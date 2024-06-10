Влада самоусунулась, повісивши усіх собак на Сухопутні війська і ТЦК, - Черненко про мобілізацію

За законом про мобілізацію вручати повістки, доставляти призовників у ТЦУ та СП, загалом проводити мобілізацію зобов’язані органи влади, а не військові. Але влада самоусунулась.

Про це у Facebook написав журналіст, громадський діяч Олександр Черненко, передає Цензор.НЕТ.

"Ганьба із нападами на працівників ТЦК – це прямий наслідок того, що обрана влада не хоче брати на себе відповідальність за складні рішення. Тому що непопулярно, тому що рейтинги. Третій рік ми спостерігаємо одну і ту ж картину: влада усіх рівнів самоусувається, скидаючи вирішення проблем на військових. Ну бо війна – для військових, нехай вони і займаються. Воюйте, мобілізуйте, реформуйте ЗСУ… Якщо все це повинні робити військові, то нащо нам влада?" – написав Черненко.

Він повідомив, що у статті 4 Закону про мобілізацію чітко вказано, хто саме повинен проводити і нести відповідальність за мобілізацію в Україні – ТЦК у цьому контексті навіть не згадуються.

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Загальне керівництво здійснюється Президентом, усе організаційне керівництво – Кабміном, координація – РНБО. Безпосередньо мобілізацією керують керівники центральних органів виконавчої влади, місцевих органів влади у містах, селах і так далі. І тільки потім йдуть ЗСУ – п’яті у цьому списку.

"За законом усі вище перелічені, починаючи від Кабміну і закінчуючи селищною громадою, повинні забезпечити явку призовника у ТЦК та СП. І тільки на цьому етапі його військовослужбовці повинні увімкнутись у процес. На практиці ж мобілізацією і врученням повісток у нас займаються виключно ТЦК, тому що всі інші самоусунулись" – йдеться у дописі.

Черненко повідомив, що ТСК Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень у МО, ЗСУ, військових формуваннях викликала "на килим" головкома Сирського і командувача Сухопутних військ Павлюка. Голова ТСК Анна Скороход та її колеги – депутати звинувачували командувачів у зриві мобілізації.

"Залишається загадкою чому вони не викликали Шмигаля, Умєрова, Литвиненка, міських голів та інших відповідальних осіб? Звичайно, зручніше вішати собак на Сухопутні війська та їхній структурний підрозділ ТЦК. Нехай поранені військовослужбовці вмовляють взяти повістку, терплять знущання та приниження. Більше ж немає кому, вони ж недостатньо для держави зробили" – заявив Черненко.

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