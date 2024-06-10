УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11176 відвідувачів онлайн
Новини
5 601 37
Кабмін (13943) звільнення (2625) Найєм Мустафа (387)

Відрядження Найєму відхилили через заплановану на цей день нараду в уряді, - ЗМІ

Мустафа Найєм звільняється

Голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафі Найєму не одобрили відрядження на конференцію у Берлін у зв'язку з тим, що на цю дату було заплановано проведення наради в Кабміні щодо виконання робіт з облаштування інженерно-технічного захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЕП з посиланням на джерела.

Раніше, агентство Bloomberg повідомляло, що Мустафа Найєм, відповідальний за відбудову, пропустить цьогорічну конференцію з відновлення у Берліні через "внутрішньополітичні чвари".

"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заблокував участь керівника Агентства з відновлення, а міністр інфраструктури був звільнений парламентом місяць тому і досі не знайдено заміни. Щорічна конференція з відновлення України 11-12 червня в Берліні має на меті мобілізувати міжнародну підтримку для відбудови після руйнувань, спричинених повномасштабним вторгненням Росії", - повідомляло агентство.

Прохання про відрядження відхилив особисто Шмигаль

За словами Мустафи Найєма, прем'єр-міністр особисто відхилив його прохання про відрядження до Берліну, не назвавши причину.

Проте джерела ЕП в уряді повідомляють, що на 12 червня було призначено нараду в Уряді щодо виконання Агентством відновлення робіт з облаштування інженерно-технічного захисту другого рівня на об'єктах критичної інфраструктури та енергетики.

Також читайте: Трипільська ТЕС була надто великою, її неможливо було захистити інженерними спорудами, - голова Держагентства інфраструктури Найєм

"Там мав бути заслуханий звіт агентства. Саме тому прем'єр-міністр не погодив відрядження керівника агентства", - зазначають джерела.

Відрядження Найєма

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Яке відрядження! - на лижі хотів стати - жучара!
показати весь коментар
10.06.2024 13:54
+7
Саме "цікаве" знизу дописано:
"Прошу підготувати звіти та аналіз завершення ІІ рівня захисту..."
Тому Найєм так раптово й здриснув на звільнення!
показати весь коментар
10.06.2024 14:07
+6
Його брат з розмозженою на фронті головою без ока захищає , як адвокат військових, а воно сиділо в МАРОДЕРНІ майже 32 місяці й мовчало!!!
показати весь коментар
10.06.2024 13:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яке відрядження! - на лижі хотів стати - жучара!
показати весь коментар
10.06.2024 13:54 Відповісти
А може й справді Штірліц від США у прокремлівських? Чи від Кремля у проНАТІВСЬКИХ ? там нижче велика цитата з російського сайту про нього ... Й все дуже схоже на правду дивлячись сьогодні...
показати весь коментар
10.06.2024 14:15 Відповісти
Чужии серед своіх і свіи серед чужих?
показати весь коментар
10.06.2024 14:17 Відповісти
Брат юрист , воював , захищає військових... От скажіть будьласка, це що була така глибока конспірація Найєма?
Шабунін якось раніше почав "вазбуждатся" проти ЗЕМЕРЗОТИ!!! 32 місяці качав бабло дивився на зраду й раптом ПРоснувся?
показати весь коментар
10.06.2024 14:27 Відповісти
Руслана роками працювала на ІНТЕРІ , на тому самому, де майже рік керувати дозволили НЕТРЯПЦІЯКІЙСЬ , там він й почав вербуватися Єрмаком, юридична фірма котрого проводила юридичну підтримку -партнерство з І НТЕРом.
Майдан почався з Руслани та Найєма та на каналі Шустера - уся політична тусовка пішла з передачі прямо до студентів.

