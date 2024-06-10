Відрядження Найєму відхилили через заплановану на цей день нараду в уряді, - ЗМІ

Голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафі Найєму не одобрили відрядження на конференцію у Берлін у зв'язку з тим, що на цю дату було заплановано проведення наради в Кабміні щодо виконання робіт з облаштування інженерно-технічного захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЕП з посиланням на джерела.

Раніше, агентство Bloomberg повідомляло, що Мустафа Найєм, відповідальний за відбудову, пропустить цьогорічну конференцію з відновлення у Берліні через "внутрішньополітичні чвари".

"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заблокував участь керівника Агентства з відновлення, а міністр інфраструктури був звільнений парламентом місяць тому і досі не знайдено заміни. Щорічна конференція з відновлення України 11-12 червня в Берліні має на меті мобілізувати міжнародну підтримку для відбудови після руйнувань, спричинених повномасштабним вторгненням Росії", - повідомляло агентство.

Прохання про відрядження відхилив особисто Шмигаль

За словами Мустафи Найєма, прем'єр-міністр особисто відхилив його прохання про відрядження до Берліну, не назвавши причину.

Проте джерела ЕП в уряді повідомляють, що на 12 червня було призначено нараду в Уряді щодо виконання Агентством відновлення робіт з облаштування інженерно-технічного захисту другого рівня на об'єктах критичної інфраструктури та енергетики.

Також читайте: Трипільська ТЕС була надто великою, її неможливо було захистити інженерними спорудами, - голова Держагентства інфраструктури Найєм

"Там мав бути заслуханий звіт агентства. Саме тому прем'єр-міністр не погодив відрядження керівника агентства", - зазначають джерела.







Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці