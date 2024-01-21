Последствия обстрела Харьковщины: поврежден газопровод, изуродованы дома. ФОТОрепортаж
За сутки под вражеским огнем находились населенные пункты Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов Харьковщины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.
Ночью оккупанты обстреляли село Тищеновка Купянского района. Поврежден газопровод и частные дома.
Из минометов и управляемыми авиабомбами россияне нанесли удар по городу Волчанское. Повреждены частные дома.
"Также под обстрелами находились Уды Богодуховского района, Охримовка, Землянки Чугуевского района, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка Купянского района и другие населенные пункты", - добавили в полиции.
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asdf #587431
показать весь комментарий21.01.2024 12:56 Ответить Мне нравится 0
Чайка Київ
показать весь комментарий21.01.2024 15:44 Ответить Мне нравится 0
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