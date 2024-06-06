Польські фермери продовжують блокувати пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне", але обіцяють відновити пропуск вантажівок після обіду, - Держприкордонслужба
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"На в’їзд в Польщу вони взагалі не пропускають вантажівки. За минулу добу це нульовий показник. Ні одна вантажівка з боку України в Польщу не заїхала. У бік України певний рух відбувається, за минулу добу це близько 60 вантажівок заїхало на цьому напрямку на територію України", - сказав Демченко.
Він зазначив, що, за інформацією від польських колег, блокада має припинитися сьогодні о 14:00.
Інші пункти пропуску на польсько-українському кордоні не заблоковані, каже Демченко.
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Семен Шевчук
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