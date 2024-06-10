З 24 червня запрацює новий порядок розподілу лімітів споживання електроенергії, - Міненерго

З 24 червня з доступної електроенергії спочатку будуть віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі. Після цього ліміти споживання встановлюватимуться рівномірно між областями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі "Київ24" повідомив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.

Днями, як повідомив Бойко, було виведено з ремонту атомний блок, що дозволило додати енергосистемі 1000 МВт й уникнути обмежень світла на цих вихідних. Втім, вчора, 9 червня, все ж довелось протягом години залучати аварійну допомогу у сусідів. А вже з 24 червня в Україні по-новому встановлюватимуться ліміти світла до областей

"Ми з доступної електроенергії в Україні будемо віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі й вже з таким винесеним за дужки обсягом буде доводитись ліміт для кожної області. Умовно кажучи, тепер буде не 80% на кожну область, а з урахування критики, яка зменшить доступність, буде, наприклад, 70%. Але ці 70% будуть доведені до кожного регіону. Відповідна тривалість відключень по Україні плюс-мінус повинна вирівнятись", - пояснив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що внаслідок російських обстрілів Україна втратила 50% потужності генерації електроенергії, яка була доступна ще взимку, ситуація в енергосистемі дуже складна.

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