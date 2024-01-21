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Наслідки обстрілу Харківщини: пошкоджено газогін, понівечені будинки. ФОТОрепортаж

Протягом доби під ворожим вогнем перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області.

Вночі окупанти обстріляли село Тищенівка Куп'янського району. Пошкоджений газопровід та приватні будинки.

З мінометів та керованими авіабомбами росіяни завдали удару по місту Вовчанську. Пошкоджені приватні будинки.

"Також під обстрілами були Уди Богодухівського району, Охрімівка, Землянки Чугуївського району, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка Куп'янського району та інші населені пункти",  - додали у поліції.

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харківщина
харківщина
харківщина

Автор: 

обстріл (28449) Харківщина (6054)


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если решил взять харьков- ничего от города не останется, а какой красивый город
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21.01.2024 12:56 Відповісти
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21.01.2024 15:44 Відповісти
 
 