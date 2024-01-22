РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7100 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
8 326 13
ремонт (1152) Харьковщина (4161) электроэнергия (763)

Россияне авиабомбами уничтожили базу для оперативного восстановления электричества на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харківщина

В результате авиаудара российской армии по Купянскому району на Харьковщине уничтожено оборудование, инструменты, инвентарь, а также бригадный автомобиль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думка".

"Это случилось 21 января около 18:30. По предварительным данным, рядом со зданием было попадание двух управляемых авиабомб. К счастью, это было нерабочее время, и никто из работников не пострадал. Обесточивания из-за обстрелов в этом районе случаются часто. Было удобно иметь эту базу для оперативного реагирования на такие случаи. Очень жаль, что мы потеряли это имущество, но самое главное - все целы", - отметили в облэнерго.

Также смотрите: Последствия вражеских обстрелов Купянщины. ФОТОрепортаж


Смотрите также: Последствия обстрела Харьковщины: поврежден газопровод, изуродованы дома. ФОТОрепортаж


Напомним, в Ольховатке в результате российских обстрелов горели жилые дома, а также было повреждено здание Великобурлукской РЭС.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
Ну це ж без "підказки" якоїсь місцевої тварюки точно не обійшлося...
показать весь комментарий
22.01.2024 15:21
+14
я розумію що розбита база рембригади
бачу що спалений уаз, який мабудь не робочий
але ще бачу що хитрожопі хочуть списати все що вкрали, та купити все про що мріяли...
показать весь комментарий
22.01.2024 15:24
+11
Шукайте підора, який навів на цю базу.
показать весь комментарий
22.01.2024 15:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це база? 😵
показать весь комментарий
22.01.2024 15:21 Ответить
Ну це ж без "підказки" якоїсь місцевої тварюки точно не обійшлося...
показать весь комментарий
22.01.2024 15:21 Ответить
100%
показать весь комментарий
22.01.2024 15:27 Ответить
капітан, твій корабель давно ***** пішов а ти шосб забарився
показать весь комментарий
22.01.2024 17:02 Ответить
Шукайте підора, який навів на цю базу.
показать весь комментарий
22.01.2024 15:23 Ответить
Оскільки удар був у неробочий час, то навідник швидше за все з цієї бригади. Або зі структури, до якої входить бригада.
показать весь комментарий
22.01.2024 15:44 Ответить
Скоріш за все. А взагалі то яка різниця звідки ця тля підорська. Просто треба її знайти і утилізувати. Можна по тихому, а можна й з розголосом, тільки якщо з розголосом то ще прийдеться довго цю гниду годувати...
показать весь комментарий
22.01.2024 15:55 Ответить
я розумію що розбита база рембригади
бачу що спалений уаз, який мабудь не робочий
але ще бачу що хитрожопі хочуть списати все що вкрали, та купити все про що мріяли...
показать весь комментарий
22.01.2024 15:24 Ответить
неможна виключати, що постраждалі та навідники - одні й ті самі особини... я проти конспірології, але ... як версія...
показать весь комментарий
22.01.2024 15:47 Ответить
І кацапи знали точно куди вони б'ють. Знають про всі важливі місця складування, цехи та підприємства. Хтось регулярно надає їм точні дані. Молоде крило ригів?
показать весь комментарий
22.01.2024 15:52 Ответить
Під старий горілий уаз спишуть кілометри мідного дроту та десятки трансформаторів.
показать весь комментарий
22.01.2024 16:43 Ответить
 
 