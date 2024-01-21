Россияне оккупировали Крахмальное и его окрестности на Харьковщине, - Сухопутные силы

Силы обороны отошли из села Крахмальное на запасные позиции, чтобы сохранить жизнь бойцов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных сил Владимир Фитьо.

Крахмальное – это был населенный пункт, где проживали 45 человек до начала широкомасштабной войны. Будем говорить так: это пять домов. И эти пять домов были разрушены российским агрессором. Наша цель – сохранить жизнь украинских защитников, их позиции были перемещены на подготовленные запасные позиции, где они сейчас держат оборону дальше. Какой-то угрозы для соседних подразделений это не несет. И думаю, это временное явление, потому что линия фронта ежедневно меняется, мы просто не сообщаем о захвате-отвоевании ста-двухсот метров. Нам это не надо делать, а российским пропагандистам нужно", – сказал Фитьо.

Он отметил, что Крахмальное уже было под контролем россиян в 2022 году, затем его отбили во время Харьковского наступления, а сейчас россияне оккупировали руины села.

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