РУСЛАНА пропала. ІНТЕР кремлівський канал - робив з нею шоу ( після її успіху на Євробаченні) МАЙДАназивалось. Саме те шоу котре Майдан Русланою виставили як клоунаду шоу-бізнесу.
Саме у ці часи Єрмак вербував вову - потім він виявися тупим для керівництва Інтером й ого підібрав БЄНЯ розкручувати як ПАПА КАРЛО СВОГО БУРАТІНО . Тоді вже Бєня розісрався з патріотами після 2013го, коли грабонув ПРИВАТ ( палала хата палала - памʼятаємо) .
Й врєменна місце Єрмака зайняв найкращий юрист мафії Бєні Андрій БОГДАН
показати весь коментар
10.06.2024 14:40 Відповісти
Й до чого це я? У Руслани з Найємом, героїв МАЙДАНУ-2 були різні місії? Руслана посчезла як свого часу втекла з ночі розстрілу на МАЙДАНІ, а Найєм плавно перейшов від влади Порошенко до КРЕМЛІВСЬКОЇ влади Єрмака? ,
показати весь коментар
10.06.2024 14:43 Відповісти
Щурі
показати весь коментар
10.06.2024 13:54 Відповісти
О, яя! С'****...тунг на... уй шнель?
показати весь коментар
10.06.2024 13:54 Відповісти
Ха, можно подумать, что без Найема сходку провести было никак нельзя.
показати весь коментар
10.06.2024 13:55 Відповісти
Питати мали про бабло. Пуштун напевне кинув і їх, як колись - Порошенка.
показати весь коментар
10.06.2024 15:18 Відповісти
Хотів тихесенько в ліс піти). В камеру пуштуна,до Ігора Валєріча,поки не зліняв.
показати весь коментар
10.06.2024 13:55 Відповісти
И кофемашину им туда
показати весь коментар
10.06.2024 14:00 Відповісти
та там в Валєріча all inclusive,з офіціантами і проститутками)Ходять слухи,що бородатая дєдушка взагалі таємно на Буковелі відсиджується)
показати весь коментар
10.06.2024 14:10 Відповісти
Звільнятиметься перманентно, як Мар'яна.
показати весь коментар
10.06.2024 13:57 Відповісти
Його брат з розмозженою на фронті головою без ока захищає , як адвокат військових, а воно сиділо в МАРОДЕРНІ майже 32 місяці й мовчало!!!
показати весь коментар
10.06.2024 13:58 Відповісти
Чекаємо нас "амбарну книгу" як ві Сірьожі Леща було з розкрадання МАРОДЕРНІ!!!
показати весь коментар
10.06.2024 13:59 Відповісти
В 2013 году, как раз накануне Евромайдана, журналиста и телеведущего пригласили западные фонды. Он стал участником программы стипендиатов Стэнфордского университета. Куратором программы был и до сих пор является неолиберальный философ из США Фрэнсис Фукуяма, когда-то провозгласивший «конец истории» в связи с победой США в «Холодной войне». Фукуяма тренировал в Стэнфордском университете также таких украинских политиков, как Светлана Залищук, Сергей Лещенко, Святослав Вакарчук и многих других активистов Евромайдана.

В апреле 2013 года Найем стал одним из организаторов и ведущих нового телепроекта, «Громадське телебачення» («Общественное телевидение»), который сыграет важную роль в раскручивании Евромайдана осенью того же года. Проект открыто финансировался грантами посольств США и Нидерландов, а также фондом «Возрождение» Джорджа Сороса. С тех пор Мустафа Найем и многочисленная команда получателей грантов Фонда стали называться «соросятами». По данным украинских СМИ, связь между Найемом и Соросом поддерживается преимущественно через украинского олигарха Виктора Пинчука.

21 ноября 2013 года, когда стало известно, что правительство Николая Азарова отложило подписание соглашения об ассоциации с ЕС, Мустафа Найем призвал соотечественников выходить на Майдан в центр Киева. «Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей», - написал Найем. Первую неделю протестов Найем возглавлял неформальный координационный центр Евромайдана, но затем вернулся к работе в СМИ.

