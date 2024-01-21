Россияне оккупировали Крахмальное и его окрестности на Харьковщине, - Сухопутные силы
Силы обороны отошли из села Крахмальное на запасные позиции, чтобы сохранить жизнь бойцов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных сил Владимир Фитьо.
Крахмальное – это был населенный пункт, где проживали 45 человек до начала широкомасштабной войны. Будем говорить так: это пять домов. И эти пять домов были разрушены российским агрессором. Наша цель – сохранить жизнь украинских защитников, их позиции были перемещены на подготовленные запасные позиции, где они сейчас держат оборону дальше. Какой-то угрозы для соседних подразделений это не несет. И думаю, это временное явление, потому что линия фронта ежедневно меняется, мы просто не сообщаем о захвате-отвоевании ста-двухсот метров. Нам это не надо делать, а российским пропагандистам нужно", – сказал Фитьо.
Он отметил, что Крахмальное уже было под контролем россиян в 2022 году, затем его отбили во время Харьковского наступления, а сейчас россияне оккупировали руины села.
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А до Венеции оставалось всего два дня скачки. Но не пошли.
"Россияне оккупировали населенный пункт Крахмальное на Харьковщине."
Ведь никакого села Крахмальное фактически давно НЕ существует.
А 45 чоловiк це даннi мабуть Радянського Союзу.
Давайте до нас в ряди ЗСУ, вакансій повно. Покажете як треба воювати!
ЗС РФ зайняли с. Крохмальне в Харківській області ...
У ЗСУ просто закінчився боєзапас і вони вимушені буди відійти з позицій.(С)tZe inform.
Про це багато військових говорять
Тому змушені відходити
Хоча б для захисту вистачило б
Тому як кажуть треба мобілізація
Мобілізація треба але треба і багато зброї
Тобто генерали хочуть вести війну як кацапи?
Ви спочатку отримайте багато зброї, накопичте а потім мобілізуйте людей
І на війні потрібне постійне підживлення зброєю та людьми
Кацапи зараз знають що запаси в Україні вичерпуються тому йдуть в наступ
Сподіваються що встигнуть ще щось окупувати поки США надасть допомогу