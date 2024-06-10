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С 24 июня заработает новый порядок распределения лимитов потребления электроэнергии, - Минэнерго

енергетика,електроенергія,електрика

С 24 июня из доступной электроэнергии сначала будут вычитать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре. После этого лимиты потребления будут устанавливаться равномерно между областями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире "Киев24" сообщил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко.

На днях, как сообщил Бойко, был выведен из ремонта атомный блок, что позволило добавить энергосистеме 1000 МВт и избежать ограничений света на этих выходных. Впрочем, вчера, 9 июня, все же пришлось в течение часа привлекать аварийную помощь у соседей. А уже с 24 июня в Украине по-новому будут устанавливаться лимиты света в области.

"Мы из доступной электроэнергии в Украине будем вычитать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре и уже с таким вынесенным за скобки объемом будет доводиться лимит для каждой области. Условно говоря, теперь будет не 80% на каждую область, а с учетом критики, которая уменьшит доступность, будет, например, 70%. Но эти 70% будут доведены до каждого региона. Соответствующая продолжительность отключений по Украине плюс-минус должна выровняться", - пояснил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате российских обстрелов Украина потеряла 50% мощности генерации электроэнергии, которая была доступна еще зимой, ситуация в энергосистеме очень сложная.

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Купуйте свічки та керосин....
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10.06.2024 10:37 Ответить
Ваша заява має ознаки кацапського ІПСО.
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10.06.2024 10:50 Ответить
нуц так, https://youtu.be/3NAVefVKKjk не зважайте владі зе-н*ркоманів красти, продавати електрику за Євро і відповідно заробляти на тому , а українці як "люди другого сорту" посидять і без світла ...

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10.06.2024 11:25 Ответить
Кабмін явно запізнився з оголошення інших лімітів. Сором'язливі?
Хоча все це по суті вже є :- «За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! Молча-а-а-ать!!! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь - 100 лир, за проливной дождь - 200 лир, с громом и молнией - 300 лир. Молча-а-а-ать!!
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10.06.2024 11:33 Ответить
Хто прокоментує це :

С 1 июня стоимость за потребление электроэнергии для жителей Украины возросла. Это связано с повреждением 73% ТЕС после ракетных обстрелов РФ. Теперь за 1 киловатт/час необходимо платить 4,32 гривны при использовании свыше 100 киловатт/часов в месяц. Для экономных потребителей, использующих до 100 киловатт/часов, цена останется прежней - 2,64 гривны.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/business/296415_1718005601
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10.06.2024 11:38 Ответить
На всіх сайтах була інфа, що неважливо, хто скільки вжив, 95 квт чи 300 квт ціна для всіх споживачів, окрім тих, в кого єлектроопалення буде 4.32
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10.06.2024 11:42 Ответить
Бойко повернувся до енергетики, тепер чекаємо на нові "вишки бойка" від героя України Юрія бойка Як що хтось ще не зрозумів куди ми йдемо і хто нас веде то після бойка побачимо арбузова, азірова і ко
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10.06.2024 13:17 Ответить
Невже на Києві та Київщині уся країна припинить виїзджати? А то задовбали вже кошмарити область по 18 годин без світла, коли в інших вимикають на 2-4 години на добу.
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10.06.2024 13:19 Ответить
Крокуватимемо в минуле до примусів, керогазів, гасових ламп, стеоринових свічок,..якщо і далі СН будуть "по-стахановськи" підвищувати компослуги
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10.06.2024 13:37 Ответить
 
 