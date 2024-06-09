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Новости Война
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Херсонщина (4386) боевые действия (3467) Силы обороны юга (269)

Враг дважды неудачно штурмовал в районе н.п.Крынки. Наши воины осуществляют комплексные меры по удержанию позиций, - Силы обороны Юга

Хто контролює Кринки?

В операционной зоне Сил обороны Юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Намерения врага

Как отмечается, враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций.

По данным Сил обороны Юга, на Ореховском направлении оккупанты совершили 10 штурмов. Успеха не имели.

Обстановка возле н.п.Крынки

"На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине враг совершил 2 безуспешных штурма в районе населенного пункта Крынки. Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные меры по удержанию позиций", - говорится в сообщении.

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"Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, не прекращают аэроразведку. В операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 180 разведывательных БпЛА", - добавляют в Силах обороны Юга.

Ранее заместитель председателя комитета ВР, "Слуга народа" Марьяна Безуглая сообщила, что Силы обороны якобы больше не контролируют Работино и Крынки.
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Топ комментарии
+6
Якийсь бардак у племані червоношкірих зеленозадих. Адже зовсім недавно Та, Що Не Має Розуму Кута, заявила, що Кринки не наші. А вона представляє Самого Зберігача Печатки Вождя Президента. Тому якось дивно, невже йому каста Воїнів дезинформацію дає? 🤔
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09.06.2024 11:01
+6
Офіцер пише що Кринки наші і частина Роботиного теж.
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09.06.2024 11:11
+3
Ну Ви ж бачите, що до офіцера у мене запитань нема. 😊 У мене запитання до Тої, щюЩо Не Має Розуму Кута.
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09.06.2024 11:18
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не достає тільки безпекової угоди з гватемалою і гандурасом,
от тоді точно кацапня перестане бомбардувати Україну і відійде на кордони 1991го...
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09.06.2024 10:27 Ответить
Якийсь бардак у племані червоношкірих зеленозадих. Адже зовсім недавно Та, Що Не Має Розуму Кута, заявила, що Кринки не наші. А вона представляє Самого Зберігача Печатки Вождя Президента. Тому якось дивно, невже йому каста Воїнів дезинформацію дає? 🤔
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09.06.2024 11:01 Ответить
Офіцер пише що Кринки наші і частина Роботиного теж.
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09.06.2024 11:11 Ответить
Ну Ви ж бачите, що до офіцера у мене запитань нема. 😊 У мене запитання до Тої, щюЩо Не Має Розуму Кута.
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09.06.2024 11:18 Ответить
Офіцер-наш військовий тому майте повагу, пишіть з великої літери.
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09.06.2024 12:06 Ответить
Перезавантажили Генштаб колаборанти срані?
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09.06.2024 11:06 Ответить
Раніше заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Мар'яна Безугла повідомила, що Сили оборони нібито більше .

Джерело:
А ЩО, - НЕВЖЕ ЦЕ НЕПРАВДА????
то хто ж тоді бреше????
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09.06.2024 11:16 Ответить
Брешуть як завжди зеленозаді. Щоб у цьому пересвідчитись, достатньо згадати всі їх заяви, починаючи з передвиборних обіцянок.
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09.06.2024 11:21 Ответить
🔥Вперше уражено Су-57, ще й на території аеродрому "ахтубінск" за 589 км від лінії бойового зіткнення, - ГУР
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09.06.2024 11:34 Ответить
Совсем стал невидимый! Вот это кацапотекналоджи! 👌
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09.06.2024 12:15 Ответить
А чего Безумная раскукарекалась что Крынки здали?.... Опять ипсо или генералов неугодных поливает??
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09.06.2024 11:49 Ответить
Пусть с этим санитары разбираются!🚑
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09.06.2024 12:16 Ответить
На карте Дипстейт, все Крынки красные, вплоть до воды
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09.06.2024 13:19 Ответить
 
 