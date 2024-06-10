Враг 4 раза безуспешно проводил штурмы в районе н.п.Крынки, - Силы обороны Юга

В операционной зоне Сил обороны Юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов.

Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, на Ореховском направлении оккупанты совершили 5 штурмов. Успеха не имели.

На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине враг совершил 4 безуспешных штурма в районе населенного пункта Крынки.

"Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные меры по удержанию позиций", - отметили в Силах обороны Юга.

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"Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, не прекращают аэроразведку. В операционной зоне за минувшие сутки враг нарастил применение разведывательных БпЛА, зафиксировано пролет 243 БпЛА", - говорится в сообщении.