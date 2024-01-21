Росіяни окупували Крохмальне та його околиці на Харківщині, - Сухопутні сили

Сили оборони відійшли з села Крохмальне Харківської області на запасні позиції, щоб зберегти життя бійців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних сил Володимир Фітьо.

"Крохмальне – це був населений пункт, де проживали 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Будемо говорити так: це п'ять будинків. І ці п'ять будинків були зруйновані російським агресором. Наша мета – зберегти життя українських захисників, їхні позиції були переміщені на підготовлені запасні позиції, де вони зараз тримають оборону далі. Якоїсь загрози для сусідніх підрозділів це не несе. І думаю, це тимчасове явище, тому що лінія фронту щоденно змінюється, ми просто не повідомляємо про захоплення-відбиття ста-двохсот метрів. Нам це не потрібно робити, а російським пропагандистам треба", – сказав Фітьо.

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Він зазначив, що Крохмальне вже було під контролем росіян у 2022 році, потім його відбили під час Харківського наступу, а зараз росіяни окупували руїни села.