После свержения Виктора Януковича политик попал в Верховную Раду по списку Блока Петра Порошенко, стал заместителем главы фракции БПП, затем вошел в межфракционную группу «Еврооптимисты», отстаивая интересы западного капитала. В парламенте активно продвигал медицинскую реформу Ульяны Супрун, прозванной за это «Доктор-Смерть».

Его брат Маси-Мустафа принимал участие в АТО в Донбассе и был командиром взвода 122-го батальона 81-й бригады воздушно-десантных войск ВСУ. Он также является владельцем юридической компании "Миллер".

В 2015 году пути Порошенко и Найема разошлись. Организатор Евромайдана поддержал бунт Михаила Саакашвили и вступил в новую, но недолговечную партию «соросят» под названием «Демократический альянс». Однако официально из фракции БПП он не вышел, чтобы сохранить депутатский мандат. Вместе со сторонниками Саакашвили Найем в этот период занимается реформированием украинской полиции. Фракцию Порошенко он покинул только в феврале 2019 года, когда стало ясно, что экс-президента не переизберут.

С 2018 года у Мустафы Найема серьезный конфликт с представителями чеченской диаспоры. После драки с чеченцами из-за нелепого дорожного происшествия, Найему была выделена государственная охрана. Чеченцев же сначала объявили в розыск, но затем обвинения сняли, поскольку свидетели показали, что конфликт начал именно Найем.

На президентских выборах 2019 г. он поддерживал Анатолия Гриценко, а на парламентских вел переговоры с партией «Голос» о вступлении в ее ряды. О кандидате Владимире Зеленском он был тогда явно невысокого мнения. «Насчет манер борзого девятиклассника за гаражами, думаю, это надолго. Как бы усердно его сторонники не убеждали себя, что "это только во время кампании", "сейчас так надо", а потом будет иначе. Не будет. Если изберется - тем более. Он так привык и будет так говорить и с журналистами, и с оппонентами, и с подчиненными. А придет время - и со сторонниками», - говорил Найем о Зеленском весной 2019 г.


28 апреля 2022, 07:15
https://ukraina.ru/20220428/1033872276.html?in=t Вознесенные Евромайданом. Непотопляемый «скунс» и первооткрыватель «золотых унитазов» Сергей ЛещенкоНа Евромайдане в Киеве в свое время окончательно оформился альянс украинских ультраправых, ставленников олигархов, а также агентов влияния западных посольств и спецслужб. Последние занимались преимущественно медийной сферой, а затем «реформами», попутно собирая компромат на украинских политиков для их лучшей управляемости

Однако в том же году он стал заместителем генерального директора госконцерна «Укроборонпром» с космической по украинским меркам зарплатой. В этой должности он фактически осуществлял контроль западных кураторов над украинской «оборонкой». Весной 2020 г., в самом начале эпидемии коронавируса в Украине, концерн «Укроборонпром» начал работать над восстановлением производства ИВЛ на заводе «Буревестник», которых тогда так не хватало больницам. Однако, по словам директора «Буревестника» Виталия Ходзинского, в реальности никаких поручений со стороны «Укроборонпрома» на запуск работы предприятие не получило, а занимался этим вопросом от концерна именно Мустафа Найем. Проще говоря, в этой должности Найем саботировал решения, необходимые гражданам Украины, поскольку обслуживал интересы совсем иных людей.

В 2021 году его никак не могли уволить после серии скандалов, но потом просто сократили его должность в «Укроборонпроме», переведя на другую синекуру - заместителем министра инфраструктуры. В этой должности он занимается отнюдь не ремонтом украинских дорог, а требует от других стран ввести транспортную изоляцию РФ.

