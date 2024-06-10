УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11400 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 509 9
електроенергія (6016) Електрика (2041) Міненерго (1380)

З 24 червня запрацює новий порядок розподілу лімітів споживання електроенергії, - Міненерго

енергетика,електроенергія,електрика

З 24 червня з доступної електроенергії спочатку будуть віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі. Після цього ліміти споживання встановлюватимуться рівномірно між областями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі "Київ24" повідомив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.

Днями, як повідомив Бойко, було виведено  з ремонту атомний блок, що дозволило додати енергосистемі 1000 МВт й уникнути обмежень світла на цих вихідних. Втім, вчора, 9 червня, все ж довелось протягом години залучати аварійну допомогу у сусідів. А вже з  24 червня в Україні по-новому встановлюватимуться ліміти світла до областей

"Ми з доступної електроенергії в Україні будемо віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі й вже з таким винесеним за дужки обсягом буде доводитись ліміт для кожної області. Умовно кажучи, тепер буде не 80% на кожну область, а з урахування критики, яка зменшить доступність, буде, наприклад, 70%. Але ці 70% будуть доведені до кожного регіону. Відповідна тривалість відключень по Україні плюс-мінус повинна вирівнятись", - пояснив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що внаслідок російських обстрілів Україна втратила 50% потужності генерації електроенергії, яка була доступна ще взимку, ситуація в енергосистемі дуже складна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У понеділок світло відключатимуть з 16:00 до 22:00, – "Укренерго"

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Купуйте свічки та керосин....
показати весь коментар
10.06.2024 10:37 Відповісти
Ваша заява має ознаки кацапського ІПСО.
показати весь коментар
10.06.2024 10:50 Відповісти
нуц так, https://youtu.be/3NAVefVKKjk не зважайте владі зе-н*ркоманів красти, продавати електрику за Євро і відповідно заробляти на тому , а українці як "люди другого сорту" посидять і без світла ...

показати весь коментар
10.06.2024 11:25 Відповісти
Кабмін явно запізнився з оголошення інших лімітів. Сором'язливі?
Хоча все це по суті вже є :- «За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! Молча-а-а-ать!!! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь - 100 лир, за проливной дождь - 200 лир, с громом и молнией - 300 лир. Молча-а-а-ать!!
показати весь коментар
10.06.2024 11:33 Відповісти
Хто прокоментує це :

С 1 июня стоимость за потребление электроэнергии для жителей Украины возросла. Это связано с повреждением 73% ТЕС после ракетных обстрелов РФ. Теперь за 1 киловатт/час необходимо платить 4,32 гривны при использовании свыше 100 киловатт/часов в месяц. Для экономных потребителей, использующих до 100 киловатт/часов, цена останется прежней - 2,64 гривны.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/business/296415_1718005601
показати весь коментар
10.06.2024 11:38 Відповісти
На всіх сайтах була інфа, що неважливо, хто скільки вжив, 95 квт чи 300 квт ціна для всіх споживачів, окрім тих, в кого єлектроопалення буде 4.32
показати весь коментар
10.06.2024 11:42 Відповісти
Бойко повернувся до енергетики, тепер чекаємо на нові "вишки бойка" від героя України Юрія бойка Як що хтось ще не зрозумів куди ми йдемо і хто нас веде то після бойка побачимо арбузова, азірова і ко
показати весь коментар
10.06.2024 13:17 Відповісти
Невже на Києві та Київщині уся країна припинить виїзджати? А то задовбали вже кошмарити область по 18 годин без світла, коли в інших вимикають на 2-4 години на добу.
показати весь коментар
10.06.2024 13:19 Відповісти
Крокуватимемо в минуле до примусів, керогазів, гасових ламп, стеоринових свічок,..якщо і далі СН будуть "по-стахановськи" підвищувати компослуги
показати весь коментар
10.06.2024 13:37 Відповісти
 
 