Россияне авиабомбами уничтожили базу для оперативного восстановления электричества на Харьковщине. ФОТОрепортаж
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В результате авиаудара российской армии по Купянскому району на Харьковщине уничтожено оборудование, инструменты, инвентарь, а также бригадный автомобиль.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думка".
"Это случилось 21 января около 18:30. По предварительным данным, рядом со зданием было попадание двух управляемых авиабомб. К счастью, это было нерабочее время, и никто из работников не пострадал. Обесточивания из-за обстрелов в этом районе случаются часто. Было удобно иметь эту базу для оперативного реагирования на такие случаи. Очень жаль, что мы потеряли это имущество, но самое главное - все целы", - отметили в облэнерго.
Напомним, в Ольховатке в результате российских обстрелов горели жилые дома, а также было повреждено здание Великобурлукской РЭС.
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бачу що спалений уаз, який мабудь не робочий
але ще бачу що хитрожопі хочуть списати все що вкрали, та купити все про що мріяли...