Тривають бої у районі Глибокого та Красногорівки, - Генштаб

Найбільшу активність ворог продовжує проявляти на Покровському напрямку. Наразі загальна кількість ворожих атак на лінії бойового зіткнення досягла 51.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли території України

Як зазначається, російські загарбники з території РФ завдали мінометні обстріли наших позицій у Чернігівській та Сумській областях, зокрема в районах Попівки з напрямку В'язового Бєлгородської обл., Вільчиків з напрямку Балишовки Брянської обл., Хрінівки з напрямку Климового Брянської обл. та Новодмитрівки з напрямку Теребреного Бєлгородської обл.

Також читайте: Сили оборони відбили атаки ворога в районах Вовчанська та Липців, втрат позицій немає, - Генштаб

Обстановка на Харківщині

За даними Генштабу, на Харківському напрямку триває боєзіткнення в районі Глибокого. Це вже третя атака на напрямку за сьогодні. Російські окупанти застосовували КАБи з напрямку Шебекіно по районах Білого Колодязя та Тихого. Некерованими авіаційними ракетами атакували район Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку загальна кількість атак росіян - сім, з них - дві, в районі Невського та Піщаного, ще тривають.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку боєзіткнення точаться в районі Серебрянського лісу. Наразі уже п’ять разів окупаційні сили намагалися просунутися на цьому напрямку від початку доби.

Також російський агресор проявляє активність на Краматорському напрямку, а саме в районі Іванівського та Кліщіївки. Загалом на напрямку за сьогодні відбулось сім боєзіткнень.

"Наразі найбільша кількість ворожих атак на Покровському напрямку. Яснобродівка, Карлівка, Новоолександрівка, Новопокровське - райони в яких наразі українські захисники відбивають атаки росіян. Загалом на напрямку наразі кількість ворожих спроб покращити свої позиції досягла 20", - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку тривають бої в районі Красногорівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронті вже 76 бойових зіткнень, на Покровському напрямку ситуація загострена, - Генштаб ЗСУ

Обстановка на Півдні

На Придніпровському напрямку від початку доби було відбито дві атаки ворога в районі н.п.Кринки.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.