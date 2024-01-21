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Россияне оккупировали Крахмальное и его окрестности на Харьковщине, - Сухопутные силы

крохмальне

Силы обороны отошли из села Крахмальное на запасные позиции, чтобы сохранить жизнь бойцов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных сил Владимир Фитьо.

Крахмальное – это был населенный пункт, где проживали 45 человек до начала широкомасштабной войны. Будем говорить так: это пять домов. И эти пять домов были разрушены российским агрессором. Наша цель – сохранить жизнь украинских защитников, их позиции были перемещены на подготовленные запасные позиции, где они сейчас держат оборону дальше. Какой-то угрозы для соседних подразделений это не несет. И думаю, это временное явление, потому что линия фронта ежедневно меняется, мы просто не сообщаем о захвате-отвоевании ста-двухсот метров. Нам это не надо делать, а российским пропагандистам нужно", – сказал Фитьо.

Он отметил, что Крахмальное уже было под контролем россиян в 2022 году, затем его отбили во время Харьковского наступления, а сейчас россияне оккупировали руины села.

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Автор: 

оккупация (10119) Харьковщина (5577) Фитьо Владимир (61)


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Топ комментарии
+51
Хтось не зробив укріплень з бетону. А часу було рік. На відміну від нас кацапи це роблять відразу. Виділяють на це фінанси
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21.01.2024 10:17
+29
А Буданов на смі ресурсах про проблеми м'яса у орків! Мда, але не тільки там така ситуація. Карту читати не хочу. Боріться і перемагайте, бо Україна одна і Незалежність одна.
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21.01.2024 10:14
+22
Плачу податки в Німеччині, мабуть частина з цих податків йде на зброю, обладнання, фінансування для України, утримання наших біженців. В вільний час намагаюсь трохи підробити, щоб було більше можливостей допомогти дружбану на фронті. А зараз моє запитання. Чому берци від МО за твої податки протрималися рівно півтори місяці, а берци Lowa з моєї зарплатні іпашать вже майже другий рік, а по документах мабуть коштують однаково?
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21.01.2024 11:48
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Теперь на Берлин путь свободен?
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21.01.2024 10:13 Ответить
сожгут Рим
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21.01.2024 10:15 Ответить
Вряд ли, хотя ему не впервой гореть от варваров, только не от бурят -монгольских.
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21.01.2024 11:17 Ответить
Монголы дошли до почти Триеста уткнулись в Адриатику у думали что это конец земли.
А до Венеции оставалось всего два дня скачки. Но не пошли.
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21.01.2024 23:29 Ответить
Зачем вообще делать такой заголовок, который бросается в глаза читателям и вызывает беспокойство?

"Россияне оккупировали населенный пункт Крахмальное на Харьковщине."

Ведь никакого села Крахмальное фактически давно НЕ существует.

