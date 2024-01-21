Росіяни вночі обстріляли Вовчанськ з мінометів, зранку скинули авіабомбу. ФОТО
Протягом доби окупанти з артилерії та мінометів обстріляли близько 15 населених пунктів Харківщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Близько 03:30 окупанти з мінометів обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. О 04:15 ворог вдарив по місту КАБом. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомлені.
Також вночі, близько 02:00, ворог обстріляв с. Тищенівка Куп'янського району. Пошкоджено газопровід, приватний будинок. Без постраждалих.
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