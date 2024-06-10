З 24 червня запрацює новий порядок розподілу лімітів споживання електроенергії, - Міненерго
З 24 червня з доступної електроенергії спочатку будуть віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі. Після цього ліміти споживання встановлюватимуться рівномірно між областями.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі "Київ24" повідомив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.
Днями, як повідомив Бойко, було виведено з ремонту атомний блок, що дозволило додати енергосистемі 1000 МВт й уникнути обмежень світла на цих вихідних. Втім, вчора, 9 червня, все ж довелось протягом години залучати аварійну допомогу у сусідів. А вже з 24 червня в Україні по-новому встановлюватимуться ліміти світла до областей
"Ми з доступної електроенергії в Україні будемо віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі й вже з таким винесеним за дужки обсягом буде доводитись ліміт для кожної області. Умовно кажучи, тепер буде не 80% на кожну область, а з урахування критики, яка зменшить доступність, буде, наприклад, 70%. Але ці 70% будуть доведені до кожного регіону. Відповідна тривалість відключень по Україні плюс-мінус повинна вирівнятись", - пояснив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що внаслідок російських обстрілів Україна втратила 50% потужності генерації електроенергії, яка була доступна ще взимку, ситуація в енергосистемі дуже складна.
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Хоча все це по суті вже є :- «За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! Молча-а-а-ать!!! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь - 100 лир, за проливной дождь - 200 лир, с громом и молнией - 300 лир. Молча-а-а-ать!!
С 1 июня стоимость за потребление электроэнергии для жителей Украины возросла. Это связано с повреждением 73% ТЕС после ракетных обстрелов РФ. Теперь за 1 киловатт/час необходимо платить 4,32 гривны при использовании свыше 100 киловатт/часов в месяц. Для экономных потребителей, использующих до 100 киловатт/часов, цена останется прежней - 2,64 гривны.
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