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Влада самоусунулась, повісивши усіх собак на Сухопутні війська і ТЦК, - Черненко про мобілізацію

Черненко вважає, що влада самоусунулася від мобілізації

За законом про мобілізацію вручати повістки, доставляти призовників у ТЦУ та СП, загалом проводити мобілізацію зобов’язані органи влади, а не військові. Але влада самоусунулась.

Про це у Facebook написав журналіст, громадський діяч Олександр Черненко, передає Цензор.НЕТ.

"Ганьба із нападами на працівників ТЦК – це прямий наслідок того, що обрана влада не хоче брати на себе відповідальність за складні рішення. Тому що непопулярно, тому що рейтинги. Третій рік ми спостерігаємо одну і ту ж картину: влада усіх рівнів самоусувається, скидаючи вирішення проблем на військових. Ну бо війна – для військових, нехай вони і займаються. Воюйте, мобілізуйте, реформуйте ЗСУ… Якщо все це повинні робити військові, то нащо нам влада?" – написав Черненко.

Він повідомив, що у статті 4 Закону про мобілізацію чітко вказано, хто саме повинен проводити і нести відповідальність за мобілізацію в Україні – ТЦК у цьому контексті навіть не згадуються.

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Загальне керівництво здійснюється Президентом, усе організаційне керівництво – Кабміном, координація – РНБО. Безпосередньо мобілізацією керують керівники центральних органів виконавчої влади, місцевих органів влади у містах, селах і так далі. І тільки потім йдуть ЗСУ – п’яті у цьому списку.

"За законом усі вище перелічені, починаючи від Кабміну і закінчуючи селищною громадою, повинні забезпечити явку призовника у ТЦК та СП. І тільки на цьому етапі його військовослужбовці повинні увімкнутись у процес. На практиці ж мобілізацією і врученням повісток у нас займаються виключно ТЦК, тому що всі інші самоусунулись" – йдеться у дописі.

Черненко повідомив, що ТСК Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень у МО, ЗСУ, військових формуваннях викликала "на килим" головкома Сирського і командувача Сухопутних військ Павлюка. Голова ТСК Анна Скороход та її колеги – депутати звинувачували командувачів у зриві мобілізації.

"Залишається загадкою чому вони не викликали Шмигаля, Умєрова, Литвиненка, міських голів та інших відповідальних осіб? Звичайно, зручніше вішати собак на Сухопутні війська та їхній структурний підрозділ ТЦК. Нехай поранені військовослужбовці вмовляють взяти повістку, терплять знущання та приниження. Більше ж немає кому, вони ж недостатньо для держави зробили" – заявив Черненко.

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Топ коментарі
+17
Абсолютна правда - корінь зла ,корупції ,беззаконня - це оПА пРЕЗИДЕНТА .
А посадив цей корінь і толерує 73 % (зараз вже менше -59 % ) мудрий нарід ...
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10.06.2024 14:47
+14
Бусифікуйте клована з дєрьмаком.
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10.06.2024 14:49
+11
тцк заставляють виконувати злочинні накази. я про це писав не одноразово. але за це є кримінальна відповідальність.
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10.06.2024 14:46
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А чого можна чекати від тупого чучіла? Сцарь повинен бути білим і пухнастим, з довгим рейтингом і купою бабла. Це Порох був за все відповідальним, а бубачька найвеличнівшивий яйцесяйний лідор зебаранів.
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10.06.2024 16:01 Відповісти
зевладі ніколи - вони продають землю,надра,державне майно під час війни.а це куди важливіша справа чим коцаться з корешом путіном.театр абсурда тільки на перший погляд - а насправді все гарно спланована диверсія проти України.
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10.06.2024 16:06 Відповісти
ТОбто викрадення людей - це ініціатива самих тцк , раз ніхто їм не давав вказівку .
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10.06.2024 16:10 Відповісти
Ці слова потрібно говорити усім небайдужим політикам і журналістам. Влада самоусунулась, розказувати про це кругом і кожного дня. Це не тільки Черненко повинен писати
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10.06.2024 17:20 Відповісти
Дурня. Влада не самоусунулась, а все йде по саботажному плану, завдання чітке - спатрати мобілізацію, розтягнути в часі (з цим вже справились без проблем), знищити мотивацію. Для цього прийняті закони 8271 і 2124 (в частині повного звільнення від кримінальної відповідальності командування за втрати особового складу, тобто бездарні і нерадиві не понесуть покарання за невипрадані втрати), для цього безкарне і навіть в якійсь мірі демонстративне мародерство, для цього ТЦКашна вакханалія. Попутно, хоч мабуть і несвідомо, тцкашна братія б'є під дих обронці, мобілізовуючи бездумно фахівців, яких і так нестача, з оборонних підприємств, - на цю несвідому диверсію їх ********** уряд, бронюючи поліцію і чиновників, а не кадри оборонної промисловості, в т.ч. і приватних підприємств, які налагодили виробництво різних прибамбасів для ЗСУ.
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10.06.2024 23:38 Відповісти
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