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21.01.2024 23:46 Ответить
Та там в Крохмальном уже годiв 15 нiхто не живе. Жив там дiд з бабой по 80 год до вторгнення iто може вже померли.
А 45 чоловiк це даннi мабуть Радянського Союзу.
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21.01.2024 10:55 Ответить
У полях та у ярах теж ніхто не мешкає. Будемо зливати окупантові?
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21.01.2024 15:42 Ответить
Ви особисто вже вирушили відбивати назад?
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21.01.2024 18:34 Ответить
А ви особисто там, за океаном, вже переконали респів з демократами негайно відновити військову та фінансову допомогу для України?
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22.01.2024 19:26 Ответить
А Буданов на смі ресурсах про проблеми м'яса у орків! Мда, але не тільки там така ситуація. Карту читати не хочу. Боріться і перемагайте, бо Україна одна і Незалежність одна.
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21.01.2024 10:14 Ответить
Наша кобзарка ...
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21.01.2024 10:16 Ответить
І депутати наші одні
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21.01.2024 10:16 Ответить
Правда ж , з Німетчини Україну любити краще? Не хочете повернутися і чимось допомогти?
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21.01.2024 10:29 Ответить
А можна поцікавитися у шановного пана як він чимось допомогає?
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21.01.2024 10:54 Ответить
Платить податки в Україні і з цих податків військові ЗСУ отримують зарплати. А чим конкретно допоміг ти із Німеччини?
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21.01.2024 11:25 Ответить
Плачу податки в Німеччині, мабуть частина з цих податків йде на зброю, обладнання, фінансування для України, утримання наших біженців. В вільний час намагаюсь трохи підробити, щоб було більше можливостей допомогти дружбану на фронті. А зараз моє запитання. Чому берци від МО за твої податки протрималися рівно півтори місяці, а берци Lowa з моєї зарплатні іпашать вже майже другий рік, а по документах мабуть коштують однаково?
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21.01.2024 11:48 Ответить
Твої податки у Німеччині ідуть на благополуччя Німеччини, а не України. Не треба тримати людей за ідіотів.
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21.01.2024 13:44 Ответить
Тебе за ідіота ніхто не вважає. Аби ти ще вмів читати, то було б ще краще. Німець ОСОБИСТО допомагає дружбану. Не через податки.
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21.01.2024 18:45 Ответить
A немецкая помощь Украине, от обуви до Патриотов, оплачивается не налогами немцев, а евро, которые на деревьях растут?
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21.01.2024 20:37 Ответить
Харош вже із цим «плачу податки» в Україні. Нормальною мовою це означає «нічого не роблю. Сиджу, чекаю чим закінчиться». Ми все про таких як ти знаєм.
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21.01.2024 12:53 Ответить
Сховався за номером і видає із себе українця. Я може ти чмо з Ольгіно? Скільки тут на Цензорі вже було номерних, котрі пробували контролювати що і кому постити. П
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21.01.2024 12:55 Ответить
******* яке сидить у США повчає як треба воювати. Клоун
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21.01.2024 13:43 Ответить
За шо люблю нас,один одного зжеремо....А кацап село взяв!Але херня то село....генерал каже повернемо.....
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21.01.2024 18:54 Ответить
то так. правда ничого смешного в этом не вижу ((( Как началось во времена выродка хмельницкого, так и продолжается. Все что надо кацапу - время от времени бензину подливать и ждать.
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21.01.2024 20:39 Ответить
люди вернутся после того, когда кто яйца продавал по 17 гр будут на нарах
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21.01.2024 12:58 Ответить
краще хто купував ці яйця і очолював цю організацію, всіх причетних так би мовити
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21.01.2024 15:34 Ответить
Хтось драпанув...
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21.01.2024 10:14 Ответить
Хтось не зробив укріплень з бетону. А часу було рік. На відміну від нас кацапи це роблять відразу. Виділяють на це фінанси
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21.01.2024 10:17 Ответить
І це теж...
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21.01.2024 10:24 Ответить
так і римляни завжди робили за часів Римської імперії. тільки не в Україні, нажаль
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21.01.2024 15:35 Ответить
Крохма́льне - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село в Україні, у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Куп'янському районі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Харківської області . Населення становить 45 осіб.
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21.01.2024 21:11 Ответить
Цей відхід поставив сусідів під удар. Ворог стягує війська під Куп'янськ. Не можна замовчування причини що є,бо люди гинуть, а бездіяльність дуже висока. Авдіївка уже має декілька вулиць під ворогом, Урожайне сьогодні витримало,а що буде завтра?
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21.01.2024 10:19 Ответить
Завтра понеділок
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21.01.2024 10:20 Ответить
По карті діпстейтс там його немає
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21.01.2024 10:21 Ответить
Есть. Я смотрел - отмечено, как оккупированное.
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21.01.2024 12:50 Ответить
Я мав на увазі Авдіївку
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21.01.2024 17:44 Ответить
Валька, а шо з Німеччини краще видко?
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21.01.2024 10:41 Ответить
Валька сьогодні в ударі, як Буданов.
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21.01.2024 12:23 Ответить
из Германии, из США, из Украины - карта дипстейт выглядит одинаково. Если толькоу вас кум не служит в Генштабе, то вы знаете столько же, сколько и Валька.
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21.01.2024 20:41 Ответить
Дипстейт авторитет?
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21.01.2024 21:04 Ответить
Скільки тут диванних вояк - штурмовиків!
Давайте до нас в ряди ЗСУ, вакансій повно. Покажете як треба воювати!
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21.01.2024 10:36 Ответить
При всій повазі до вас та побратимів, що скажете на таку причину:

ЗС РФ зайняли с. Крохмальне в Харківській області ...

