Польські фермери продовжують блокування руху вантажівок на КПП "Рава-Руська – Гребенне", - ДПСУ

Поляки блокують рух вантажівок на пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне". Ситуація станом на ранок 5 червня 2024 року без змін.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Блокування триває. Без змін", - зазначив він.

Раніше прикордонники повідомляли, що під час блокування вантажної ділянки в ПП "Рава-Руська - Гребенне" у напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.

Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках буде здійснюватися постійно.

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Як інформував Цензор.НЕТ, 4 червня польські протестувальники заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" на кордоні з Україною.

Триває повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.