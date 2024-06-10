С 24 июня заработает новый порядок распределения лимитов потребления электроэнергии, - Минэнерго
С 24 июня из доступной электроэнергии сначала будут вычитать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре. После этого лимиты потребления будут устанавливаться равномерно между областями.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире "Киев24" сообщил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко.
На днях, как сообщил Бойко, был выведен из ремонта атомный блок, что позволило добавить энергосистеме 1000 МВт и избежать ограничений света на этих выходных. Впрочем, вчера, 9 июня, все же пришлось в течение часа привлекать аварийную помощь у соседей. А уже с 24 июня в Украине по-новому будут устанавливаться лимиты света в области.
"Мы из доступной электроэнергии в Украине будем вычитать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре и уже с таким вынесенным за скобки объемом будет доводиться лимит для каждой области. Условно говоря, теперь будет не 80% на каждую область, а с учетом критики, которая уменьшит доступность, будет, например, 70%. Но эти 70% будут доведены до каждого региона. Соответствующая продолжительность отключений по Украине плюс-минус должна выровняться", - пояснил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате российских обстрелов Украина потеряла 50% мощности генерации электроэнергии, которая была доступна еще зимой, ситуация в энергосистеме очень сложная.
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Хоча все це по суті вже є :- «За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! Молча-а-а-ать!!! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь - 100 лир, за проливной дождь - 200 лир, с громом и молнией - 300 лир. Молча-а-а-ать!!
С 1 июня стоимость за потребление электроэнергии для жителей Украины возросла. Это связано с повреждением 73% ТЕС после ракетных обстрелов РФ. Теперь за 1 киловатт/час необходимо платить 4,32 гривны при использовании свыше 100 киловатт/часов в месяц. Для экономных потребителей, использующих до 100 киловатт/часов, цена останется прежней - 2,64 гривны.
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