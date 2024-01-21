Россияне ночью обстреляли Волчанск из минометов, утром сбросили авиабомбу. ФОТО

В течение суток оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Около 03:30 оккупанты из минометов обстреляли г. Волчанск Чугуевского района. В 04:15 враг ударил по городу КАБом. В результате обстрелов повреждены частные дома. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Также ночью, около 02:00, враг обстрелял с. Тищеновка Купянского района. Поврежден газопровод, частный дом. Без пострадавших.

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