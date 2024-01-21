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Последствия обстрела Харьковщины: поврежден газопровод, изуродованы дома. ФОТОрепортаж

За сутки под вражеским огнем находились населенные пункты Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов Харьковщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Ночью оккупанты обстреляли село Тищеновка Купянского района. Поврежден газопровод и частные дома.

Из минометов и управляемыми авиабомбами россияне нанесли удар по городу Волчанское. Повреждены частные дома.

"Также под обстрелами находились Уды Богодуховского района, Охримовка, Землянки Чугуевского района, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка Купянского района и другие населенные пункты", - добавили в полиции.

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Цензор.НЕТ Изображение
Цензор.НЕТ Изображение
Цензор.НЕТ Изображение

Автор: 

обстрел (27129) Харьковщина (5577)


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если решил взять харьков- ничего от города не останется, а какой красивый город
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21.01.2024 12:56 Ответить
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21.01.2024 15:44 Ответить
 
 