У ЗСУ просто закінчився боєзапас і вони вимушені буди відійти з позицій.(С)tZe inform.
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21.01.2024 15:24 Ответить
Бережи Вас Боже! 🙏🙏🙏 Дякую за наш захист! 🏡
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21.01.2024 18:21 Ответить
Зараз вакансія одна- пропалий без вісті, тому бажаючих мало
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21.01.2024 19:32 Ответить
А ти намагаєшся кацапів відбілити - в українців пробеми шукаєш. Правда тобі не така - тобі гірка потрібна. Де твоя правда, що кацапи - тварини та загарбники?
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21.01.2024 13:39 Ответить
Не корми бота, отвечая ему! Я его заспамил.
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21.01.2024 12:51 Ответить
вовик в трусах почесуе на диване
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21.01.2024 12:59 Ответить
Будем говорить так: люди остались без домов.
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21.01.2024 11:17 Ответить
Давно пора комментаторов с цензора в командование назначить, все колоссальные специалисты.
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21.01.2024 14:23 Ответить
Сирського альтернативам у московській академії не вчили- тіки м'ясом
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21.01.2024 15:05 Ответить
Порошенко тоже заканчивал совковый институт, но почему-то нравится вам.
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21.01.2024 15:35 Ответить
ні , він сам фортифікацію з бетону не збудує, гроші на реб і дрони не виділить. доготривала оборона без фортифікації неможлива.
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21.01.2024 15:39 Ответить
тактика залежить від наявних засобів! якщо в тебе рогатка то ти ведеш бій з далеку, а якщо в тебе дрючок, то ти біжиш на ворога, а якщо в тебе гола срака, то особливо з тактикой не пограєшся(((
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21.01.2024 15:21 Ответить
Піздьож, бо якраз це ще один крок до Куп'янська і витіснення ЗСУ з району західніше р.Чорний жеребець
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21.01.2024 15:04 Ответить
Дело не в Крохмальном. А в растоянии артилерийского выстрела до Харькова! И минометного тоже. Хватит уже с-300 за эти почти два года до Харькова от Белгорода 50км. 1 мин лета! И тревога не нужна. Смысл?! Разве что что погреб в галерее дома своего. А ведь сотни прилетело за два почти года. И тишина. В информационном пространстве. А это как??? Пусть хоть повторят официальные потери мирных жителей города за 2 года! Там три ноля уже давно. И тишина.... Без ЯО нам капец! Когда дойдёт??? Когда потеряно почти всё---играют только свою игру! Или опять про выборы где то там за тысячи км от нас или сотни если на север?
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21.01.2024 16:28 Ответить
Так, про Харків ніхто ніколи ніде у новинах не пише. Тиша повна. Ніяких новин, наче такого міста нема. І про ЯО ніхто крім вас нічого так і не каже. Та й взагалі тут тільки ви один і розумієте, що це таке.
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22.01.2024 06:17 Ответить
Все им мало, не нажрутся
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21.01.2024 17:00 Ответить
Кожен втрачений метр нашої землі - це неприємна новина. Скільки у майбутньому треба пожертвувати, щоб повернути цей клаптик землі ? !!!!
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21.01.2024 18:50 Ответить
В України зараз дефіцит снарядів
Про це багато військових говорять
Тому змушені відходити
Хоча б для захисту вистачило б
Тому як кажуть треба мобілізація
Мобілізація треба але треба і багато зброї
Тобто генерали хочуть вести війну як кацапи?
Ви спочатку отримайте багато зброї, накопичте а потім мобілізуйте людей
І на війні потрібне постійне підживлення зброєю та людьми
Кацапи зараз знають що запаси в Україні вичерпуються тому йдуть в наступ
Сподіваються що встигнуть ще щось окупувати поки США надасть допомогу
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21.01.2024 18:59 Ответить
Тупа відмазка про життя бійців, ніхто не повірить
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21.01.2024 19:30 Ответить
Буде там їм і капець! Прийшли земельку удобрити.
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21.01.2024 21:43 Ответить
Іноді це правда.
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21.01.2024 21:44 Ответить
 
 