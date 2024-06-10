Відрядження Найєму відхилили через заплановану на цей день нараду в уряді, - ЗМІ
Голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафі Найєму не одобрили відрядження на конференцію у Берлін у зв'язку з тим, що на цю дату було заплановано проведення наради в Кабміні щодо виконання робіт з облаштування інженерно-технічного захисту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЕП з посиланням на джерела.
Раніше, агентство Bloomberg повідомляло, що Мустафа Найєм, відповідальний за відбудову, пропустить цьогорічну конференцію з відновлення у Берліні через "внутрішньополітичні чвари".
"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заблокував участь керівника Агентства з відновлення, а міністр інфраструктури був звільнений парламентом місяць тому і досі не знайдено заміни. Щорічна конференція з відновлення України 11-12 червня в Берліні має на меті мобілізувати міжнародну підтримку для відбудови після руйнувань, спричинених повномасштабним вторгненням Росії", - повідомляло агентство.
Прохання про відрядження відхилив особисто Шмигаль
За словами Мустафи Найєма, прем'єр-міністр особисто відхилив його прохання про відрядження до Берліну, не назвавши причину.
Проте джерела ЕП в уряді повідомляють, що на 12 червня було призначено нараду в Уряді щодо виконання Агентством відновлення робіт з облаштування інженерно-технічного захисту другого рівня на об'єктах критичної інфраструктури та енергетики.
"Там мав бути заслуханий звіт агентства. Саме тому прем'єр-міністр не погодив відрядження керівника агентства", - зазначають джерела.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці
Будь ласка, зачекайте...
Шабунін якось раніше почав "вазбуждатся" проти ЗЕМЕРЗОТИ!!! 32 місяці качав бабло дивився на зраду й раптом ПРоснувся?
Майдан почався з Руслани та Найєма та на каналі Шустера - уся політична тусовка пішла з передачі прямо до студентів.
РУСЛАНА пропала. ІНТЕР кремлівський канал - робив з нею шоу ( після її успіху на Євробаченні) МАЙДАназивалось. Саме те шоу котре Майдан Русланою виставили як клоунаду шоу-бізнесу.
Саме у ці часи Єрмак вербував вову - потім він виявися тупим для керівництва Інтером й ого підібрав БЄНЯ розкручувати як ПАПА КАРЛО СВОГО БУРАТІНО . Тоді вже Бєня розісрався з патріотами після 2013го, коли грабонув ПРИВАТ ( палала хата палала - памʼятаємо) .
Й врєменна місце Єрмака зайняв найкращий юрист мафії Бєні Андрій БОГДАН
В апреле 2013 года Найем стал одним из организаторов и ведущих нового телепроекта, «Громадське телебачення» («Общественное телевидение»), который сыграет важную роль в раскручивании Евромайдана осенью того же года. Проект открыто финансировался грантами посольств США и Нидерландов, а также фондом «Возрождение» Джорджа Сороса. С тех пор Мустафа Найем и многочисленная команда получателей грантов Фонда стали называться «соросятами». По данным украинских СМИ, связь между Найемом и Соросом поддерживается преимущественно через украинского олигарха Виктора Пинчука.
21 ноября 2013 года, когда стало известно, что правительство Николая Азарова отложило подписание соглашения об ассоциации с ЕС, Мустафа Найем призвал соотечественников выходить на Майдан в центр Киева. «Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей», - написал Найем. Первую неделю протестов Найем возглавлял неформальный координационный центр Евромайдана, но затем вернулся к работе в СМИ.
После свержения Виктора Януковича политик попал в Верховную Раду по списку Блока Петра Порошенко, стал заместителем главы фракции БПП, затем вошел в межфракционную группу «Еврооптимисты», отстаивая интересы западного капитала. В парламенте активно продвигал медицинскую реформу Ульяны Супрун, прозванной за это «Доктор-Смерть».
Его брат Маси-Мустафа принимал участие в АТО в Донбассе и был командиром взвода 122-го батальона 81-й бригады воздушно-десантных войск ВСУ. Он также является владельцем юридической компании "Миллер".
