Протягом тижня на Покровському, Оріхівському та Сіверському напрямках армія РФ атакувала ще інтенсивніше, - Генштаб
За тиждень відбулося понад 700 бойових зіткнень. Росія завдала 15 ракетних ударів, 431 авіаудар, зокрема з 367 КАБами. Росіяни провели 21 000 обстрілів, зокрема 733 - з реактивних систем залпового вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Генштабу Андрій Ковальов.
Ситуація на Харківщині
Протягом тижня на Харківському напрямку росіяни здійснили 35 атак у районі населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця, Вовчанськ. ЗСУ зупинили наступ противника.
На Куп'янському напрямку росіяни проводили наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка, Іванівка і північно-східніше Дружелюбівки Харківської області, Мясожарівка та Андріївка – Луганської області. Захисники відбили 73 атаки за тиждень.
Бойові дії на сході
37 атак за тиждень ЗСУ відбили на Лиманському напрямку у районах Серебрянське лісництво Луганської області, населених пунктів Терни, Торське Донецької області
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 63 атаки в районі населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Миколаївка, Виїмка, Спірне, Роздолівка Донецької.
На Краматорському напрямку українські воїни відбили 58 атак у районах населених пунктів Часів Яр, Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
На Торецькому напрямку росіяни провели одну безуспішну спробу прорвати оборону в районі Курдюмівки.
На Покровському напрямку захисники відбили 252 атаки окупантів у районі населених пунктів Калинове, Євгенівка, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське, Новоселівка Перша, Соловйове, Прогрес, Невельське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області.
На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ у районі населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка. Там ворог 78 разів за тиждень намагався прорвати оборону.
Обстановка на півдні
На Времівському напрямку українські воїни відбили 34 атаки в районах населених пунктів Донецької області Урожайне та Старомайорське.
На Оріхівському напрямку росіяни 40 разів атакували позиції в районі Роботиного, Новоданилівки та північно-західніше Вербового Запорізької області.
На Придніпровському напрямку окупанти провели 26 атак на позиції українських військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Будь ласка, зачекайте...
Перерізання ворогом цієї логістичної артерії, що живить Сили оборони України чи на усьому Покровському напрямку, несе загрозу оточення український військ в районі Торецька і обвалу всього Східного фронту!
Часу лишається мало - два-три тижні, щоби провести контратаку, вдаривши хоча би по одному "вуху" тієї ворожої "свині", та, відкинувши супротивника від траси, стабілізувати фронт.