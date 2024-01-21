Росіяни окупували Крохмальне та його околиці на Харківщині, - Сухопутні сили
Сили оборони відійшли з села Крохмальне Харківської області на запасні позиції, щоб зберегти життя бійців.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних сил Володимир Фітьо.
"Крохмальне – це був населений пункт, де проживали 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Будемо говорити так: це п'ять будинків. І ці п'ять будинків були зруйновані російським агресором. Наша мета – зберегти життя українських захисників, їхні позиції були переміщені на підготовлені запасні позиції, де вони зараз тримають оборону далі. Якоїсь загрози для сусідніх підрозділів це не несе. І думаю, це тимчасове явище, тому що лінія фронту щоденно змінюється, ми просто не повідомляємо про захоплення-відбиття ста-двохсот метрів. Нам це не потрібно робити, а російським пропагандистам треба", – сказав Фітьо.
Він зазначив, що Крохмальне вже було під контролем росіян у 2022 році, потім його відбили під час Харківського наступу, а зараз росіяни окупували руїни села.
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А до Венеции оставалось всего два дня скачки. Но не пошли.
"Россияне оккупировали населенный пункт Крахмальное на Харьковщине."
Ведь никакого села Крахмальное фактически давно НЕ существует.
А 45 чоловiк це даннi мабуть Радянського Союзу.
Давайте до нас в ряди ЗСУ, вакансій повно. Покажете як треба воювати!
ЗС РФ зайняли с. Крохмальне в Харківській області ...
У ЗСУ просто закінчився боєзапас і вони вимушені буди відійти з позицій.(С)tZe inform.
Про це багато військових говорять
Тому змушені відходити
Хоча б для захисту вистачило б
Тому як кажуть треба мобілізація
Мобілізація треба але треба і багато зброї
Тобто генерали хочуть вести війну як кацапи?
Ви спочатку отримайте багато зброї, накопичте а потім мобілізуйте людей
І на війні потрібне постійне підживлення зброєю та людьми
Кацапи зараз знають що запаси в Україні вичерпуються тому йдуть в наступ
Сподіваються що встигнуть ще щось окупувати поки США надасть допомогу