В 2015 году пути Порошенко и Найема разошлись. Организатор Евромайдана поддержал бунт Михаила Саакашвили и вступил в новую, но недолговечную партию «соросят» под названием «Демократический альянс». Однако официально из фракции БПП он не вышел, чтобы сохранить депутатский мандат. Вместе со сторонниками Саакашвили Найем в этот период занимается реформированием украинской полиции. Фракцию Порошенко он покинул только в феврале 2019 года, когда стало ясно, что экс-президента не переизберут.
С 2018 года у Мустафы Найема серьезный конфликт с представителями чеченской диаспоры. После драки с чеченцами из-за нелепого дорожного происшествия, Найему была выделена государственная охрана. Чеченцев же сначала объявили в розыск, но затем обвинения сняли, поскольку свидетели показали, что конфликт начал именно Найем.
На президентских выборах 2019 г. он поддерживал Анатолия Гриценко, а на парламентских вел переговоры с партией «Голос» о вступлении в ее ряды. О кандидате Владимире Зеленском он был тогда явно невысокого мнения. «Насчет манер борзого девятиклассника за гаражами, думаю, это надолго. Как бы усердно его сторонники не убеждали себя, что "это только во время кампании", "сейчас так надо", а потом будет иначе. Не будет. Если изберется - тем более. Он так привык и будет так говорить и с журналистами, и с оппонентами, и с подчиненными. А придет время - и со сторонниками», - говорил Найем о Зеленском весной 2019 г.
28 апреля 2022, 07:15
https://ukraina.ru/20220428/1033872276.html?in=t Вознесенные Евромайданом. Непотопляемый «скунс» и первооткрыватель «золотых унитазов» Сергей ЛещенкоНа Евромайдане в Киеве в свое время окончательно оформился альянс украинских ультраправых, ставленников олигархов, а также агентов влияния западных посольств и спецслужб. Последние занимались преимущественно медийной сферой, а затем «реформами», попутно собирая компромат на украинских политиков для их лучшей управляемости
Однако в том же году он стал заместителем генерального директора госконцерна «Укроборонпром» с космической по украинским меркам зарплатой. В этой должности он фактически осуществлял контроль западных кураторов над украинской «оборонкой». Весной 2020 г., в самом начале эпидемии коронавируса в Украине, концерн «Укроборонпром» начал работать над восстановлением производства ИВЛ на заводе «Буревестник», которых тогда так не хватало больницам. Однако, по словам директора «Буревестника» Виталия Ходзинского, в реальности никаких поручений со стороны «Укроборонпрома» на запуск работы предприятие не получило, а занимался этим вопросом от концерна именно Мустафа Найем. Проще говоря, в этой должности Найем саботировал решения, необходимые гражданам Украины, поскольку обслуживал интересы совсем иных людей.
В 2021 году его никак не могли уволить после серии скандалов, но потом просто сократили его должность в «Укроборонпроме», переведя на другую синекуру - заместителем министра инфраструктуры. В этой должности он занимается отнюдь не ремонтом украинских дорог, а требует от других стран ввести транспортную изоляцию РФ.
В целом же Найем - это политик амбициозный, агрессивный и достаточно жадный. Он становится проблемой для любой украинской власти, даже если она его пытается подкупить высокой зарплатой и миллионными премиями. Как верный пес, Найем служит своему хозяину - посольству США и западным миллиардерам. Таковым он и останется, даже если будет вынужден однажды уехать из Украины.
травень 2022 року
якось хочеться вірити, що Найєму нагоди зі США кому він повинен служитіь ??? Досить- заробив вже на МАРОДЕРНІ! ?
Хотів Мустафа з перших рук взнати про об'єми майбутніх краж, але обломалось.
думав, що бога за яйця впіймав. ага.
тепер на нього все повісять.
чи, пуштун думав, що шмигаль сяде?
"Прошу підготувати звіти та аналіз завершення ІІ рівня захисту..."
Тому Найєм так раптово й здриснув на звільнення!
Тільки батрахолог може бачити різницю між Bufo bufo та Bufo viridis.
Так ось чому в нас кругом жопа! Пора шось робить. І чого раніше цього ніхто не бачив?