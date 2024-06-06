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Польські фермери продовжують блокувати пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне", але обіцяють відновити пропуск вантажівок після обіду, - Держприкордонслужба

Блокування кордону з Польщею

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на "Радіо Свобода", про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"На в’їзд в Польщу вони взагалі не пропускають вантажівки. За минулу добу це нульовий показник. Ні одна вантажівка з боку України в Польщу не заїхала. У бік України певний рух відбувається, за минулу добу це близько 60 вантажівок заїхало на цьому напрямку на територію України", - сказав Демченко.

Він зазначив, що, за інформацією від польських колег, блокада має припинитися сьогодні о 14:00.

Інші пункти пропуску на польсько-українському кордоні не заблоковані, каже Демченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польські фермери продовжують блокування руху вантажівок на КПП "Рава-Руська – Гребенне", - ДПСУ

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5987) кордон (4769) Демченко Андрій (347)


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Кацапы только до обеда проплатили?
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06.06.2024 11:06 Відповісти
шкода часу рольніки ідіть в поле! сезон
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06.06.2024 11:41 Відповісти
То не фермери а безробітні за кацапські гроші
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06.06.2024 12:23 Відповісти
Виникає загальне питання! У республіки Польща, як у держави, є взагалі прикордонна служба, митниця..? Поліція та прокуратура з судами, зрештою? Що це за держава, в якій якісь довбойолопи-напівбандити можуть безперешкодно і безкарно на кордонах заміняти державу?
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06.06.2024 12:27 Відповісти
Можу підписатись під кожним словом,але надіюсь,що колись їм гигнеиться за все це.
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06.06.2024 13:02 Відповісти
Заплатили тільки до обіду.
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06.06.2024 14:58 Відповісти
 
 