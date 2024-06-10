Ворог 4 рази безуспішно проводив штурми у районі н.п.Кринки, - Сили оборони Півдня

В операційній зоні Сил оборони Півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів.

Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 5 штурмів. Успіху не мали.

На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині ворог здійснив 4 безуспішних штурмів в районі населеного пункту Кринки.

"Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання позицій", - зауважили у Силах оборони Півдня.

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"Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, не припиняють аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу ворог наростив застосування розвідувальних БпЛА, зафіксовано проліт 243 БпЛА", - йдеться у повідомленні.