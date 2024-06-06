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Новини
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Польські фермери блокуватимуть рух вантажівок у КПП "Рава-Руська - Гребенне" до кінця доби 6 червня, - ДПСУ

Блокування КПП Рава-Руська на кордоні з Україною

Польські протестувальники вирішили продовжити блокування руху українських вантажівок на пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" до кінця доби 6 червня. Фермери не розблокували пункт пропуску о 14:00, як раніше повідомляла польська сторона.

Про це заявив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"Блокування польськими фермерами напрямку пункту пропуску Рава-Руська в зазначений час, як це повідомлялося раніше, о 14 годині 6 червня не завершиться.

За результатами зустрічі з польськими колегами, вони повідомили, що попередньо розблокування руху для вантажних транспортних засобів у напрямку польського пункту пропуску "Гребенне" учасниками акції на території Польщі має відбутися о 00:00 07.06.24 року (за київським часом)", - розповів Демченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польські фермери продовжують блокувати пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне", але обіцяють відновити пропуск вантажівок після обіду, - Держприкордонслужба

За словами речника ДПСУ, наразі ситуація не змінилася: польські фермери не пропускають вантажівки на територію Польщі. Невелика кількість вантажівок перетинає кордон в напрямку України, близько 60 за минулу добу.

Станом на ранок у черзі на території Польщі перебувало близько 50 ваговозів.

Як інформував Цензор.НЕТ, 4 червня польські протестувальники заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" на кордоні з Україною.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5987) кордон (4769) блокування (650) Демченко Андрій (347)


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Топ коментарі
+11
Кацапського чобота у себе в дупі
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06.06.2024 14:21
+11
То що вони проплачені то зрозуміло і не дивує. Дивує що польська влада ну от прям нічого не може зробити з заблокованими державними трасами.
От прям такі безпорадні в Польщі і поліція і прикордонники що прям сльози навертаються..
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06.06.2024 14:36
+7
Хтось може пояснити, шо вони хочуть?
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06.06.2024 14:17
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Хтось може пояснити, шо вони хочуть?
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06.06.2024 14:17 Відповісти
Кацапського чобота у себе в дупі
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06.06.2024 14:21 Відповісти
компенсації від ЄС для польських фермерів, які вирощують фундук. Бо не врожай, погано росте і велика конкуренція.
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06.06.2024 14:34 Відповісти
ну то ж брати, тобі видніше
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06.06.2024 17:54 Відповісти
Ті шо блокують мені не брати. У нас теж є ті шо кацапів ждуть. А ти вАлодЬЯ чиїх будеш?
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06.06.2024 17:57 Відповісти
яких вантажівок?
ще, коли казали, що то покинуті вантажівки. водії, десь розбіглися по європам.
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06.06.2024 14:19 Відповісти
Польські фермери блокуватимуть рух вантажівок у КПП "Рава-Руська - Гребенне" до кінця доби 6 червня, - ДПСУ" - у кацапни с деньгами совсем плохо?))) раньше шлюх для блокировки границы на месяца нанимали, теперь почасово?)))
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06.06.2024 14:29 Відповісти
Фермери ходять на блокування, як на роботу. Хтось вірить, що їм за це не платять?
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06.06.2024 14:29 Відповісти
це і є робота. Вони працюють у Приватній Виробничій Компанії "Rolnik".
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06.06.2024 14:38 Відповісти
Все зрозуміло. Кацап рлатить - поляк (ХВермер) блокує. А га бульбашанському кордоні лад і спокій...
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06.06.2024 14:30 Відповісти
Эскорт команда с предложением к кремлевским клиентам: "продлевать будете?"
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06.06.2024 14:31 Відповісти
То що вони проплачені то зрозуміло і не дивує. Дивує що польська влада ну от прям нічого не може зробити з заблокованими державними трасами.
От прям такі безпорадні в Польщі і поліція і прикордонники що прям сльози навертаються..
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06.06.2024 14:36 Відповісти
Правильно писати Польскі курви
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06.06.2024 14:37 Відповісти
А що вони взагалі хочуть знов? Які ***** в цей раз вже вимоги? Це взагалі так смішно виглядає. Замість того щоб працювати краще і бути конкурентноздатним вони просто хочуть бабла Бо вони ***** красіві )))
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06.06.2024 14:41 Відповісти
Хочуть мабудь, щоб укріїнці знову збирали їм полуницю, але українці послали нах...., ось і бастують!😁
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06.06.2024 14:58 Відповісти
Ви це серйозно? Ніхто нікого не послав,збирають полуницю аж бігом, українців багато в Польщі, за роботою черга стоїть, гроші всім потрібні.
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06.06.2024 16:02 Відповісти
Думали Туск при памяті,та де там,іде на поводу у своїх коаліціянтів.А пшеки,замість працювати в полі,задовільняються москальською платнею.Вони за гроші і маму рідну продадуть,ще одні"брати"грьобані.
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06.06.2024 14:41 Відповісти
Отказываемся от польских товаров
Я отказался от всего где польский штрихкод. Ничего личного. Только бизнес.
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06.06.2024 14:42 Відповісти
что хотят эти люди на тракторах стоимостью под сотню тысяч евро, с дотациями в десятки тысяч евро от ЕС? они в 90-е годы уничтожили некоторые секторы немецкого сельского хозяйства, завалив Германию своими продуктами за гранты самой же Германии. Что хотят эти упитанные здоровые и веселые (на видео) люди, никогда не знавшие войны?
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06.06.2024 15:31 Відповісти
за сколько этих тварей кацапы купили?!
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06.06.2024 16:18 Відповісти
А що вони вимогають? Українських заробітчан на трускавку? Так потяг вже пішов.
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06.06.2024 16:26 Відповісти
А чому ніхто не оголошує фермерських вимог? Вони ж щось вимагають. Чи ми знову обісрались, обвалюючи польські ринки сільгосппродукції????
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06.06.2024 16:29 Відповісти
Там їм безпечніше - Українська ППО захищає
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06.06.2024 17:04 Відповісти
не кордон, а цирк
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06.06.2024 18:20 Відповісти
их все достали, вот
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06.06.2024 21:37 Відповісти
 
 