на історію наших стосунків і все стає зрозумілим.
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05.06.2024 11:36 Відповісти
Україна, з-за блокади поляків, не понесла ніяких втрат. Втратили укр.агромагнати та польські перекупники.
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05.06.2024 14:53 Відповісти
Поляки засранці. Але зараз по всій Європі викривають провокації російських спецслужб. У Франції, Німеччині, Британії...
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05.06.2024 11:37 Відповісти
Кремль проплатив...
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05.06.2024 11:49 Відповісти
Цензор рекламує «медіабраму»: *****, танкер Карлсон, Стівена Сігал… зайшов-підбірка статей всі проти України, вирішуйте самі ми, тіпа, тільки подаємо інформацію. Як на мене чергове кацапчьке хитрожопе іпс
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05.06.2024 11:57 Відповісти
Як тільки американці та інші наші союзники дозволили бити по мацковії своєю зброєю, одразу вилізли "польськіє хвєрмєри"
Савпадєніє ? Не думаю ))))
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05.06.2024 12:25 Відповісти
Це агонія польського фермерства. Є дослідження економістів ЄС, що вони з своїм мініфермерством не виживуть ,так як там неможливо застосовувати ******* агротехнології.
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05.06.2024 12:30 Відповісти
Я теж таке чув від польського аналітика, мовляв, поляки хочуть зберегти умовне село, але для цього треба отримувати субсидії з ЄС. Поки що це вдавалося, але всьому приходить край.

До речі, це саме стосується й майбутнього України. Доведеться робити вибір.
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05.06.2024 14:15 Відповісти
Вибір простий. Ми маємо продовольство на продаж. Усі хочуть їсти. Вирощуємо, продаємо, але маємо створити сильну армію задля захисту суто нашіх інтересів. Кругова оборона, іншого нам не світить.
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05.06.2024 14:59 Відповісти
Всі хочуть їсти, але купуватимуть найдешевше продовольство, яке продукує найефективніше сільське господарство.

Ми поки що не можемо цим похвалитися.

btw: найбільшим експортером помідорів у ЄС є Голландія. Не Італія чи Іспанія з Португалією зі сприятливішими для цих овочів умовами, а Голландія. Бо має ефективніше с/г.
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05.06.2024 15:34 Відповісти
Питання у тому для кого вирощувати. Або ми маємо 5млн. фермерів, дотуємо їх, отримуємо якісне, або маємо 15 агромагнатів, вирощуємо сою, соняшник, кукурудзу задешево та проблеми с селом
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05.06.2024 17:07 Відповісти
Нікчемні виродки...
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05.06.2024 14:12 Відповісти
 
 