В целом же Найем - это политик амбициозный, агрессивный и достаточно жадный. Он становится проблемой для любой украинской власти, даже если она его пытается подкупить высокой зарплатой и миллионными премиями. Как верный пес, Найем служит своему хозяину - посольству США и западным миллиардерам. Таковым он и останется, даже если будет вынужден однажды уехать из Украины.
показати весь коментар
10.06.2024 14:05 Відповісти
ТАК ЦЕ РОСІЙСЬКИЙ САЙТ _ https://ukraina.ru/20220501/1033874160.html
травень 2022 року

якось хочеться вірити, що Найєму нагоди зі США кому він повинен служитіь ??? Досить- заробив вже на МАРОДЕРНІ! ?
показати весь коментар
10.06.2024 14:10 Відповісти
Остап ібрагімовіч ? Когда ми будєм дєліть наши деньгі ? Так питав Паніковський після крадіжки в громадянина Корейко 10 000 рублів з задньої кишені брюк.
Хотів Мустафа з перших рук взнати про об'єми майбутніх краж, але обломалось.
показати весь коментар
10.06.2024 14:00 Відповісти
попався пуштун.
думав, що бога за яйця впіймав. ага.
тепер на нього все повісять.
чи, пуштун думав, що шмигаль сяде?
показати весь коментар
10.06.2024 14:06 Відповісти
Саме "цікаве" знизу дописано:
"Прошу підготувати звіти та аналіз завершення ІІ рівня захисту..."
Тому Найєм так раптово й здриснув на звільнення!
показати весь коментар
10.06.2024 14:07 Відповісти
зешобла тобі будь яке лайно запакує в красиву обгортку. Сам зважай конференція в Берліні і нарада в Кабміні. Що під що підлаштувати легше?
показати весь коментар
10.06.2024 17:01 Відповісти
А тепер без прізвищ: керівника агентства з відновлення прем'єр не випускає на конференцію з відновлення. Це воно і є - перешкоджання роботі. Немає злагоди в команді влади, а часто і прямі невиправдані протистояння. Страждає Держава: немає результату тут, обсираємось перед іноземними партнерами.
показати весь коментар
10.06.2024 18:05 Відповісти
Образився на таку справу цей бппшний викормишь і прихвостень, кинув заяву та подав у відставку. Чекайте мене на п'ятому, прямому та експресо, подумав радісно Найєм.
показати весь коментар
10.06.2024 14:12 Відповісти
А в новинах по радіо сказали що Найєм звільнився тому, що перешкоджали його роботі, і що гроші на дороги не дали, а про зрив фортифікаційних споруд нічого
показати весь коментар
10.06.2024 14:14 Відповісти
Я мав на увазі що Зєлємарафон проліз і на радіостанції. На цензорі пишуть одне, а по радіо озвучили урізану новину.
показати весь коментар
10.06.2024 15:04 Відповісти
Адвокт компанії Масі Наема попався на хабарі, совпадєніє?
показати весь коментар
10.06.2024 14:17 Відповісти
заїбали всі.

Тільки батрахолог може бачити різницю між Bufo bufo та Bufo viridis.
показати весь коментар
10.06.2024 14:17 Відповісти
Як хтось сказав: вони приходять без бачення, ідуть без звіту й залишають нас без майбутнього.
показати весь коментар
10.06.2024 14:33 Відповісти
Так, а Наєм у відставку подав, щоб піти на фронт?
показати весь коментар
10.06.2024 14:39 Відповісти
Наєм, лєщєнко, і їм подібні "спеціалісти" це п'явки, що присосалися до бюджету
показати весь коментар
10.06.2024 15:21 Відповісти
классно бывшему антикорупционеру и блогеру Наему кататься за государственный счет по заграницам.... хорошо пристроился.
показати весь коментар
10.06.2024 15:22 Відповісти
Помітили? Підпис Шмигаля схожий на голу жопу.
Так ось чому в нас кругом жопа! Пора шось робить. І чого раніше цього ніхто не бачив?

показати весь коментар
10.06.2024 15:27 Відповісти
Гола жопа з доріжкою під нею
показати весь коментар
10.06.2024 18:46 Відповісти
який все ж таки недолугий народ...ну всі ж знають яка зешобла брехлива і вертлява, а наразі всі проти Наєма повстали, натомість обгрунтування відмови вважають поважним..це ж просто єрмаковська маніпуляція! Думайте головою а не дупою! То системне протистояння!
показати весь коментар
10.06.2024 17:04 Відповісти
 
 