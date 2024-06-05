Польські фермери продовжують блокування руху вантажівок на КПП "Рава-Руська – Гребенне", - ДПСУ
Поляки блокують рух вантажівок на пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне". Ситуація станом на ранок 5 червня 2024 року без змін.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Блокування триває. Без змін", - зазначив він.
Раніше прикордонники повідомляли, що під час блокування вантажної ділянки в ПП "Рава-Руська - Гребенне" у напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.
Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках буде здійснюватися постійно.
Як інформував Цензор.НЕТ, 4 червня польські протестувальники заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" на кордоні з Україною.
Триває повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я не маю відношення до проблем уряду, але хочу їсти продукти без нітратів.
Савпадєніє ? Не думаю ))))
До речі, це саме стосується й майбутнього України. Доведеться робити вибір.
Ми поки що не можемо цим похвалитися.
btw: найбільшим експортером помідорів у ЄС є Голландія. Не Італія чи Іспанія з Португалією зі сприятливішими для цих овочів умовами, а Голландія. Бо має ефективніше с/г.